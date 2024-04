Pronostici Play-in Eurolega. Inizia la post-season della più importante competizione della pallacanestro europea, con il play-in dove è impegnata anche la Virtus Bologna contro l’Efes. L’altra sfida vedrà di fronte Maccabi Tel Aviv-Baskonia.

Pronostici Play-in Eurolega: format e calendario

Martedì 16 aprile prendono il via le gare dei play-in di Eurolega, che termineranno venerdì 19 aprile e stabiliranno le ultime due squadre che entreranno nel tabellone dei playoff. Niente da fare per l’Olimpia Milano, a rappresentare l’Italia ci sarà la Virtus Bologna, che però avrà bisogno di una doppia impresa: le Vu Nere, infatti, essendosi classificate decime al termine della regular season, dovranno andare a vincere prima a Istanbul contro l’Anadolu Efes (martedì alle ore 20) e poi eventualmente andare a battere in trasferta una tra Maccabi Tel Aviv e Baskonia.

Vediamo come funziona il format del play-in nel dettaglio. Al momento, sono già qualificate alla seconda fase della stagione di Eurolega sei formazioni in base alla classifica della regular season: Real Madrid, Panathinaikos, Monaco, Barcellona, Olympiacos e Fenerbahce. Ai play-in, invece, partecipano le formazioni classificatesi tra il 7° e il 10° posto, ovvero Maccabi Tel Aviv (7ª), Baskonia (8ª), Anadolu Efes Istanbul (9ª) e Virtus Segafredo Bologna (10ª). Il torneo si svolgerà secondo questo tabellone:

PLAY-IN A (7ª vs 8ª): la settima in classifica ha il fattore campo a proprio favore. La vincente va ai playoff contro il Panathinaikos di Ataman. Chi perde, gioca l’ultimo spareggio (Play-In C).

PLAY-IN B (9ª vs 10ª): la nona in classifica ha il fattore campo a proprio favore. Chi vince gioca l’ultimo spareggio contro la perdente del Play-in A (Play-In C). Chi perde è eliminato.

PLAY-IN C (La perdente del Play-In A contro la vincente del Play-In B): la squadra che arriva dal Play-In A ha il fattore campo a proprio favore: la vincente va ai playoff contro il Real Madrid. Chi perde invece è eliminato.

Gli altri due accoppiamenti dei playoff, invece, sono già stati definiti: ovvero Monaco-Fenerbahce (3ª contro 6ª) e Barcellona-Olympiacos (4ª contro 5ª).

I playoff inizieranno martedì 23 aprile con serie al meglio delle 5 gare e con data ultima 8 maggio 2024. Le Final Four, invece, si disputeranno in Germania, presso la Mercedes-Benz Arena di Berlino: le semifinali sono in programma il 24 maggio, mentre la finalissima si giocherà il 26 maggio.

CALENDARIO PLAY-IN

PLAY-IN A (7a vs 8a): Maccabi Tel Aviv-Baskonia, martedì 16 aprile ore 19:00 a Belgrado.

PLAY-IN B (9a vs 10a): Anadolu Efes – VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA, martedì 16 aprile ore 20:00 a Istanbul.

PLAY-IN C (La perdente del Play-In A contro la vincente del Play-In B): venerdì 19 aprile (orario da definire).

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Pronostici Play-in Eurolega: Anadolu Efes-Virtus Segafredo Bologna

Con 7 sconfitte consecutive, l’ultima casalinga contro il Baskonia, la Virtus Bologna è letteralmente crollata nell’ultima parte della regular season di Eurolega, uscendo dai playoff e accontendandosi dei play-in. Per giunta nella posizione peggiore possibile, ovvero quella della decima piazza. Di conseguenza, Luca Banchi e i suoi dovranno vincere innanzitutto contro l’Anadolu Efes in Turchia, per poi giocarsi l’ultima chance contro la perdente di Maccabi Tel Aviv-Baskonia.

I turchi di Clyburn, Larkin e Darius Thompson hanno chiuso al 9° posto della regular season con 5 vittorie di fila. Nella stagione regolare, una vittoria per parte tra questi due team, che si sono assicurati i rispettivi match casalinghi. Il bilancio dei 6 precedenti totali è perfettamente in parità con 3 successi per parte.

La sfida tra Anadolu Efes Istanbul e Segafredo Virtus Bologna è in programma martedì 16 Aprile 2024 alle ore 20:00 presso la Sinan Erdem Sports Hall. La partita sarà trasmessa in diretta TV in esclusiva su Sky Sport Arena (canale 204 di Sky), mentre in streaming live l’appuntamento è sulle piattaforme di Dazn, Now, Sky Go ed EuroLeague.tv. La partita si potrà rivedere in replica mercoledì 17 Aprile alle ore 14:00 su Sky Sport Arena e giovedì 18 Aprile alle ore 04:00.

A livello quote Lottomatica quota la vittoria delle Vu Nere @3,90, una quota alta dovuta al rendimento negativo di Hackett e compagni negli ultimi mesi: l’ultima vittoria in trasferta della Virtus, infatti, risale al 5 gennaio sul campo dell’ALBA Berlino, e da allora, in generale, sono arrivate appena tre vittorie in quindici partite. L’Efes, invece, si è preso la nona posizione dopo una rincorsa partita da lontano, culminata con le ultime cinque vittorie consecutive: il momento di forma, unito al fattore ambientale, spinge i bookie a valutare @1,25 volte la posta il successo dei turchi. Per quanto riguarda il punteggio, l’Over 168,5 viene proposto @1,78 rispetto al @1,90 dell’Under.

Pronostici Play-in Eurolega: Maccabi Tel Aviv-Baskonia

La gara tra Maccabi Tel Aviv-Baskonia si giocherà sul campo neutro della Stark Arena di Belgrado e si preannuncia molto combattuta. Nella stagione regolare, una vittoria a testa tra le due formazioni negli scontri diretti, con ciascuna che si è assicurato l’incontro sul parquet amico.

L’ultimo confronto ha visto prevalere i baschi, che però hanno vinto solo 2 dei 9 precedenti più recenti contro gli israeliani. Le quote di questo match (che si giocherà prima di quello della Virtus, alle ore 19) vedono il Maccabi favorito @1.48 su Sisal contro il @2.60 del Baskonia. Linea Over-Under piazzata abbastanza alta a 175.5 punti totali.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.