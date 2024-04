Pronostici Eurolega 33a giornata 2023-24. Giovedì 4 aprile inizia la 33° giornata della regular season dell’Eurolega di basket anche se tutti i riflettori saranno puntati sul derby azzurro di venerdì: Olimpia Milano-Virtus Bologna.

Pronostici Eurolega 33a giornata 2023-24: derby Olimpia-Virtus

Venerdì 5 aprile alle 20:30 si giocherà il derby italiano del Forum di Assago (già annunciato il sold out) tra Olimpia Milano-Virtus Bologna, valido per la 33° giornata della regular season di Eurolega. La partita arriva dopo l’ultimo weekend di LBA in cui le Scarpette Rosse, battendo la Reggiana in trasferta, hanno agganciato proprio le Vu Nere, sconfitte in casa da Pistoia, a quota 34 in classifica.

La squadra di Luca Banchi è letteralmente crollata all’8° posto in Europa dopo le ultime 5 sconfitte consecutive nel torneo, ma è già certa di giocare almeno i play-in, mentre l’EA7 Armani Milano di Ettore Messina non ha il destino nelle proprie mani per il 10° posto, visto che sarà costretta a vincere e a sperare in risultati positivi dagli altri campi.

Tra Supercoppa, campionato ed Eurolega in questa stagione le due squadre si sono già affrontate 4 volte e il bilancio è a favore degli emiliani, sconfitti solo nella gara di andata in campionato. Milano è però in vantaggio per 37 a 24 nel computo totale dei precedenti. La partita sarà trasmessa in diretta TV da Sky Sport con streaming live su Sky Go, Now e Dazn.

Pronostici Eurolega 33a giornata 2023-24: le altre sfide

Giovedì alle ore 19:00 il Monaco ospita lo Zalgiris Kaunas che, dopo le ultime 3 vittorie consecutive, sogna l’aggancio ai play-in. Sarà il 6° confronto tra queste due compagini nel torneo e il bilancio è al momento di 3-2 in favore dei monegaschi, che hanno vinto anche la gara d’andata.

In contemporanea, la Stella Rossa ospita l’Olympiakos attualmente 6° in classifica. Poche chance invece per i serbi, che non hanno più ambizioni in questa competizione. All’andata, successo dei greci, che avevano perso tutte le 4 gare precedenti nel torneo.

Poche speranze di agguantare i play-in per il Partizan Belgrado, che fa visita al fanalino di coda Alba Berlino. All’andata, secondo successo di fila per i serbi contro questo avversario.

Sfida interessante per la parte alta della classifica tra Barcellona-Maccabi Tel Aviv: all’andata i catalani si sono imposti in trasferta, ottenendo il 3° successo consecutivo contro gli israeliani.

Il Valencia cercherà il 3° successo di fila nel torneo ospitando il Lyon-Villeurbanne. 4-4 il bilancio negli 8 precedenti ufficiali più recenti tra queste due formazioni.

Venerdì derby turco tra il Fenerbahce 5° in classifica e l’Anadolu Efes salito al 10° posto dopo le ultime 3 vittorie consecutive. Considerando tutte le competizioni, sarà il 4° incrocio stagionale tra le due formazioni, con l’Efes che ha vinto il primo incontro in campionato, ma ha poi perso in Eurolega all’andata e in Coppa di Turchia.

Il Panathinaikos punterà a consolidare il 2° posto facendo visita a un Bayern Monaco che non ha nulla da chiedere alle ultime sfide della sua Eurolega. Se si considerano gli ultimi 10 precedenti ufficiali, gli ellenici sono avanti per 7-3 nei confronti dei bavaresi.

Il Real Madrid capolista è atteso ad un altro derby, questa volta iberico, col Baskonia, nono e reduce da 3 ko di fila. Sarà il 3° incrocio stagionale con i due precedenti conclusisi con la vittoria dei Blancos, che però sono sempre usciti sconfitti nelle precedenti 4 sfide contro i baschi.

Programma completo e classifiche Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 33° GIORNATA EUROLEAGUE

04.04. 19:00 Monaco-Zalgiris Kaunas

04.04. 19:00 Stella Rossa-Olympiakos

04.04. 20:30 Alba Berlin-Partizan

04.04. 20:30 Barcellona-Maccabi Tel Aviv

04.04. 20:45 Valencia-Lyon-Villeurbanne

05.04. 19:45 Fenerbahce-Anadolu Efes

05.04. 20:30 Bayern-Panathinaikos

05.04. 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna

05.04. 20:30 Real Madrid-Baskonia

CLASSIFICA EUROLEAGUE

Real Madrid 26-6*

Panathinaikos 21-11**

Monaco 21-11**

Barcelona 21-11**

Fenerbahçe 20-12**

Olympiacos 20-12**

Maccabi 19-13**

Virtus Bologna 17-15**

Baskonia 16-16

Anadolu Efes 15-17

Zalgiris Kaunas 14-18

Olimpia Milano 14-18

Partizan 14-18

Valencia 14-18

Bayern Monaco 13-19

Stella Rossa 11-21

Villeurbanne 7-25

Alba Berlino 5-27

* Già qualificata al 1° posto playoff

** Qualificate alla post-season

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB