Pronostici Eurolega 32a giornata 2023-24. Analisi, programma completo e guida tv delle sfide valide per il 32° turno della regular season di Euroleague, con in campo Olimpia Milano e Virtus Bologna rispettivamente contro Zalgiris Kaunas e Panathinaikos.

Pronostici Eurolega 32a giornata 2023-24: Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

La prima squadra italiana a scendere in campo nella 32° giornata della regular season di Eurolega sarà Milano che giocherà in trasferta in Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano. L’Olimpia deve difendere i play-in ed è tornata alla vittoria anche in campionato col successo interno su Napoli. Giovedì alle 19:00 appuntamento da non fallire in casa dello Zalgiris Kaunas.

Con il 3° successo negli ultimi 4 turni del torneo, le Scarpette Rosse hanno agguantato il 10° posto, che dà accesso ai play-in, ma ora bisogna difenderlo al cospetto di un avversario più indietro in classifica, ma che sta attraversando un buon momento visto che è reduce da 2 successi di fila. Negli ultimi tempi, inoltre, i lituani sono stati la bestia nera di Milano con 3 successi consecutivi, compreso quello dell’andata al Forum di Assago, dopo che i meneghini avevano sempre vinto negli 8 incroci antecedenti. Palla a due alle ore 19:00 con diretta TV in esclusiva sulla piattaforma di Sky Sport e streaming live su Sky Go, Dazn e Now.

Pronostici Eurolega 32a giornata 2023-24: Virtus Bologna-Panathinaikos

Virtus Bologna-Panathinaikos: greci avanti per 3-1. Venerdì tocca, invece, alla Virtus Bologna, che è in piena crisi visto che perde in Eurolega da 4 turni consecutivi ed è scivolata all’8° posto dopo aver occupato per mesi le primissime posizioni in graduatoria. Il Panathinaikos, tra l’altro, è avversario molto ostico, poiché nello stesso parziale delle Vu-nere ha perso 1 sola volta, salendo al 2° posto alle spalle del Real Madrid.

All’andata, successo interno per gli ellenici contro gli emiliani: nel bilancio degli ultimi 4 match ufficiali, senza considerare le amichevoli, i greci sono in vantaggio per 3-1 nei precedenti e quindi la partita potrebbe essere complicata per i ragazzi di Luca Banchi che però dalla loro andranno il fattore campo della Segafredo Arena, con palla a due alle ore 20:30 e anche in questo caso diretta TV su Sky Sport e live streaming su Sky Go, Dazn e Now.

Pronostici Eurolega 32a giornata 2023-24: le altre partite in programma

Dobbiamo fare un passo indietro perché il turno di Eurolega si apre con Maccabi Tel Aviv-Valencia, l’anticipo del mercoledì sera se così vogliamo definirlo. Gli spagnoli avrebbero bisogno di un miracolo per centrare i play-in, mentre gli israeliani sono reduci da una lunga striscia positiva con cui sono risaliti fino alla settima posizione. All’andata, successo interno del Valencia, che invece aveva sempre perso nei 3 scontri precedenti contro il Maccabi.

Giovedì il Baskonia, reduce da 2 ko di fila, ospita l’Anadolu Efes, che ha vinto 3 volte negli ultimi 4 turni, ma difficilmente riuscirà a rientrare nella top 10. Con il successo dell’andata, sono 4 le vittorie consecutive dei baschi contro i turchi.

Il Barcellona, 3° in classifica, fa visita al Bayern Monaco, con entrambe le squadre reduci da un doppio ko in Europa. I blaugrana hanno vinto all’andata portandosi avanti 8-2 negli ultimi precedenti contro i tedeschi.

Il Partizan di Belgrado si gioca le ultime chance per centrare i play-in ospitando l’Olympiakos che ha perso solo una volta negli ultimi 8 match di Eurolega. All’andata successo interno degli ellenici, che sono in vantaggio per 4-1 nei 5 scontri più recenti contro questo avversario.

Derby francese con ASVEL-Monaco, con i padroni di casa finora molto deludenti, mentre i monegaschi sono saldamente quarti: considerando tutte le competizioni, sarà il 5° incrocio stagionale tra questi due team e il Monaco è sempre uscito vincente.

Il Real Madrid, già sicuro del primo posto playoff, ospita la Stella Rossa di Belgrado che ha battuto la Virtus Bologna nell’ultimo turno, ma rimane nei bassi fondi della classifica. Solo successi spagnoli negli ultimi 5 precedenti, con i serbi che sono riusciti ad avere la meglio solo 2 volte negli 11 incroci più recenti.

Tra i posticipi di venerdì anche Fenerbahce-Alba Berlino, con i turchi che partono con i favori del pronostico e in difesa del 6° posto. L’attuale fanalino di coda dell’Eurolega non ha mai battuto il Fenerbahce negli ultimi 3 incontri (compreso quello dell’andata).

Giornata completa e classifiche Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 32° GIORNATA EUROLEAGUE

27.03. 20:30 Maccabi Tel Aviv-Valencia

28.03. 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

28.03. 20:30 Baskonia-Anadolu Efes

28.03. 20:30 Bayern-Barcellona

28.03. 20:30 Partizan-Olympiakos

28.03. 21:00 Lyon-Villeurbanne-Monaco

29.03. 18:45 Fenerbahce-Alba Berlino

29.03. 20:30 Real Madrid-Stella Rossa

29.03. 20:30 Virtus Bologna-Panathinaikos

CLASSIFICA EUROLEAGUE

Real Madrid 25-6*

Panathinaikos 20-11**

Monaco 20-11 **

Barcelona 20-11 **

Olympiacos 19-12 **

Fenerbahçe 19-12 **

Maccabi 18-13

Virtus Bologna 17-14

Baskonia 16-15

Olimpia Milano 14-17

Partizan 14-17

Valencia 14-17

Anadolu Efes 14-17

Bayern Monaco 13-18

Zalgiris Kaunas 13-18

Stella Rossa 11-20

Villeurbanne 7-24

Alba Berlino 5-26

* Real sicuro del 1° posto playoff

** Qualificate alla post-season

