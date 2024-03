Pronostici Eurolega 28a giornata 2023-24. Analisi, programma completo e guida tv delle sfide valide per il 28° turno della regular season di Euroleague, con in campo Virtus Bologna e Olimpia Milano tra giovedì 7 e venerdì 8 marzo, rispettivamente contro Olympiakos e Partizan.

Pronostici Eurolega 28a giornata 2023-24: Olympiacos–Virtus Bologna

La Virtus Bologna, rilanciata dalla vittoria casalinga contro gli spagnoli del Valencia, vola in Grecia per affrontare l’Olympiacos Pireo nella 28° giornata di Eurolega; palla a due alle ore 21:00 ora italiana in uno scontro diretto che vale molto in vista dei playoff ad una manciata di turni dal termine della stagione regolare.

I bianconeri vogliono dare continuità al successo di giovedì scorso per cercare di rimanere nella parte alta della classifica, con i bolognesi a quota 17-10 di record a parimerito con altre tre squadre in una classifica molto corta. Concludere la stagione regolare almeno al quarto posto garantirebbe il fattore campo, quindi l’obiettivo è chiaro.

Virtus che deve però anche riscattare il ko rimediato in Campionato domenica contro la Dinamo Sassari nel lunch-match. Coach Luca Banchi spera di recuperare una delle sue pedine più importanti ovvero Tornike Shengelia, con il georgiano uscito nei minuti finali del match casalingo contro il Valencia a causa di un lieve infortunio. L’attacco bolognese potrà contare come sempre sulle fiammate di Capitan Marco Belinelli, finora il miglior marcatore dei felsinei con 14.8 punti di media a partita.

L’Olympiacos Pireo si presenta allo scontro diretto contro la squadra emiliana per cancellare anche il ko rimediato all’andata alla Segafredo Arena, con i greci che inseguono la Virtus ad una sola vittoria di distacco (16-11 è difatti lo score dei vice-campioni in carica). Gli ateniesi sono in striscia positiva in Europa da ben quattro partite, con l’ultimo ko che risale al remake della finale dello scorso anno contro il Real Madrid (90-85) del 25 gennaio.

L’Olympyakos può fare affidamento ad un realizzatore costante come Alec Peters (14.3 punti e 5.1 rimbalzi) ben supportato da Isaiah Canaan (12.4 punti per la guardia ex NBA). Chiavi del gioco affidate all’esperto playmaker Thomas Walkup, che viaggia a 4.7 assist di media sfiorando anche la doppia cifra alla voce punti (9.3).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 800€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 800€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Eurolega 28a giornata 2023-24: Olimpia Milano–Partizan Belgrado

Venerdì, ore 20:30 scenderà sul parquet l’EA7 Emporio Armani Milano in un altra sfida fondamentale in vista dei playoffs pure per questa formazione italiana. La truppa di coach Messina, dopo la sconfitta nella trasferta alla Ldlc Arena per sfidare LDLC ASVEL Villeurbanne di coach Poupet, si troveranno ad affrontare al Forum in questo turno il Partizan Mozzart Bet Belgrade di coach Zeljko Obradovic, vincenti nel turno passato in casa contro l’Anadolu Efes Istanbul di coach Mijatovic.

Si tratta di vero e proprio scontro diretto, col Partizan Belgrado attualmente messo meglio con un record di 13-14, ma comunque fuori dalla top-10, mentre Milano è chiamata a vincere a tutti i costi per migliorare il record di 11-16 che attualmente la vede in 13° posizione dopo 3 sconfitte nelle ultime 4 partite.

Le quote AdmiralBet e Snai favoriscono Milano vincente @1.74, e siamo pure noi d’accordo, anche se all’andata l’Olimpia ha perso nettamente 69-82 a Belgrado. L’ultimo precedente al Forum vide però Milano uscire vincitrice 76-62 contro il Partizan, che prima della vittoria dell’andata aveva sempre perso nei precedenti 5 scontri con i meneghini, e non vince a Milano dal 2011.

Giornata completa e classifiche Euroleague

Il Real Madrid capolista dopo qualche battuta d’arresto di troppo nelle ultime giornate proverà a risollevarsi ospitando il Fenerbahce, mentre il Barcellona, secondo in classifica, sarà di scena a Valencia in un derby spagnolo.

Turni sulla carta favorevoli per Panathinaikos, Monaco e Baskonia che incontreranno in casa rispettivamente Asvel, Stella Rossa ed Alba Berlino. Tutte le partite saranno trasmesse su Sky e su DAZN.

PROGRAMMA COMPLETO EUROLEAGUE 28° GIORNATA

GIOVEDI 7 MARZO 2024

𝗼𝗿𝗲 𝟏𝟖.𝟯𝟬 / Anadolu Efes – Bayern Monaco

𝗼𝗿𝗲 𝟏𝟗.𝟬𝟬 / Monaco – Stella Rossa

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟎𝟓 /Maccabi Tel Aviv – Zalgiris Kaunas

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟯𝟬 / Valencia – Barcellona

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟒𝟓 / Real Madrid – Fenerbahce

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟏.𝟬𝟬 / Olympiacos – Virtus Bologna

VENERDI 8 MARZO 2024

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟏𝟓 / Panathinaikos – Asvel Lyon

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟯𝟬 / Baskonia – Alba Berlin

𝗼𝗿𝗲 𝟮𝟬.𝟯𝟬 / Olimpia Milano – Partizan Belgrado

CLASSIFICA REGULAR SEASON EUROLEAGUE 2023-24

𝟎𝟏. Real Madrid (22W 5L)

𝟎𝟐. Barcellona (18W 9L)

𝟎𝟑. Panathinaikos (17W 10L)

𝟎𝟒. Monaco (17W 10L)

𝟎𝟓. Virtus Bologna (17W 10L)

𝟎𝟔. Olympiacos (16W 11L)

𝟎𝟕. Fenerbahce (16W 11L)

𝟎𝟖. Baskonia (14W 13L)

𝟎𝟗. Maccabi Tel Aviv (14W 13L)

𝟏𝟎. Valencia (13W 14L)

𝟏𝟏. Partizan Belgrado (13W 14L)

𝟏𝟐. Bayern Monaco (12W 15L)

𝟏𝟑. Olimpia Milano (11W 16L)

𝟏𝟒. Zalgiris Kaunas (11W 16L)

𝟏𝟓. Anadolu Efes (11W 16L)

𝟏𝟔. Stella Rossa (10W 17L)

𝟏𝟕. Asvel Lyon (6W 21L)

𝟏𝟖. Alba Berlin (5W 22L)

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB