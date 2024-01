Pronostici Eurolega 23a giornata 2023-24. Le analisi delle partite in programma il 25 e il 26 gennaio per l’Euroleague. Gli impegni delle italiane: Fenerbahce-Virtus Bologna ed Olimpia Milano-Barcellona.

Pronostici Eurolega 23a giornata 2023-24: Fenerbahce-Virtus Bologna

Giovedì 25 gennaio alle 18:45 la Virtus Bologna di Luca Banchi farà visita al Fenerbahce per la 23° giornata di Eurolega. I turchi, attualmente quinti in classifica, vengono dalla netta sconfitta rimediata sul campo dello Zalgiris ad interrompere una striscia di 3 successi consecutivi.

Le Vu Nere, invece, sono tornate al successo nell’ultimo turno battendo l’ASVEL dopo 2 ko di fila e in classifica si trovano al 2° posto con 15 vittorie e 7 pareggi, a pari merito con il Barcellona. Inoltre, gli emiliani nel weekend hanno agguantato al secondo posto in campionato Venezia, a quota 24 punti, andando a vincere nettamente sul parquet di Varese.

I precedenti tra Virtus e Fenerbahce in Eurolega vedono le Vu Nere avanti per 2 successi (compreso quello dell’andata) a 1. La gara sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e Sky Sport Max, mentre in streaming l’appuntamento è live su Sky Go, Now e Dazn.

Pronostici Eurolega 23a giornata 2023-24: Olimpia Milano-Barcellona

Venerdì 26 gennaio alle 20:30 torna in campo anche l’Olimpia Milano, che al Forum di Assago ospiterà il Barcellona. La squadra dicoach Ettore Messina nel weekend ha ottenuto il 3° successo consecutivo in campionato, ma in Eurolega arriva da 2 sconfitte consecutive (contro Stella Rossa e Valencia) e non riesce proprio a cambiare marcia.

Il Barcellona è un top team al vertice, anche se in trasferta non ha un rendimento così dominante, avendo vinto solo 4 partite su 10 (perdendo anche l’ultima in casa dell’Efes). All’andata, vittoria esterna per i meneghini in Catalogna, la quarta negli ultimi 5 incroci contro questa avversaria. La partita del Forum sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport Uno e in streaming su Sky Go, Now e Dazn.

Pronostici Eurolega 23a giornata 2023-24: le altre partite in programma

Giovedì il fanalino di coda Alba Berlino ospita la Stella Rossa che con 9 successi e 13 sconfitte spera ancora di rientrare in top 10, ma i margini di errore sono ora ridotti all’osso e la vittoria in Germania è il minimo sindacale. All’andata, successo interno per la Stella Rossa, che aveva vinto una sola volta nei precedenti 9 incroci.

Il Maccabi Tel Aviv, reduce da 2 sconfitte consecutive, proverà a invertire la rotta e consolidare la propria piazza play off ospitando il Panathinaikos, attualmente 4°, con la squadra greca che sta attraversando un momento decisamente positivo (4 successi di seguito). All’andata, il Maccabi si è imposto in trasferta, 7° successo degli israeliani negli ultimi 9 incroci col Panathinaikos.

Il Bayern Monaco, che ha interrotto nell’ultimo turno la striscia negativa battendo l’Alba Berlino nel derby tedesco, ospita i francesi dell’ASVEL, attualmente penultimi e reduci da 2 sconfitte consecutive. All’andata successo esterno per i bavaresi, che hanno sempre vinto negli ultimi 5 match contro i francesi (complessivo 7-2 per il Bayern in Eurolega).

Il Real Madrid capolista, ma reduce dal ko esterno contro il Monaco, ospiterà l’Olympiakos, attualmente si trova al 6° posto in classifica. Chiaramente favoriti i padroni di casa, che hanno vinto entrambi gli ultimi precedenti, compreso quello dell’andata, anche se i greci possono essere insidiosi. Nei 10 precedenti più recenti, il bilancio vede comunque avanti il Real per 7-3.

L’Anadolu Efes cerca la 3° vittoria consecutiva, in casa contro il Monaco, anche se i turchi sembrano essersi svegliati troppo tardi per puntare alla rimonta playoffs. All’andata, successo dell’Efes nel Principato.

Derby spagnolo con il Baskonia che ospiterà il Valencia, sfida molto importante in chiave playoff, visto che le due formazioni spagnole occupano rispettivamente l’8° e il 10° posto. I due team si sono già scontrati 2 volte in questa stagione tra Eurolega e campionato, con i baschi che si sono imposti in entrambi i casi arrivando a 7 vittorie di fila contro il Valencia.

Il Partizan Belgrado ospita lo Zalgiris Kaunas, che ha battuto il Fenerbahce nel turno precedente, ma occupa il terzultimo posto. All’andata, successo esterno dei serbi, che hanno così ottenuto la quarta vittoria di fila contro i lituani.

Giornata completa e classifica Euroleague

23a GIORNATA EUROLEGA

25.01. 18:45 Fenerbahce-Virtus Bologna

25.01. 20:00 Alba Berlino-Stella Rossa

25.01. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Panathinaikos

25.01. 20:30 Bayern Monaco-Lyon-Villeurbanne

25.01. 20:45 Real Madrid-Olympiakos

26.01. 18:30 Anadolu Efes-Monaco

26.01. 20:30 Baskonia-Valencia

26.01. 20:30 Olimpia Milano-Barcellona

26.01. 20:30 Partizan-Zalgiris Kaunas

CLASSIFICA EUROLEAGUE

Real Madrid 19-3

Barcelona 15-7

Virtus Bologna 15-7

Panathinaikos 14-8

Fenerbahçe 13-9

Olympiacos 12-10

Monaco 12-10

Baskonia 12-10

Maccabi 12-10

Valencia 11-11

Partizan 11-11

Stella Rossa 9-13

Olimpia Milano 9-13

Bayern Monaco 9-13

Anadolu Efes 9-13

Zalgiris Kaunas 8-14

Alba Berlino 4-18

Villeurbanne 4-18

