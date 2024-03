Pronostici Eurolega 30a-31a giornata 2023-24. Questa settimana si gioca un importante doppio turno di Eurolague dal 19 al 22 marzo. Vediamo i programmi completi delle due giornate, le classifiche e le analisi con quote e consigli per le scommesse, in particolare sui match di Virtus Bologna ed Olimpia Milano.

Pronostici Eurolega 30a-31a giornata 2023-24: le partite del 30° turno

Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna. Martedì 19 marzo la Virtus Bologna apre la 30° giornata di Eurolega con la visita allo Zalgiris Kaunas. I lituani sono attualmente in quindicesima posizione e non hanno grosse speranze di play-in, a meno di un miracolo, mentre le Vu Nere si sono complicate le vita dopo gli ultimi 2 ko consecutivi, che li hanno fatti scivolare al 7° posto. All’andata, successo esterno dello Zalgiris alla Virtus Segafredo Arena, il 4° consecutivo e il 6° negli 8 precedenti di Eurolega. Palla a due in programma alle 19:00 con diretta TV sulla piattaforma di Sky Sport.

Monaco-Olimpia Milano. L’EA7 Emporio Armani Milano è in campo mercoledì 20 marzo in casa del Monaco. Servirà un’impresa alle Scarpette Rosse di Ettore Messina, poiché i monegaschi vincono da 8 turni di fila in Eurolega e attualmente occupano il 3° posto. I meneghini, invece, vengono dalla sconfitta esterna col Baskonia e si giocano una delle ultime chance di accedere ai play-in. All’andata, vittoria del Monaco al Forum di Assago, la seconda consecutiva contro l’Olimpia Milano in Eurolega per un bilancio totale che ad oggi è di 3-2 in favore dei transalpini.

Pronostici Eurolega 30a-31a giornata 2023-24: le partite del 31° turno

Stella Rossa-Virtus Bologna. La Virtus Bologna deve tornare già in campo giovedì in casa della Stella Rossa. I serbi sono attualmente al 16° posto e sembrano aver abbandonato ogni obiettivo post-season. All’andata il 3° precedente di Eurolega tra queste due compagini: vittoria delle Vu Nere sul parquet amico per uno score totale di 2-1 contro questo avversario.

Olimpia Milano-Fenerbahce. Alle 20:30 di venerdì torna in campo l’Olimpia Milano, stavolta al Forum di Assago contro il Fenerbahce. I turchi sono attualmente sesti, in piena lotta per un posto playoff, guadagnato soprattutto grazie alle tre vittorie consecutive. Gara molto complicata, dunque, per le Scarpette rosse, che hanno perso all’overtime la gara di andata contro questo avversario: si è trattato del 15° ko per i meneghini nei 19 scontri ufficiali più recenti contro i turchi. La partita sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky, con streaming su Sky Go, Now e Dazn.

Classifiche e programma completo Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 30° GIORNATA

19.03. 18:30 Anadolu Efes-Olympiakos

19.03. 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

19.03. 20:00 Alba Berlin-Real Madrid

19.03. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Lyon-Villeurbanne

19.03. 20:30 Partizan-Baskonia

20.03. 18:45 Fenerbahce-Barcellona

20.03. 19:00 Monaco-Olimpia Milano

20.03. 20:00 Stella Rossa-Panathinaikos

20.03. 20:30 Valencia-Bayern

PROGRAMMA COMPLETO 31° GIORNATA

21.03. 18:30 Anadolu Efes-Alba Berlin

21.03. 19:00 Zalgiris Kaunas-Baskonia

21.03. 20:15 Olympiakos-Lyon-Villeurbanne

21.03. 20:30 Partizan-Real Madrid

22.03. 19:00 Monaco-Valencia

22.03. 19:00 Stella Rossa-Virtus Bologna

22.03. 20:15 Panathinaikos-Barcellona

22.03. 20:30 Bayern-Maccabi Tel Aviv

22.03. 20:30 Olimpia Milano-Fenerbahce

CLASSIFICA REGULAR SEASON EUROLEAGUE 2023-24

Real Madrid 23-6

Barcelona 20-9

Monaco 19-10

Panathinaikos 18-11

Olympiacos 18-11

Fenerbahçe 18-11

Virtus Bologna 17-12

Baskonia 16-13

Maccabi 16-13

Partizan 13-16

Valencia 13-16

Bayern Monaco 13-16

Olimpia Milano 12-17

Anadolu Efes 12-17

Zalgiris Kaunas 11-18

Stella Rossa 10-19

Villeurbanne 7-22

Alba Berlino 5-24

