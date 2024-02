Pronostici Eurolega 27a giornata 2023-24. Tra giovedì 29 febbraio e venerdì 1 marzo torna l’Euroleague, la più importante competizione di pallacanestro europea. Come sempre vediamo il programma completo, gli aggiornamenti, classifiche, quote e le analisi delle partite, in particolare delle italiane impegnate in: Virtus Bologna-Valencia e Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 27a giornata 2023-24: Virtus Bologna-Valencia

Virtus Bologna-Valencia. La prima italiana a scendere in campo per questa 27° giornata di Eurolega sarà la Virtus Bologna, impegnata giovedì alle 20:30 alla Virtus Segafredo Arena contro il Valencia. Andamento identico per le due compagini negli ultimi 3 turni di Eurolega con 2 ko e 1 vittoria per parte. Le Vu-nere, dopo una prima parte di regular season eccezionale, sono scese al 5° posto, mentre gli spagnoli sono noni e in piena lotta play-in.

I pipistrelli hanno vinto all’andata e sono in vantaggio per 4-2 nel computo totale dei precedenti tra Eurolega ed Eurocup. La partita sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva per gli abbonati su Sky Sport Uno, mentre in streaming l’appuntamento è live su Sky Go, Now e Dazn.

Pronostici Eurolega 27a giornata 2023-24: Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano

ASVEL Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano. Venerdì trasferta contro l’Asvel per la EA7 Emporio Armani Milano che, dopo l’impresa casalinga contro il Real Madrid, ha riacceso le proprie speranze di raggiungere i play-in e possono continuare la striscia positiva contro gli ultimi in classifica, i francesi che e hanno sempre perso nelle ultime 3 partite nel torneo.

Sulla carta questo sembra un match alla portata della squadra di Ettore Messina che già all’andata ha vinto in casa, portando avanti 5-3 Milano nei precedenti contro l’ASVEL. La palla a due è in programma venerdì alle ore 20:00 con diretta TV Sky Sport Uno, oltre che in streaming sulle piattaforme di Sky Go, Now e Dazn.

Pronostici Eurolega 27a giornata 2023-24: le altre partite

Il turno inzieraà però in Germania tra il fanalino di coda Alba Berlino e il Maccabi Tel Aviv, attualmente in decima posizione. Entrambe arrivano da 3 sconfitte consecutive. All’andata, vittoria casalinga per il Maccabi Tel Aviv, la quarta consecutiva contro questo avversario: i berlinesi hanno ottenuto 1 solo successo nei 10 precedenti più recenti contro gli israeliani.

Il programma prosegue con Partizan-Anadolu Efes, con i padroni di casa usciti dalla zona play-in dopo gli ultimi 3 ko consecutivi. I turchi, invece, arrivano da 2 successi e vogliono provare a prolungare la striscia positiva. All’andata, successo dell’Efes tra la mura amiche.

Il Real Madrid capolista vuole cancellare il ko subito neell’ultimo turno, ma dovrà vedersela contro il Panathinaikos, che negli ultimi tempi ha avuto un rendimento altalenante e non ha mai battuto gli spagnoli nei 3 scontri precedenti, vincendo 1 sola volta in 17 incroci contro questo avversario, anche se la squadra greca è sempre un avversario ostico ed occupa il 3° posto in classifica.

Venerdì Fenerbahce-Baskonia si affrontano per provare a riagganciare i playoff. Rendimento all’opposto nelle ultime 2 giornate per questi team, con i turchi che hanno rimediato solo sconfitte, mentre i baschi vengono da 2 vittorie consecutive. All’andata, successo del Baskonia, che ha sempre vinto negli ultimi 4 incontri contro il Fenerbahce.

Zalgiris Kaunas-Olympiakos cercano entrambe il quarto successo consecutivo, con i greci che non vogliono mollare il 6° posto. Con la vittoria ottenuta all’andata, sono 5 i successi consecutivi dell’Olympiakos contro i lituani.

Dopo aver conquistato il 2° posto grazie alle ultime 3 vittorie di fila, il Barcellona ospita il Monaco, sempre vincente nei 5 turni più recenti e attualmente 4° in classifica. I monegaschi hanno vinto gli ultimi 2 incontri, compreso quello dell’andata, dopo che avevano sempre perso nei 4 incroci precedenti.

È una sfida tra deluse quella tra Bayern Monaco-Stella Rossa. Nel match di andata sono stati i serbi ad imporsi, portandosi così sul 6-4 nel computo totale dei precedenti in competizioni ufficiali contro i tedeschi.

Giornata completa e classifiche Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 27° GIORNATA EUROLEAGUE

29.02. 20:00 Alba Berlino-Maccabi Tel Aviv

29.02. 20:30 Partizan-Anadolu Efes

29.02. 20:30 Virtus Bologna-Valencia

29.02. 20:45 Real Madrid-Panathinaikos

01.03. 18:45 Fenerbahce-Baskonia

01.03. 19:00 Zalgiris Kaunas-Olympiakos

01.03. 20:00 Lyon Villeurbanne-Olimpia Milano

01.03. 20:30 Barcellona-Monaco

01.03. 20:30 Bayern-Stella Rossa

CLASSIFICA EUROLEAGUE 2023-24

Real Madrid 22-4

Barcelona 18-8

Panathinaikos 16-10

Monaco 15-11

Virtus Bologna 16-10

Olympiacos 15-11

Fenerbahçe 15-11

Baskonia 14-12

Valencia 13-13

Maccabi 13-13

Partizan 12-14

Olimpia Milano 11-15

Zalgiris Kaunas 11-15

Anadolu Efes 11-15

Bayern Monaco 11-15

Stella Rossa 10-16

Alba Berlino 5-21

Villeurbanne 5-21

