Pronostici Eurolega 24a-25a giornata 2023-24. L’Euroleague, la massima competizione del basket del vecchio continente, si prepara ad un doppio turno settimanale che si svilupperà tra martedì 30 gennaio e venerdì 2 febbraio. Vediamo le sfide, le quote e gli impegni delle italiane.

Pronostici Eurolega 24a-25a giornata 2023-24: gli impegni dell’Olimpia Milano

Panathinaikos-Olimpia Milano. Mercoledì 31 gennaio alle 20:15, l’EA7 Emporio Armani Milano di Ettore Messina farà visita ai greci del Panathinaikos. I meneghini sono reduci dall’importantissima vittoria casalinga contro il Barcellona, ottenuta per 74-70 al Forum di Assago. Si è trattato del 10° successo in Eurolega per Milano che ha rilanciato le proprie ambizioni in chiave play-in.

I greci invece, sono caduti nell’ultimo turno in casa del Maccabi Tel Aviv, dopo che avevano sempre vinto nei 4 turni precedenti. All’andata, Messina e i suoi hanno perso sul parquet amico contro questa il Panathinaikos, contro cui il bilancio dei 12 precedenti più recenti nel torneo è in perfetto equilibrio (6-6). Rispetto al match di dicembre, però, Milano ha qualche arma in più, tra i ritrovati Shields, Mirotic e capitan Melli. La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, in streaming su Sky Go, Dazn e Now.

Anadolu Efes-Olimpia Milano, altro spareggio play-in per i milanesi che continueranno la settimana passando in Turchia, venerdì 2 febbraio alle 18:30 (diretta TV al solito su Sky Sport e streaming sulle piattaforme di Sky Go, Now e Dazn). L’Olimpia giocherà quindi in casa di una delle grandi delusioni di questa stagione, l’Anadolu Efes.

I turchi si giocano in pochi giorni le ultime chance di rientrare nella zona play-in, esattamente come le Scarpette Rosse, ragion per cui questa sfida può essere letta come una sorta di spareggio. All’andata, netto successo di Milano (92-76), che aveva sempre perso nei 4 scontri antecedenti.

Pronostici Eurolega 24a-25a giornata 2023-24: le partite della Virtus Bologna

Barcellona-Virtus Bologna è un big match di cartello molto importante che vale il 2° posto visto che attualmente le due squadre sono appaiate con 15 successi e 8 ko, con i blaugrana che vengono da 2 sconfitte di seguito, mentre le Vu Nere hanno perso 3 volte nei 4 turni più recenti. In palio non c’è solo il 2° posto, ma anche la necessità di riprendersi da un periodo nero.

Sarà il 6° confronto in totale tra questi due team in Eurolega e il bilancio pende nettamente dalla parte degli emiliani, che hanno vinto 4 volte su 5, incluso il match dell’andata alla Virtus Segafredo Arena di Bologna (80-75). La partita sarà trasmessa in diretta TV su Sky Sport, in streaming su Sky Go, Dazn e Now.

Virtus Bologna-Partizan. La Virtus Bologna tornerà in casa venerdì alle 20:30 (diretta TV Sky Sport, streaming live su Sky Go, Now e Dazn) alla Virtus Segafredo Arena dove arriva il Partizan di Belgrado. I serbi sono attualmente in zona play-in, ragion per cui rappresentano un’avversaria insidiosa per le Vu Nere.

All’andata, gli emiliani si sono imposti di misura in trasferta (75-77), dopo che avevano sempre perso nei precedenti 4 incroci di Eurolega contro la stessa avversaria.

Programma completo e Classifiche Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 24° GIORNATA EUROLEGA

30.01. 20:00 Bayern-Baskonia

30.01. 20:00 Lyon-Villeurbanne-Fenerbahce

30.01. 20:00 Stella Rossa-Valencia

30.01. 20:15 Olympiakos-Alba Berlino

30.01. 20:30 Real Madrid-Maccabi Tel Aviv

31.01. 19:00 Monaco-Partizan

31.01. 19:00 Zalgiris Kaunas-Anadolu Efes

31.01. 20:15 Panathinaikos-Olimpia Milano

31.01. 20:30 Barcellona-Virtus Bologna

PROGRAMMA COMPLETO 25° GIORNATA EUROLEGA

01.02. 20:00 Alba Berlino-Valencia

01.02. 20:30 Baskonia-Maccabi Tel Aviv

01.02. 20:30 Bayern-Olympiakos

01.02. 20:45 Real Madrid-Lyon-Villeurbanne

02.02. 18:30 Anadolu Efes-Olimpia Milano

02.02. 19:00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos

02.02. 20:00 Stella Rossa-Barcellona

02.02. 20:30 Monaco-Fenerbahce

02.02. 20:30 Virtus Bologna-Partizan

CLASSIFICA EUROLEAGUE 2023-24

Real Madrid 20-3

Barcelona 15-8

Virtus Bologna 15-8

Panathinaikos 14-9

Fenerbahçe 14-9

Monaco 13-10

Maccabi 13-10

Olympiacos 12-11

Valencia 12-11

Partizan 12-11

Baskonia 12-11

Olimpia Milano 10-13

Stella Rossa 9-14

Anadolu Efes 9-14

Bayern Monaco 9-14

Zalgiris Kaunas 8-15

Alba Berlino 5-18

Villeurbanne 5-18

