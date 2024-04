Pronostici Eurolega Quarti. Niente da fare per la Virtus Bologna che dopo aver vinto in casa dell’Efes, si arrende ai play-in contro il Baskonia e non farà parte del tabellone principale dei playoffs di Euroleague 2023-24, il grande basket europeo. Vediamo programma completo, quote e prime serie.

Pronostici Eurolega Quarti: rogramma completo e guida TV

Martedì 23 aprile prendono il via i playoff di Eurolega 2023-2024 con le prime serie valide per i Quarti di Finale. Non ci saranno formazioni italiane a rappresentare il basket nostrano, poiché l’Olimpia Milano non è rientrata tra le prime 10 al termine della regular season, mentre la Virtus Bologna, da decima classificata, dopo il successo nella prima sfida play-in contro l’Efes, è arrivata fino al match per l’ottavo seed venendo però sconfitta dal Baskonia.

Le partite dei quarti di finale dei playoff di Eurolega 2024 si disputano al meglio delle cinque gare, dal 23 aprile all’8 maggio. La prima squadra a vincere tre partite nella serie dei playoff si qualifica alle Final Four 2024 di Eurolega, in programma dal 24 al 26 maggio a Berlino (Germania). Di seguito il programma completo.

Tutte le partite dei quarti di finale di Eurolega di basket saranno trasmesse in diretta TV in esclusiva da Sky Sport, mentre in streaming l’appuntamento è live sulle piattaforme di Sky Go, Now e Dazn. Lo stesso avverrà per le Final Four di Berlino.

PROGRAMMA COMPLETO E GUIDA TV: OTTAVI EUROLEAGUE

Martedì 23 aprile

Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv (gara 1): ore 19:30

Real Madrid vs Baskonia (gara 1): ore 21:00

Mercoledì 24 aprile

Monaco vs Fenerbahçe (gara 1): ore 19:00

Barcellona vs Olympiakos (gara 1): ore 21:00

Giovedì 25 aprile

Panathinaikos vs Maccabi Tel Aviv (gara 2): ore 20:15

Real Madrid vs Baskonia (gara 2): ore 21:00

Venerdì 26 aprile

Monaco vs Fenerbahçe (gara 2): ore 19:00

Barcellona vs Olympiakos (gara 2): ore 21:00

Martedì 30 aprile

Maccabi Tel Aviv vs Panathinaikos (gara 3): ore 19:00

Olympiakos vs Barcellona (gara 3): ore 20:30

Mercoledì 1° maggio

Fenerbahçe vs Monaco (gara 3): ore 19:45

Baskonia vs Real Madrid (gara 3): ore 20:30

Giovedì 2 maggio

Olympiakos vs Barcellona (ev. gara 4): ore 18:45

Maccabi Tel Aviv vs Panathinaikos (ev. gara 4): ore 20:45

Venerdì 3 maggio

Fenerbahçe vs Monaco (ev. gara 4): ore 19:45

Baskonia vs Real Madrid (ev. gara 4): ore 20:30

Da definire l’eventuale calendario di gara 5

Pronostici Eurolega Quarti: le analisi dei match

Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv

Il menu dei quarti di finale prende il via martedì alle 19:30 con la sfida tra Panathinaikos e Maccabi Tel Aviv. I greci hanno chiuso la regular season al secondo posto, mentre il Maccabi Tel Aviv ha confermato il 7° posto ai play-in battendo nettamente il Baskonia. Sulla carta il Panathinaikos parte con i favori del pronostico, ma ha perso entrambe le gare di questa stagione conto il Maccabi, che si è imposto all’andata in terra ellenica e al ritorno sul parquet amico. Negli ultimi 10 precedenti, netto vantaggio degli israeliani che vantano uno score di 8-2 contro questo avversario.

Real Madrid-Baskonia

Nella stessa serata fari puntati sul match tra Real Madrid, formazione che ha chiuso la regular season al primo posto, e il Baskonia, che si è qualificata ai playoff eliminando appunto la Virtus Bologna di Luca Banchi. Si tratta del 4° scontro stagionale tra questi due team con il bilancio che pende dalla parte dei Blancos per 2-1: il Real ha vinto sia il match di andata in campionato, sia quello di andata in Eurolega, entrambi in trasferta, ma ha ceduto in questo torneo nella gara di ritorno il 5 aprile scorso.

Monaco-Fenerbahce

Mercoledì si incrociano nel Principato il Monaco e il Fenerbahce. I monegaschi hanno chiuso la regular season al 3° posto, mentre i turchi al 6°, ottenendo dunque l’accesso diretto ai playoff. I precedenti stagionali sono in equilibrio, con ciascuna delle due squadre che ha vinto il proprio match casalingo, ma nei 6 precedenti totali di Eurolega il Fenerbahce è in vantaggio per 4-2.

Barcellona-Olympiakos

Chiude gara uno la sfida di Barcellona tra i padroni di casa, quarta forza della regular season, e l’Olympiakos, che nella prima parte della stagione ha chiuso proprio alle spalle dei catalani. Quest’anno il Barcellona ha vinto entrambi i match della stagione regolare contro i greci, dopo che aveva perso tutti e due gli scontri della passata edizione di Eurolega. Il bilancio delle 15 sfide più recenti vede davanti gli spagnoli per 9-6.

Tutte le quote sull’Euroleague 2023-24

Vediamo le quote principali sui primi match e a seguire le quote antepost per il passaggio del turno e per la vittoria finale del titolo.

