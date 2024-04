Pronostici Eurolega 30 aprile-1 maggio. Tra martedì e mercoledì si gocano le gare 3 dei quarti di finale dei playoffs Basket Eurolega, e poi si tornerà subito in campo tra giovedì e venerdì per gara 4. Facciamo il punto della situazione e analizziamo le prossime sfide per le migliori scommesse sul basket europeo con anche tutte le quote aggiornate.

Pronostici Eurolega 30 aprile-1 maggio: le sfide di martedì

Maccabi Tel Aviv–Panathinaikos

Si gioca a Belgrado, quest’anno campo di casa della formazione israeliana che spera di recuperare Wade Baldwin, assente per infortunio in gara 2 in una delle serie più accese ed equilibrate in questi quarti di finale dei playoffs Basket Eurolega. I greci invece si affideranno a Kostas Sloukas, che ha segnato 29 punti con 12/16 nel match di venerdì scorso.

Quote letteralmente alla pari con le due squadre date vincenti entrambe intorno @1.90. Entrambe le squadre hanno negli attacchi i reparti principali, e producono molti possessi extra grazie ad ottimi rimbalzisti come Colson, Cleveland, Antetokounmpo e Mitoglou. Questo potrebbe facilitare seconde occasioni d’attacco per una partita da Over sulla linea punti proposta a 168.5.

Olympiacos Pireo–Barcellona

Anche qui serie in parità sul 1-1 e il Pireo sarà infuocato nell’accogliere il Barcellona, con gli spagnoli che dopo la sconfitta in gara 1 sono riusciti a reagire portando a casa il secondo match casalingo. L’Olympiacos spera di ritrovare Kostas Papanikolaou, assente nelle prime 2 uscite causa febbre, ma anche il miglior Isaiah Canaan, molto deludente a livello realizzativi in gara 2. Proprio dalla difesa è nato il successo del Barcellona mentre Jabari Parker ha guidato l’attacco con 24 punti e 4/7 da oltre l’arco, confermandosi in grande forma a differenza di Laprovittola, ben arginato fin qui dalla difesa avversaria, che l’ha tenuto a 7 punti e 2.5 punti di media.

Questa serie fin qui è stata quella maggiormente decisa dalle difese, con nessuna delle due squadre che ha segnato più di 77 punti, e probabilmente continuerà su questo trend, quindi qui valutate Under sulla linea punti totali fissata a 153.5. Per quanto riguarda la vittoria i padroni di casa sono favoriti @1.40 contro il @3 degli ospiti nel testa a testa, e con -5.5 punti di spread in favore dei greci.

Pronostici Eurolega 30 aprile-1 maggio: i match di giovedì

Fenerbahce–Monaco

Dopo la sconfitta all’esordio, il Monaco è stato in grado di vincere gara 2, in due partite da Over (con l’ultima siamo andati anche in cassa). La squadra del principato ha vinto nonostante la prima prestazione stagionale di Mike James in singola cifra per punti segnati, ma ben coperto da un ispirato Jordan Loyd (15.5 punti di media nelle prime 2 partite della serie) e da Donatas Motiejunas (18 punti in gara 2). Questa volta però il Fenerbahce giocherà in casa, a i turchi saranno molto aiutati dal proprio tifo infuocato. Non è un caso che sia stata la miglior squadra del torneo sul proprio parquet (segnando almeno 80 punti in 9 match consecutivi).

I bookmakers sono consci del potenziale del fattore campo per gara 3, e infatti danno il Fenerbahce favorito in quota @1.45 per la vittoria in testa a testa (-4.5 punti di handicap), contro Monaco offerto @2.55, per una serie che potrebbe decidersi a gara 5. Linea O/U proposta a 166.5 punti totali.

Baskonia–Real Madrid

Non sembrano esserci grandi speranze per il Baskonia nel derby spagnolo con il Real Madrid che oggi potrebbe già chiudere i conti con uno sweep, dopo aver vinto le prime 2 partite interne con scarti importanti (+11 e +16). Il Baskonia è chiamato a fermare il super attacco dei Blancos, impresa non semplice con un Campazzo che sta viaggiando a 17 punti e 5 assist di media nei playoff ma fanno la differenza in area anche Poirier, Tavares e Yabusele che in gara 2 hanno combinato per 36 punti e 21 rimbalzi. A livello difensivo invece il Real ha lasciato a soli 15 e 12 punti Markus Howard, il giocatore più talentoso del Baskonia.

Quote schiaccianti anche per questa sera, con i bookmakers che non credono a gara 4, visto che il Real vincente si gioca @1.40 rispetto al Baskonia offerto @3.05 per la sua affermazione. La linea handicap degli ospiti è di -5.5 punti, che come abbiamo detto i Blancos hanno coperto ampiamente nelle prime 2 uscite della serie. Più difficile la linea O/U piazzata comunque alta a 170.5 punti totali.

Da sempre sono un grande appassionato di sport, soprattutto di quelli americani come il basket NBA, Hockey e Football Americano, oltre che di calcio.