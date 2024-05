Statistiche Final Four Eurolega. Venerdì 24 maggio inizia il weekend conclusivo della principale competizioni della pallacanestro europea. Andiamo a vedere ultime quote, statistiche e precedenti su Panathinaikos-Fenerbahce e Real Madrid-Fenerbahce che giocheranno da venerdì le Final Four dalla Uber Arena di Berlino.

Statistiche Final Four Eurolega: Panathinaikos-Fenerbahce

Venerdì 24 maggio prendono il via le Final Four della Eurolega di basket 2023-2024 che inizieranno con Panathinaikos-Fenerbahce. I turchi del Fenerbahçe, che hanno eliminato ai playoff il Monaco con l’ultimo successo in trasferta per 79-80 all’overtime, e il Panathinaikos. L’altra formazione ellenica (oltre all’Olympiakos di cui parleremo dopo), che torna tra le prime quattro d’Europa a distanza di 12 anni, ha superato gli israeliani del Maccabi Tel Aviv prima di approdare alle Final Four.

L’ultimo confronto tra le due formazioni si è giocato in Grecia nel febbraio scorso con successo del Panathinakos 74-63, dopo che gli ellenici avevano sempre perso nei 3 scontri antecedenti nel torneo. Estendendo il confronto agli ultimi 14 incroci ufficiali, il bilancio è in perfetto equilibrio con 7 successi per parte: chi romperà l’equilibrio?

betting online 1 Bonus Benvenuto:5000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€. 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Bonus Benvenuto: €1.500 Senza Deposito + 100% fino €1.000 sul primo deposito

Apri un conto Betflag ricevi un bonus Senza Deposito fino a €1.500 + il 100% fino a €1.000 sul tuo primo deposito. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €500 + 100€ senza deposito e 100 free spin

Apri un conto AdmiralBet e al primo deposito riceverai un Bonus Scommesse sbloccabile del 100% fino ad un massimo di €500, oltre a 100€ senza deposito e 100 free spin alla registrazione 4.5 Visita il Sito Recensione

Statistiche Final Four Eurolega: Real Madrid-Fenerbahce

In serata Real Madrid-Fenerbahce, ovvero il rematch per il titolo dello scorso anno. I blancos, Campioni d’Europa in carica, arrivano a queste final four dopo aver chiuso la regular season al primo posto e in seguito al successo netto in tre match sui connazionali del Baskonia ai playoff. Unica formazione imbattuta in questa seconda fase di Eurolega, il Real Madrid punta al 12° titolo nella competizione. I greci, che hanno vinto 3 volte il torneo, non ottengono il successo finale da 11 anni, ovvero dal 2013. Nel turno precedente, gli ellenici sono stati protagonisti di una grande impresa battendo, seppur dopo gara-5, l’altra big spagnola, ovvero il Barcellona.

Nel doppio confronto di regular season il Real Madrid ha sempre avuto la meglio sull’Olympiakos. I Blancos sono così in striscia positiva da 3 match contro gli ellenici considerando la finale della passata edizione di Eurolega. Estendendo lo score agli 11 match più recenti tra le due compagini, gli spagnoli sono avanti ben 8-3.

Quote: gli ultimi aggiornamenti sull’Euroleague 2023-24

Gli ultimi aggiornamenti delle quote sui match di semifinale e le quote antepost per la vittoria finale col Real Madrid sempre favorito per la conferma.

Statistiche Final Four Eurolega: albo d’oro, guida tv e programma

Ecco tutti i vincitori della FIBA Euroleague, ma prima la guida tv su dove potrete vedere le Final Four di Eurolega 2023-2024 che saranno trasmesse integralmente in diretta TV dalla piattaforma di Sky Sport. In streaming, invece, l’appuntamento è live su Sky Go, Now e DAZN. Vediamo anche il programma completo:

Venerdì 24 maggio

Semifinale 1: Panathinaikos – Fenerbahçe (ore 18:00)

Semifinale 2: Real Madrid – Olympiakos (ore 21:00)

Domenica 26 maggio

Finale terzo posto tra perdente Semifinale 1 e perdente Semifinale 2 (orario da comunicare)

Finale primo posto tra vincente Semifinale 1 e vincente Semifinale 2 (orario da comunicare)

Eurolega, l’albo d’oro

1958 Ask Riga (Urs)

1959 Ask Riga (Urs)

1960 Ask Riga (Urs)

1961 Cska Mosca (Urs)

1962 Dinamo Tbilisi (Urs)

1963 Cska Mosca (Urs)

1964 Real Madrid (Spa)

1965 Real Madrid (Spa)

1966 Simmenthal Olimpia Milano (Ita)

1967 Real Madrid (Spa)

1968 Real Madrid (Spa)

1969 Cska Mosca (Urs)

1970 Ignis Pall. Varese (Ita)

1971 Cska Mosca (Urs)

1972 Ignis Pall. Varese (Ita)

1973 Ignis Pall. Varese (Ita)

1974 Real Madrid (Spa)

1975 Ignis Pall. Varese (Ita)

1976 Mobilgirgi Pall. Varese (Ita)

1977 Maccabi Tel Aviv (Isr)

1978 Real Madrid (Spa)

1979 Bosna Sarajevo (Jug)

1980 Real Madrid (Spa)

1981 Maccabi Tel Aviv (Isr)

1982 Squibb Pall. Cantù (Ita)

1983 Ford Pall. Cantù (Ita)

1984 Virtus BancoRoma (Ita)

1985 Cibona Zagabria (Jug)

1986 Cibona Zagabria (Jug)

1987 Tracer Olimpia Milano (Ita)

1988 Philips Olimpia Milano (Ita)°

1989 Jugoplastika Spalato (Jug)

1990 Jugoplastika Spalato (Jug)

1991 Pop 84 Jugoplastika Spalato (Jug)

1992 Partizan Belgrado (Jug)

1993 Csp Limoges (Fra)

1994 Joventut Badalona (Spa)

1995 Real Madrid (Spa)

1996 Panathinaikos Atene (Gre)

1997 Olympiacos Pireo (Gre)

1998 Kinder Virtus Bologna (Ita)

1999 Zalgiris Kaunas (Lit)

2000 Panathinaikos Atene (Gre)

2001 Maccabi Tel Aviv (Isr)

2001 Kinder Virtus Bologna (Ita)

2002 Panathinaikos Atene (Gre)

2003 Barcellona (Spa)

2004 Maccabi Tel Aviv (Isr)

2005 Maccabi Tel Aviv (Isr)

2006 Panathinaikos Atene (Gre)

2007 Cska Mosca (Rus)

2008 Panathinaikos Atene (Gre)

2009 Cska Mosca (Rus)

2010 Regal Barcellona (Spa)

2011 Panathinaikos Atene (Gre)

2012 Olympiacos Pireo (Gre)

2013 Olympiacos Pireo (Gre)

2014 Maccabi Tel Aviv (Isr)

2015 Real Madrid (Spa)

2016 Cska Mosca (Rus)

2017 Fenerbahce (Tur)

2018 Real Madrid (Spa)

2019 Cska Mosca (Rus)

2020 non assegnato

2021 Anadolu Efes (Tur)

2022 Anadolu Efes (Tur)

2023 Real Madrid (Spa)

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

SITO BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB