Pronostici Eurolega 2-3 maggio 2024. Continuano i playoffs di Basket Eurolega con le decisive gare 4 dei quarti di finale che si giocheranno tra giovedì e venerdì, subito dopo le gare 3 che hanno già premiato il Real Madrid che straccia il Baskonia e vola alle Final Four. Per le altre c’è ancora da giocare, vediamo le analisi dei match.

Il Real Madrid è già alle Final Four

Il Real Madrid vince ancora e mette a segno lo sweep nella serie contro il Baskonia superato 3-0. Nel finale sono cinque punti in fila di Facundo Campazzo a dare respiro alla squadra di coach Mateo, ma il migliore è Guerschon Yabusele con 23 punti e 7 rimbalzi, sotto canestro da notare i 12+13 rimbalzi di Walter Tavares, mentre la coppia Campazzzo-Sergio Rodriguez firma 17 dei 28 assist totali per il 102-98 finale.

Il Real è anche la favorita dalle attuali quote antepost per la vittoria finale dell’Euroleague 2023-24, in attesa di sapere gli altri tre nomi che andranno a completare il quadro delle Final Four. In ogni caso i Blancos, dopo aver dominato la regular season, si sono subito confermati anche in post-season.

Pronostici Eurolega 2-3 maggio 2024: le partite di giovedì

Olympiacos–Barcellona

In gara 3 l’Olympiacos è stato superato all’overtime da due tiri liberi di Jabari Parker e ora è con le spalle al muro. Nel nostro articolo avevamo consigliato una partita da bassi punteggi, e ancora una volta le difese hanno fatto la differenza con 71-71 nei tempi regolamentari, anche se poi ovviamente l’overtime ha fatto crescere il conteggio dei punti totali.

Percentuali al tiro molto basse e alla fine a fare la differenza sono state le prestazioni dei due lunghi del Barca, Vesely (16 punti) e Hernangomez (13). L’Olympiacos spera di ritrovare il miglior Canaan, che ha sbagliato tutti e 5 i tentativi da oltre l’arco nell’ultimo match, e dalla sua parte avrà anche il fattore campo, con un palazzetto infuocato, per questo le quote danno i greci favoriti @1.42 rispetto al successo ospite in quota @3 volte la posta. Prevista quindi una gara 5, la bella che si giocherebbe in Spagna, ma il Barca cercherà di chiudere i conti prima, e raggiungere il Real.

Maccabi Tel Aviv–Panathinaikos

Il Maccabi ci crede, e potrebbe completare l’upset contro il Panathinaikos che aveva tra i suoi obiettivi l’arrivare alle Final Four, che gli stanno scivolando di mano, sotto i colpi degli israeliani guidati da Lorenzo Brown (17.7 punti e 5.7 assist nei playoff), e Josh Nebo (13.3 punti e 6.7 rimbalzi), uniti alle triple di Bonzie Colson e con Wade Baldwin al rientro dall’infortunio che darà un ulteriore boost all’attacco degli israeliani.

Il Panathinaikos spera nel leader e veterano Kostas Sloukas che non è finito nel tabelloni in gara 3, anche se si è visto un Kendrick Nunn in ripresa con 25 punti, e la partita è stata molto combattuta nel 85-83 finale, partita da 168 punti totali, e qui siamo stati sfortunati visto che avevamo consigliato Over 168.5. Con il discorso Baldwin e i ritmi attesi, anche per Gara 4 ripuntiamo su OVER 168.5 @1.87, linea in calo. Per la vittoria di partita i bookmakers che credono che il Pana non mollerà la competizione, forzando gara 5 in quota @1.71, mentre il Maccabi si gioca @2.20 per chiudere i conti, e sarebbe importante evitare una bella in Grecia. Forse la linea di handicap con Maccabi +3.5 @1.75 potrebbe essere un idea, ma preferiamo Over.

Pronostici Eurolega 2-3 maggio 2024: il match del venerdì

Fenerbahce–Monaco

Solo una partita al venerdì, visto che il Real ha già chiuso la pratica. In questa serie ci aspettavamo si arrivasse a gara 5, ma il match Point interno per il Fenerbahce questa sera è importante visto che si giocherà ancora all’Ülker Sports Arena di Istanbul dove in gara 3 i turchi hanno fatto valere il fattore campo, battendo di 11 i monegaschi che ora sono chiamati a vincere a tutti i costi, ma i bookmakers non ci credono, con la squadra del Principato quotata quasi @3 per il successo mentre il Fener si gioca @1.42. La linea di handicap è a +5.5 punti per Monaco che deve assolutamente rimanere in partita, e ci sentiamo di consigliare questa giocata.

Calathes e Guduric hanno guidato bene, e su entrambi i lati del campo, il Fenerbahce, ma il Monaco ha perso anche per colpa di James, Loyd e Okob, trio di giocatori importanti che hanno combinato per un misero 2/13 al tiro da 3. Anche le palle perse dai francesi hanno condizionato parecchio quella partita. Migliorando leggermente su questi due aspetti il Monaco potrebbe coprire la linea di +5.5 punti.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.