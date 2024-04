Pronostici Eurolega 34a giornata 2023-24. Analisi, programma completo e guida tv delle sfide valide per il 32° turno della regular season di Euroleague, con in campo le due italiane impegnate in: Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Baskonia

Pronostici Eurolega 34a giornata 2023-24: Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano. Giovedì 11 aprile tocca all’Olimpia Milano scendere in campo contro il Maccabi Tel Aviv sul parquet neutro della Stark Arena di Belgrado per la 34° giornata della regular season di Eurolega di basket.

La formazione di Ettore Messina è attualmente undicesima con uno score di 15-18 (come il Partizan Belgrado), alle spalle dell’Anadolu Efes che ha invece ottenuto fin qui 16 successi e 17 sconfitte. C’è dunque una sola combinazione che consentirebbe ai meneghini di qualificarsi alla seconda fase del torneo: vittoria dell’EA7 contro il Maccabi e sconfitta dell’Efes, impegnato in casa contro la Stella Rossa, e del Partizan, che sfida il Valencia sul parquet amico. In questo modo, l’Olimpia affiancherebbe in classifica i turchi, nei confronti dei quali ha lo scontro diretto a favore. Ogni altra combinazione, invece, sarebbe nefasta per la società lombarda, anche in caso di successo col Maccabi: nel caso in cui tutte e tre chiudessero a parità di punteggio, passerebbero infatti i serbi per il +15 nella differenza canestri, rispetto al -1 dell’Olimpia ed al -14 dei turchi.

Gli israeliani sono reduci dal ko di Barcellona, dove sono stati protagonisti comunque di un’ottima prova, mentre le Scarpette Rosse hanno vinto 3 delle ultime 4 gare di Eurolega, l’ultima nel derby contro la Virtus Bologna. All’andata, vittoria del Maccabi, che si è imposto negli ultimi 4 scontri contro l’Olimpia, dopo che aveva sempre perso le tre sfide precedenti. La palla a due a Belgrado tra Maccabi Tel Aviv e Olimpia Milano è in programma giovedì alle 20:05 con diretta TV in esclusiva su Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento è su Sky Go, Now e Dazn.

Quote. Secondo i betting analyst di Goldbet e Sisal servirà l’impresa: la vittoria della squadra italiana, infatti, si gioca tra @2,20 e @2,25, con la consapevolezza, però, che per qualificarsi alla post season serviranno le sconfitte di Efes e Partizan. L’Olimpia, inoltre, affronterà una squadra di fatto senza obiettivi, vista la certezza del settimo posto, ma che sta attraversando un grande periodo di forma: il Maccabi, infatti, nell’ultimo turno ha perso di misura contro il Barcellona, interrompendo una striscia di sei vittorie di fila. La vittoria della formazione di Tel Aviv vale tra @1,60 e @1,62 volte la posta. I bookie si aspettano una partita dal punteggio elevato, proponendo l’Over 163,5 @1,75, contro l’Under @2.

Pronostici Eurolega 34a giornata 2023-24: Virtus Bologna-Baskonia

Virtus Bologna-Baskonia. Venerdì 12 aprile tocca invece alla Virtus Bologna ospitare presso la Virtus Segafredo Arena il Baskonia. Sicuri dei play-in, gli emiliani arrivano all’appuntamento casalingo dopo aver subito ben 6 sconfitte consecutive nel torneo rispettivamente contro l’Olympiacos, Real Madrid, Zalgiris Kaunas, Stella Rossa, Panathinaikos Atene ed EA7 Emporio Armani Milano (90-75 nel turno precedente).

I baschi, invece, sono ottavi e reduci dalla vittoria sul parquet della capolista Real Madrid. I precedenti totali nella nuova edizione dell’EuroLega tra queste due compagini sono in tutto 14: il bilancio fin qui è in perfetta parità con 7 affermazioni per parte, con le Vu Nere che hanno pareggiato i conti grazie al successo ottenuto per 81-91 lo scorso 14 dicembre presso la Buesa Arena, impianto casalingo del Baskonia. Palla a due venerdì alle ore 20:30 con diretta TV su Sky Sport Uno e streaming live tramite le piattaforme di Sky Go, Now e Dazn.

Quote. I betting analyst di Unibet e Betflag propongono tra @1,54 e @1,70 il segno «1» alla Segafredo Arena, in un testa a testa che è anche uno spareggio: chi vince, infatti, si aggiudica l’ottavo posto, importante per avere la certezza di giocare due partite ai play-in, e avere quindi più possibilità di centrare un posto ai successivi playoff. La vittoria degli spagnoli, invece, si attesta tra quota @2,07 e @2,43. Gli analisti puntano molto sull’attacco della Virtus, il cui Over 85,5 vale @1,77 volte la posta, con l’Under @1,93. In generale, invece, l’Over 167,5 prevale sull’Under, opzioni rispettivamente in quota @1,75 e @1,97.

Giornata completa e classifiche Euroleague

PROGRAMMA COMPLETO 34° GIORNATA REGULAR SEASON

11.04. 19:00 Monaco-Bayern

11.04. 19:00 Zalgiris Kaunas-Real Madrid

11.04. 19:30 Anadolu Efes-Stella Rossa

11.04. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano

11.04. 20:15 Panathinaikos-Alba Berlin

12.04. 20:15 Olympiakos-Fenerbahce

12.04. 20:30 Partizan-Valencia

12.04. 20:30 Virtus Bologna-Baskonia

12.04. 21:00 Lyon-Villeurbanne-Barcellona

CLASSIFICA EUROLEAGUE

1 Real Madrid 26-7*

2 Monaco 22-11**

3 Barcelona 22-11**

4 Panathinaikos 22-11**

5 Olympiacos 21-12**

6 Fenerbahçe 20-13**

7 Maccabi 19-14**

8 Baskonia 17-16**

9 Virtus Bologna 17-16**

10 Anadolu Efes 16-17

11 Partizan 15-18

12 Olimpia Milano 15-18

13 Valencia 14-19

14 Zalgiris Kaunas 14-19

15 Bayern Monaco 13-20

16 Stella Rossa 11-22

17 Villeurbanne 8-25

18 Alba Berlino 5-28

* Real Madrid già qualificato al 1° posto playoff

** Squadrea qualificate alla post-season

