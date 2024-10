Settimana piena per l’Euroleague che ha in programma il primo doppio turno settimanale. Le squadre saranno in campo già da martedì per la 3° giornata di regular season mentre da giovedì si gioca il 4° turno. Vediamo programma completo, quote, guida tv e in particolare gli impegni di Virtus Bologna ed Olimpia Milano. Pronostici Eurolega 3-4 giornata.

Pronostici Eurolega 3-4 giornata: doppio turno settimanale

Questa settimana l’Eurolega, la competizione più importante della pallacanestro europea, ha in programma un doppio impegno tra martedì 15 e venerdì 18 ottobre. Vediamo subito la situazione al via con la classifica aggiornata.

CLASSIFICA EUROLEGA

Panathinaikos AKTOR Atene 2-0

AS Monaco 2-0

Fenerbahce Beko Istanbul 2-0

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 2-0

FC Barcelona 1-1

Anadolu Efes Istanbul 1-1

Maccabi Playtika Tel Aviv 1-1

Zalgiris Kaunas 1-1

Real Madrid 1-1

Baskonia Vitoria-Gasteiz 1-1

LDLC ASVEL Villeurbanne 1-1

Olympiacos Pireo 0-1

FC Bayern Monaco 1-1

EA7 Emporio Armani Milano 1-1

Paris Basketball 0-1

Virtus Segafredo Bologna 0-2

Partizan Mozzart Bet Belgrade 0-2

ALBA Berlino 0-1

3° giornata Eurolega: programma completo e le sfide delle italiane

Ecco il programma completo della 3° giornata di regular season di Euroleague 2024-25, che si gioca quasi tutta al martedì visto che mercoledì si gioca solo Barcellona-Monaco.

PROGRAMMA COMPLETO 3° GIORNATA EUROLEAGUE 2024-25

15.10. 19:30 Alba Berlino-Lyon-Villeurbanne

15.10. 19:45 Fenerbahce-Stella Rossa

15.10. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Anadolu Efes

15.10. 20:15 Olympiakos-Olimpia Milano

15.10. 20:30 Baskonia-Real Madrid

15.10. 20:30 Paris-Panathinaikos

15.10. 20:30 Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas

15.10. 20:45 Partizan-Bayern

16.10. 20:30 Barcellona-Monaco

Olympiakos-Olimpia Milano del 15-10-2024

Reduce dal secondo successo in campionato nel derby contro Brescia, l’EA7 Emporio Armani Milano di Ettore Messina va a caccia di un altro successo facendo visita ai greci dell’Olympiakos, che, dopo il ko all’esordio contro il Fenerbahce in trasferta, ha battuto tra le mura amiche i lituani dello Zalgiris Kaunas.

Nella passata edizione le due formazioni hanno vinto i rispettivi match casalinghi, ma nei 9 scontri più recenti gli ellenici hanno doppiato i meneghini con un bilancio di 6-3.

L’appuntamento con la palla a due nella capitale ellenica è in programma questa sera alle 20:15 con diretta TV su Sky Sport e streaming su Sky Go, NOW e DAZN, oltre che sulla piattaforma di Euroleague TV.

Quote. I greci si sono rifatti contro Zalgiris, prossimo avversario del Bologna, e partono favoriti anche contro l’Olimpia Milano. Il successo del rooster ellenico è quotato a 1.25, mentre un’eventuale vittoria di Milano è offerta a 3.65.

Virtus Bologna-Zalgiris Kaunas del 15 ottobre 2024

Impegno casalingo presso la Virtus Segafredo Arena per la Virtus Bologna di Luca Banchi, che è reduce dal terzo successo su altrettante gare nel campionato di LBA. Le Vu-nere in Eurolega, invece, sono ancora ferme al palo e questa sera si troveranno di fronte i lituani dello Zalgiris Kaunas, che dopo la vittoria sul Barcellona all’esordio hanno perso in Grecia contro l’Olympiakos.

Banchi e i suoi dovranno fare attenzione prevalentemente a Sylvain Francisco, 16 punti di media nelle prime due partite del torneo. Nei precedenti 5 incontri tra queste due formazioni, solo successi dello Zalgiris, che è in vantaggio nel computo totale dei 9 scontri diretti con un netto 7-2.

La palla a due è in programma alle ore 20:15 con diretta TV su Sky Sport Uno e live streaming sulle piattaforme di SkyGO, Now TV e DAZN.

Quote. Bologna favorita nelle quote contro Zalgiris. L’1 delle V nere è proposto a 1.68, mentre il possibile successo dei lituani è quotato a 2.05.

4° giornata Eurolega: programma completo e le sfide delle italiane

Ecco il programma del 4° turno di Euroleague con Milano in campo giovedì, e con un giorno in meno di riposo rispetto a Bologna che giocherà venerdì.

PROGRAMMA COMPLETO 4° GIORNATA EUROLEAGUE 2024-25

17.10. 19:30 Alba Berlino-Fenerbahce

17.10. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Partizan

17.10. 20:30 Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas

17.10. 20:45 Bayern-Paris

17.10. 20:45 Real Madrid-Panathinaikos

18.10. 19:00 Monaco-Virtus Bologna

18.10. 19:30 Anadolu Efes-Olympiakos

18.10. 20:00 Stella Rossa-Barcellona

18.10. 20:30 Lyon Villeurbanne-Baskonia

Olimpia Milano-Zalgiris Kaunas del 18-10-2024

Giovedì 17 ottobre, invece, lo Zalgiris Kaunas sarà l’avversario dell’Olimpia Milano. I lituani hanno sempre battuto le Scarpette Rosse nei 4 precedenti più recenti, dopo che avevano sempre perso negli antecedenti 4 incroci. Insomma, il bilancio della storia recente nel torneo è in equilibrio, ma Messina spera stavolta di portare la contesa dalla sua parte invertendo la rotta.

Palla a due alle ore 20:30 presso il Forum di Assago con diretta TV sulla piattaforma satellitare di Sky Sport e streaming live su Sky Go, NOW e DAZN.

Monaco-Virtus Bologna del 18 ottobre 2024

Venerdì 18 ottobre trasferta complicata per la Virtus Bologna in casa del Monaco, una delle formazioni che si candida all’ingresso nei playoff ed è partita con il piede giusto. Nella passata edizione del torneo, curiosamente il Monaco si è imposto a Bologna, mentre le Vu-nere hanno vinto nel Principato. Nel computo degli 8 precedenti totali, tra Eurolega ed Eurocup, il bilancio è di 5 successi per la Virtus e 3 per il Monaco.

Palla a due alle ore 19:00 con diretta TV su Sky Sport e streaming live su Sky Go, NOW e DAZN.

