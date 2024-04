Pronostici Baskonia-Virtus Bologna Play-in. Grande prova dei ragazzi di Luca Banchi che passano da sfavoriti nella prima sfida del play-in ad Istanbul contro l’Efes e ora si giocherà l’accesso ai playoffs sul campo del Baskonia.

Risultati Efes-Virtus, primo turno play-in Eurolega

La Virtus Bologna compie l’impresa nel primo turno dei play-in e continua il proprio percorso in Eurolega: la squadra di Banchi batte l’Anadolu Efes al Sinar Erdem Sports Hall con il punteggio di 67-64 e va a giocarsi l’accesso ai playoff contro Baskonia venerdì 19 aprile.

Una vera impresa visto che la vittoria delle V-Nere era quotata quasi @4 volte la posta in trasferta ad Istanbul dove Shengelia e Lundberg hanno combinato per 25 punti, assieme all’apporto del solito Belinelli, per neutralizzare Clyburn (22 punti) e compagni.

Il tabellino di Anadolu Efes-Virtus Bologna 64-67

ANADOLU EFES: Larkin 16; Beaubois 5; Bryant 5; Clyburn 22; Thompson; Pleiss 3; Hollatz; Osmani 6; Oturu 2; Ylmaz NE; Willis; Jones 5. Coach: Mijatovic

VIRTUS BOLOGNA: Cordinier 2; Lundberg 12; Belinelli 11; Pajola 3; Dobric NE; Shengelia 13; Hackett 2; Mickey; Polonara 8; Zizic 4; Dunston; Abass 12. Coach: Banchi

Pronostici Baskonia-Virtus Bologna Play-in: programma e guida tv

La sfida col Baskonia nel secondo play-in è di fatto un vero e proprio spareggio per la qualificazione ai playoff dell’Eurolega 2023-2024 di basket maschile. Si tratta di uno scontro diretto su partita secca che si giocherà a Bologna, venerdì 19 aprile. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport (palinsesto esatto ancora da definire); in diretta streaming su Sky Go, Now e DAZN.

CALENDARIO BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA PLAY-IN EUROLEGA

Venerdì 19 aprile

Ore 20.30 Baskonia-Virtus Segafredo Bologna – Diretta tv su Sky Sport Max (205)

PROGRAMMA BASKONIA-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (palinsesto ancora da definire).

Diretta streaming: Sky Go, Now e DAZN.

Pronostici Baskonia-Virtus Bologna Play-in: analisi e quote

Le due squadre arrivano in modi diversi a questo appuntamento. Come detto le Vu Nere sono reduci dal successo esterno in casa dell’Efes Istanbul, una delle squadre più in forma d’Europa, mentre i baschi hanno perso nettamente a Belgrado in campo neutro contro un lanciatissimo Maccabi Tel Aviv. Si incrociano l’ottava e la decima classificata della regular season, nuovamente a confronto sette giorni dopo l’ultimo turno di stagione regolare.

Venerdì scorso fu il Baskonia ad imporsi in volata a Bologna, conquistando così l’ottavo posto ed il diritto di giocare davanti al proprio pubblico il play-in decisivo. L’ultimo precedente disputato a Vitoria però sorride a Marco Belinelli e compagni, che trionfarono il 14 dicembre 2023 per 91-81.

Le quote ci dicono che la Virtus è sfavorita, ma se la può giocare. La quota di Bologna è oltre la pari, ma ben distante dal @3.90 del primo scontro. Sulle linee di handicap lo spread per la Virtus è di soli +2.5 punti mentre la linea Over-Under si gioca a 167.5 punti totali. Nei 2 precedenti dell’anno una vittoria a testa, sempre per la squadra in trasferta, e abbiamo sempre visto tanti punti: 172 nello scontro in Spagna e ben 186 nel match giocato in Emilia.

Vediamo la comparazione delle migliori quote testa a testa sul mercato italiano per questo match chiave di Eurolega:

