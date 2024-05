Pronostici Eurolega 7-8 maggio 2024. Il Real Madrid è da tempo alle Final Four, ma aspetta ancora le altre tre squadre che lo raggiungeranno. Scopriremo questi team tra martedì e mercoledì quando si giocheranno le sfide decisive degli ultimi quarti di finale ancora da completare.

Pronostici Eurolega 7-8 maggio 2024: programma del martedì

Il menù delle tre partite dei playoff di Eurolega valide come gare 5 dei quarti di finale, inizia martedì sera con l’unica partita in programma, il quinto capitolo della saga tra Panathinaikos-Maccabi, probabilmente la serie più appassionante di questa stagione. Palla a due alle 20:15 nel catino infernale di Oaka con fattore campo che potrebbe dare quel qualcosa in più. Recuperati Juancho Hernangomez e John Dibartolomeo, resta il grande dubbio Wade Baldwin tra gli israeliani.

In gara 4 avevamo consigliato Over punti totali su linea 168.5 e siamo andarti in cassa in un altra partita ad alto punteggio tra queste due squadre nel 95-88 finale dei greci. Anche per questa gara 5 la linea punti rimane intorno ai 168.5 punti e potrebbe essere ancora Over. Per la vittoria il Pana domina intorno @1.30 di quota mentre lo spread è a -8.5 punti di handicap, una linea non semplice da coprire in una partita da dentro fuori. Sarebbe da andare sul Maccabi, anche se le condizioni di Baldwin sono importanti da sapere.

Pronostici Eurolega 7-8 maggio 2024: programma del mercoledì

Doppia sfida al mercoledì, si inizia alle ore 19:00 con Monaco-Fenerbahce, con Mike James che proverà a tornare sui livelli della regular season dopo una serie di playoff in cui ha complessivamente deluso, anche per merito delle “attenzioni” di un eccellente Nick Calathes. In gara 4 il Monaco ha fatto l’impresa da sfavorita in quota quasi @3.50 andando a vincere in Turchia, e forzando gara 5 nel Principato, dove il Monaco è favorito @1.71 sul Fenerbahce @2.20. Linea O/U a 162.5 punti totali.

In prima serata l’ultimo atto tra Barcellona-Olympiacos, con palla a due alle 21 al Palau: chi vince troverà in semifinale il Real Madrid. La settimana scorsa il Barcellona quasi non è entrata in casa nella trasferta greca, persa 58-92. Ora la bella a Barcellona dove i Blaugrana avevano perso gara 1 di questa serie, ma i bookmakers li favoriscono @1.60 questa volta, con l’Olympiacos che sale @2.30 volte la posta. Linea O/U molto più bassa rispetto alle altre due sfide (151.5 punti totale).

Quote antepost aggiornate: Euroleague 2023-24

Tutti gli aggiornamenti delle quote sui match di gara 5 e sulla vittoria finale dove il Real Madrid rimane favorito. I Blancos, come nel Calcio con la Champions League, sono la miglior squadra d’Europa anche nella pallacanestro secondo i principali bookmakers.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.