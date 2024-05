Pronostici Eurolega Final Four. Abbiamo anche gli ultimi nomi delle tre squadre che raggiungono il Real Madrid alle Final Four di Berlino. Vediamo accoppiamenti, analisi, le quote antepost e il programma completo per l’atto finale della principale competizione di pallacanestro europea.

Risultati quarti di finale

Vediamo i risultati delle ultime gare 5 dei quarti di finale di Eurolega 2023-24.

AS MONACO – FENERBAHCE BEKO ISTANBUL 79-80

Anche in gara 5 si conferma l’equilibrio che abbiamo visto per tutta questa serie, ma alla fine a spuntarla sono i turchi che nel finale, con una tripla di Scottie Wilbekin, ri portano a +2, ma il canestro ancora di Okobo manda le squadre ai supplementari sul 70-70. Supplementari dove si continua a giocare punto a punto. Calathes è l’eroe di serata per il Fenerbahce, quando trova un’altra tripla che vale il +1. Okobo perde palla, finisce 79-80 per il Fenerbahce e i turchi possono fare festa.

FC BARCELLONA – OLYMPIACOS PIREO 59-63

Prova subito a imporre il suo ritmo il Barcellona nel primo quarto, con un primo parziale di 8-2 che sembra indicare già la via del match, con un Laprovittola scatenato e autore di tutti i punti dei padroni di casa. Reagisce, però, l’Olympiacos nella seconda parte del quarto, e si va al riposo lungo sul 27-25. A inizio quarto quarto è Willy Hernangomez a riportare sul +3 il Barcellona, poi è il solito Laprovittola ad allungare. Ancora una volta l’Olympiacos non alza bandiera bianca e ritorna subito a un canestro di distanza e, poi, con la tripla di McKissic va addirittura in vantaggio. Il Barcellona non reagisce e l’Olympiacos scappa via sul +8 con la tripla di Papanikolau. Abrines e Vesely riportano i catalani sul -3, ma a 17” dalla sirena Nikola Milutinov piazza il canestro del +5 e Olympiacos che vede la Final Four. Non riesce la rimonta finale ai catalani e Olympiacos che vince 59-63 e va alle Final Four.

Pronostici Eurolega Final Four: il programma dal 24 al 26 maggio

Sono stati definiti gli accoppiamenti per le Final Four che si disputeranno dal 24 al 26 maggio 2024 a Berlino. Il Real Madrid campione in carica sfiderà l’Olympiakos in quella che sarà un remake della finale della scorsa edizione, mentre il Panathinaikos di Ergin Ataman ritroverà il Fenerbahce il protagonista di tante sfide durante i suoi scorsi anni in Turchia.

Alle Final Four di Berlino i “Blancos” campioni in carica se la vedranno con l’Olympiacos Pireo, alla terza Final Four di fila per il club ateniese. L’altra semifinale berlinese vedrà invece protagonisti il Panathinaikos Athene e il Fenerbahce Istanbul: i biancoverdi ellenici tornano alle Final Four dopo un’assenza durata ben 12 anni e dopo aver vinto la serie – ricca di emozioni, agonismo ma anche polemiche arbitrali ed extracampo – contro il Maccabi Tel Aviv

SEMIFINALI

Panathinaikos-Fenerbahce

Real Madrid-Fenerbahce

GUIDA TV. Panathinaikos Atene vs. Fenerbahce Istanbul (24 maggio ore 18.00 con diretta su Sky Sport e DAZN). Real Madrid Basket vs. Olympiacos Pireo (24 maggio ore 21.00 con diretta su Sky Sport e DAZN).

Pronostici Eurolega Final Four: aggiornamento quote antepost

Vediamo le quote antepost aggiornate per la vittoria finale dell’Euroleague 2023-24 dove il Real Madrid rimane al comando.

