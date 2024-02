Pronostici Eurolega 26a giornata 2023-24. Giovedì 8 e venerdì 9 febbraio va in scena il 26° turno della regular season di Euroleague. Abbiamo analizzato tutte le sfide, con un occhio di riguardo su Olimpia Milano-Real Madrid e Virtus Bologna-Monaco.

Pronostici Eurolega 26a giornata 2023-24: Olimpia Milano-Real Madrid

Olimpia Milano-Real Madrid è uno dei big match della 26° giornata di Eurolega, e anche una delle ultime occasioni playoffs per l’Olimpia Milano che ospita la capolista Real Madrid. Le Scarpette Rosse vanno a caccia di un posto play-in, anche se le speranze non sono tantissime. Gli spagnoli hanno praticamente blindato il primo posto e sono al momento la favorita numero uno per la vittoria finale.

All’andata gli uomini di Ettore Messina sono stati sconfitti dai Blancos per 88-71, rimediando il 5° ko consecutivo contro questo avversario. Gli spagnoli, inoltre, si sono imposti in 9 delle ultime 10 gare giocate al Forum, a conferma del fatto che ai meneghini servirà una vera e propria impresa. La palla a due è prevista giovedì alle ore 20:30 con diretta TV su Sky Sport e streaming su Dazn.

Pronostici Eurolega 26a giornata 2023-24: Virtus Bologna-Monaco

Virtus Bologna-Monaco; venerdì alle 20:30 fari puntati sulla Virtus Segafredo Arena per il match che vedrà impegnate le Vu Nere di Luca Banchi contro il Monaco. Gli emiliani vogliono provare a blindare il terzo posto, che garantirebbe i playoff con il fattore campo dalla propria parte. Dalla parte della Virtus Bologna c’è il fattore casa, visto che in 12 match Banchi e soci hanno vinto 11 volte, perdendo soltanto contro lo Zalgiris Kaunas lo scorso 5 ottobre 2023.

I monegaschi sono comunque avversario ostico, poiché occupano il 5° posto e vengono da 4 successi consecutivi. All’andata, successo esterno della Virtus, che nei 7 precedenti totali si è imposta 5 volte contro 2. La diretta TV dell’evento è affidata a Sky Sport con streaming su Dazn.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5000€ Salva il Bottino + fino a 600€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 600€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Eurolega 26a giornata 2023-24: le altre partite

Facciamo un passo indietro, col 26° turno di Euroleague che si apre con la sfida di giovedì in Turchia tra Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv. I padroni di casa sono solo 16° mentre gli israeliani sono in zona play-in anche se hanno perso gli ultimi 2 match. All’andata, 3° successo di fila per il Maccabi contro questo avversario.

Il programma prosegue con Baskonia-Lyon Villeurbanne. I padroni di casa vogliono consolidare la propria posizione nei play-in (con vista sui play-off di cui conservano ancora qualche piccola speranza), mentre gli ospiti sono al penultimo posto e hanno ormai alzato bandiera bianca. All’andata, successo dei baschi, il 2° consecutivo contro questo avversario.

Il Partizan ospita a Belgrado i tedeschi del Bayern Monaco con l’obiettivo di rientrare nella top 10 e di vendicare la sconfitta dell’andata, arrivata dopo 3 successi consecutivi del Partizan contro lasquadra bavarese.

Gli spagnoli del Valencia, invece, puntano ad agguantare l’Olympiakos, prossimo avversario, che si trova attualmente a 14 successi e 11 sconfitte. La gara si preannuncia equilibrata e all’andata ha visto trionfare proprio i “Pipistrelli”, al 3° successo contro questo avversario negli ultimi 10 incroci. Ci aspettiamo una partita punto a punto e uno scarto minimo quindi consigliamo il +1.5 dei padroni di casa con quota intorno @1.80.

Sfida ostica per la Stella Rossa che dovrà vedersela con lo Zalgiris Kaunas, vincitrice di 3 match negli ultimi 4 turni. I lituani hanno inoltre vinto all’andata e nell’ultimo precedente della passata stagione contro i serbi.

Sfida d’alta quota tra Panathinaikos-Fenerbahce, squadre che al momento sono appaiate a quota 15 vittorie e 10 sconfitte. Con la sfida vinta all’andata, i turchi hanno ottenuto 3 successi di fila contro i greci.

Il Barcellona, attuale seconda forza dell’Eurolega, affronterà in casa il fanalino di coda Alba Berlino in quella che sembra essere una sfida senza storia. All’andata, però, ad imporsi furono i tedeschi, che avevano perso tutti i 9 incroci antecedenti.

Giornata completa e classifiche Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 26° GIORNATA EUROLEAGUE

08.02. 18:30 Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv

08.02. 20:30 Baskonia-Lyon-Villeurbanne

08.02. 20:30 Olimpia Milano-Real Madrid

08.02. 20:30 Partizan-Bayern

08.02. 20:30 Valencia-Olympiakos

09.02. 20:00 Stella Rossa-Zalgiris Kaunas

09.02. 20:15 Panathinaikos-Fenerbahce

09.02. 20:30 Barcellona-Alba Berlino

09.02. 20:30 Virtus Bologna-Monaco

CLASSIFICA AGGIORNATA EUROLEAGUE 2023-24

Real Madrid 22-3

Barcelona 17-8

Virtus Bologna 16-9

Panathinaikos 15-10

Monaco 15-10

Fenerbahçe 15-10

Olympiacos 14-11

Valencia 12-12

Baskonia 13-12

Maccabi 13-12

Partizan 12-13

Stella Rossa 10-15

Olimpia Milano 10-15

Zalgiris Kaunas 10-15

Bayern Monaco 10-15

Anadolu Efes 10-15

Alba Berlino 5-20

Villeurbanne 5-20

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB