Pronostici Eurolega 22a giornata 2023-24. Le analisi di tutte le partite in programma il 18 e il 19 gennaio, con un focus particolare sugli impegni delle italiane in Europa: Virtus Bologna-Lyon Villeurbanne e Valencia-Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 22a giornata 2023-24: Virtus Bologna-Lyon Villeurbanne

Giovedì alle 20:30 la Virtus Bologna proverà a rialzarsi, dopo due sconfitte consecutive, affrontando i francesi dell’ASVEL nella 22° giornata della regular season di Eurolega. Le Vu Nere sono scivolate dal 2° al 3° posto del torneo, ma questo non inficia l’ottimo cammino fatto da Banchi e i suoi nella prima parte. Con 14 vittorie e 7 sconfitte, gli emiliani si sono quasi assicurati la seconda parte della competizione, mentre i francesi sono penultimi e vengono da un ko casalingo contro l’Alba Berlino, arrivato dopo 2 vittorie consecutive.

Sarà l’8° incrocio tra queste due squadre tra Eurolega ed Eurochallenge: al momento Bologna è avanti con 5 successi (compreso quella dell’andata) contro 2. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e in streaming sulle piattaforme di Sky GO, Now, e Dazn.

Pronostici Eurolega 22a giornata 2023-24: Valencia-Olimpia Milano

Venerdì alle 20:30 (diretta TV Sky Sport, streaming su Sky GO, Dazn e Now) l’Olimpia Milano dovrà cancellare la sconfitta casalinga contro la Stella Rossa facendo visita al Valencia, che viene da 3 sconfitte consecutive. Per entrambe sarà una delle ultime occasioni per rientrare nella top 10, con gli uomini di Ettore Messina che non possono sostanzialmente sbagliare, arrivando al match con 9 successi e 12 sconfitte, mentre gli spagnoli hanno 10 vittorie e 11 ko. All’andata l’Olimpia Milano ha vinto nettamente per 83-52 conquistando il 4° successo di fila, il 7° in 11 gare contro il Valencia.

Pronostici Eurolega 22a giornata 2023-24: Le altre partite in programma

Il Barcellona, attualmente secondo in classifica, cerca la quinta vittoria di fila in casa dell’Anadolu Efes. I turchi si trovano attualmente al 15° posto e hanno interrotto la striscia negativa proprio nella giornata precedente battendo nettamente la Virtus Bologna tra le mura amiche. All’andata, vittoria netta dei blaugrana, che avevano invece perso entrambi gli incroci della precedente edizione del torneo.

La Stella Rossa, che ha vinto 3 degli ultimi 4 match, proverà a rientrare nella zona playoff ospitando il Baskonia che attualmente occupa la decima piazza, l’ultima disponibile per giocare la seconda parte di stagione. All’andata, vittoria di misura degli spagnoli (87-85), che hanno centrato così l’ottavo successo negli ultimi 11 match contro i serbi.

Tra le gare di giovedì’ c’è anche il derby tedesco Alba Berlino-Bayern Monaco. Entrambe le compagini fin qui sono state protagoniste di un torneo anonimo, con i padroni di casa che però si sono rialzati nell’ultimo turno battendo l’ASVEL in trasferta, ma rimanendo comunque in ultima posizione. All’andata, vittoria senza discussione per i bavaresi (80-68).

Olympiakos-Maccabi Tel Aviv si trovano di fronte per invertire la rotta dopo le rispettive sconfitte e consolidare una posizione in chiave playoff. All’andata i greci si sono imposti in trasferta (74-79). Il bilancio negli ultimi 10 incroci è in perfetto equilibrio con 5 successi per parte.

Il Fenerbahce, lanciato verso posizioni di vertice dopo le ultime 3 vittorie consecutive, fa visita allo Zalgiris Kaunas, formazione lituana che fin qui ha vinto solo 7 volte (14 sconfitte). All’andata successo di misura dei turchi (80-78), che hanno così ottenuto la sesta vittoria contro questo avversario nei 10 scontri più recenti di Eurolega.

La capolista Real Madrid sarà di scena in casa del Monaco, attualmente 8° in graduatoria e che negli ultimi 4 turni ha vinto solo una volta. Nel torneo sarà il 6° incrocio tra questi due club e il bilancio è attualmente dalla parte degli spagnoli, che hanno vinto 4 volte su 5.

Gara insidiosa per l’attuale quarta forza, il Panathinaikos, che dopo 3 successi di fila ospita un Partizan dal ritmo altalenante, ma comunque in piena zona playoff. Solo vittorie dei serbi nei 3 incroci più recenti, incluso quello dell’andata (92-87 all’overtime).

Programma completo e classifica Euroleague

22° GIORNATA EUROLEGA

18.01. 18:30 Anadolu Efes-Barcellona

18.01. 19:00 Stella Rossa-Baskonia

18.01. 20:00 Alba Berlino-Bayern

18.01. 20:15 Olympiakos-Maccabi Tel Aviv

18.01. 20:30 Virtus Bologna-Lyon Villeurbanne

19.01. 19:00 Zalgiris Kaunas-Fenerbahce

19.01. 20:00 Monaco-Real Madrid

19.01. 20:15 Panathinaikos-Partizan

19.01. 20:30 Valencia-Olimpia Milano

CLASSIFICA EUROLEGA

Real Madrid 19-2

Barcelona 15-6

Virtus Bologna 14-7

Panathinaikos 13-8

Fenerbahçe 13-8

Maccabi 12-9

Olympiacos 11-10

Monaco 11-10

Partizan 11-10

Baskonia 11-10

Valencia 10-11

Olimpia Milano 9-12

Stella Rossa 9-12

Bayern Monaco 8-13

Anadolu Efes 8-13

Zalgiris Kaunas 7-14

Alba Berlino 4-17

Villeurbanne 4-17

