Pronostici Eurolega 29a giornata 2023-24. Analisi, programma completo e guida tv delle sfide valide per il 29° turno della regular season di Euroleague, con in campo Olimpia Milano e Virtus Bologna tra giovedì 14 e venerdì 158 marzo, rispettivamente contro Baskonia e Real Madrid.

Pronostici Eurolega 29a giornata 2023-24: Baskonia-Olimpia Milano

L’Olimpia Milano di Ettore Messina sarà di scena giovedì 14 marzo in casa del Baskonia nel match valido per la 29° giornata della regular season di Eurolega con palla a due in programma alle ore 20:30 con diretta TV in esclusiva su Sky Sport Arena, mentre in streaming l’appuntamento live è su Sky Go, Now e Dazn.

I meneghini vogliono tenere ancora vive le speranze play-in, ma non possono più concedersi ulteriori passi falsi, ed arrivano dalla vittoria di misura ottenuta sul Partizan Belgrado. I baschi, dal canto loro, sono attualmente ottavi in classifica e hanno sempre vinto negli ultimi 3 match giocati sul parquet amico, ottenendo altrettante vittorie nelle ultime 4 gare del torneo.

All’andata, secondo successo consecutivo per Milano contro questo avversario, il 4° negli ultimi 5 incroci. In forte dubbio la presenza di Shields tra le Scarpette Rosse, poiché è alle prese con un problema al tendine d’Achille. Ettore Messina ha chiesto ai suoi di vivere la gara contro il Baskonia “come una finale” e Melli e compagni cercano un successo in trasferta che vale quota @2.40 su BetWay e @2.45 su NetBet mentre la vittoria interna si gioca ovunque poco sotto @1.60.

Pronostici Eurolega 29a giornata 2023-24: Virtus Bologna-Real Madrid

Venerdì torna in campo la Virtus Bologna, che alla Virtus Segafredo Arena ospita la capolista Real Madrid però nel pieno di una crisi. Fischio d’inizio alle 20:30 di venerdì con diretta TV su Sky Sport Uno e live streaming sulle piattaforme di Sky Go, Now e Dazn.

Sfruttando la spinta del pubblico amico, l’obiettivo delle Vu-nere è quello di rientrare tre le prime 6 e centrare dunque i playoff. All’andata gli spagnoli si sono imposti sul proprio parquet ottenendo il 2° successo consecutivo contro gli emiliani, anche se nel computo totale dei precedenti Bologna è avanti per 4-2.

La Virtus arriva all’appuntamento anche sulle ali dell’entusiasmo per la vittoria ottenuta in campionato su Milano grazie soprattutto a un super Belinelli mentre gli spagnoli hanno perso le ultime 2 in Europa. Nonostante questo le quote sul testa a testa vedono gli iberici favoriti @1.60, contro il successo dei padroni di casa @2.30 volte la posta su Sisal e @2.35 su Snai. In caso di successo la Virtus manderebbe un chiaro segnale alle avversarie e per ora il ticket per le Final Four resta un obiettivo alla portata, anche se a quota @6.00.

Pronostici Eurolega 29a giornata 2023-24: le altre partite in programma

Il Fenerbahce, reduce da 2 successi di fila, ospita il Valencia, che ha sempre perso nelle ultime 3 gare del torneo, anche se all’andata è arrivato un successo degli spagnoli, che hanno battuto i turchi 4 volte negli ultimi 5 incroci.

Derby ateniese per i playoff tra Olympiakos-Panathinaikos, che stanno vivendo un buon periodo di forma e in stagione si sono già affrontate 5 volte considerando tutte le competizioni: al momento il bilancio è di 3-2 per l’Olympiakos.

La Stella Rossa è reduce da 4 ko consecutivi e ospita il Maccabi Tel Aviv, che si trova in zona play-in e ha sempre vinto negli ultimi 2 turni. All’andata, successo dei serbi, che hanno sempre vinto negli ultimi 6 incroci nel torneo.

Non dovrebbe esserci storia, almeno sulla carta, tra il fanalino di coda Alba Berlino e il Monaco, attuale quarta forza del torneo che ha sempre battuto i tedeschi negli ultimi 4 match, compreso quello dell’andata.

Il Barcellona, secondo in classifica, parte nettamente favorito contro il Partizan, sempre sconfitto negli ultimi 8 incroci, incluso il match esterno dell’andata.

I francesi dell’ASVEL, penultimi in classifica, ospitano l’Efes, che ha vinto 3 degli ultimi 4 incontri nel torneo: i turchi, cercano punti per arrivare almeno al piazzamento play-in, hanno vinto all’andata e anche nei 3 precedenti incontri di Eurolega contro questo avversario.

Sfida tra deluse in Baviera con il Bayern Monaco che ospita lo Zalgiris Kaunas, che ha sempre vinto negli ultimi 3 precedenti ma è reduce da un doppio ko ed è al 15° posto, proprio dietro ai tedeschi che a loro volta arrivano da una sconfitta.

Giornata completa e classifiche Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 29° GIORNATA EUROLEGA

14.03. 18:45 Fenerbahce-Valencia

14.03. 18:45 Olympiakos-Panathinaikos

14.03. 19:00 Stella Rossa-Maccabi Tel Aviv

14.03. 20:00 Alba Berlino-Monaco

14.03. 20:30 Barcellona-Partizan

14.03. 20:30 Baskonia-Olimpia Milano

15.03. 20:00 Lyon-Villeurbanne-Anadolu Efes

15.03. 20:30 Bayern-Zalgiris Kaunas

15.03. 20:30 Virtus Bologna-Real Madrid

CLASSIFICA EUROLEAGUE

Real Madrid 22-6

Barcelona 19-9

Panathinaikos 18-10

Monaco 18-10

Olympiacos 17-11

Fenerbahçe 17-11

Virtus Bologna 17-11

Baskonia 15-13

Maccabi 15-13

Valencia 13-15

Partizan 13-15

Olimpia Milano 12-16

Anadolu Efes 12-16

Bayern Monaco 12-16

Zalgiris Kaunas 11-17

Stella Rossa 10-18

Villeurbanne 6-22

Alba Berlino 5-23

