Da mercoledì 23 ottobre, con KK Partizan-Virtus Bologna, fino a venerdì 25 ottobre si gioca la 5° giornata della regular season della Turkish Airlines EuroLeague 2024-25. Pronostici Eurolega 23-25 ottobre 2024.

Pronostici Eurolega 23-25 ottobre 2024: 5° giornata di regular season

Vediamo il programma completo della 5° giornata di Regular Season dell’Eurolega, dal 23 al 25 ottobre. La competizione di pallacanestro più importante del vecchio continente la potete seguire su Sky Sport. Ecco la guida tv e il programma completo che ci attende questa settimana, già da mercoledì con l’anticipo che vedrà in campo le V-Nere impegnate a Belgrado.

23/10/2024

KK Partizan – Virtus Bologna 20:30

24/10/2024

Žalgiris Kaunas – Maccabi Playtika Tel Aviv 19:00

Monaco – Paris 19:00

Club Deportivo Baskonia – Alba Berlin 20:30

Olimpia Milano – Anadolu Efes 20:30

Real Madrid – Crvena Zvezda 20:45

25/10/2024

Fenerbahçe Beko – Panathinaikos Aktor 19:45

Barcelona – Lyon-Villeurbanne 20:30

FC Bayern München – Olympiacos 20:45

Si parte mercoledì con la Virtus sul campo del Partizan

Seconda trasferta consecutiva in Eurolega per la Virtus Bologna. Dopo aver fatto visita all’AS Monaco, infatti, i bianconeri sono attesi dall’inferno di Belgrado dove domani sera alle ore 20:30 affronteranno il Partizan di coach Zeljko Obradovic nella quinta giornata della regular season Eurolega 2024-2025.

Le V-nere sono ancora alla ricerca del primo successo stagionale in Europa, con un bilancio finora negativo di quattro sconfitte in altrettante partite fin qui disputate. Discorso diverso invece in Serie A, con la Virtus Bologna ancora imbattuta dopo tre giornate con perт una partita da recuperare contro Tortona non disputata a causa dell’emergenza meteo che ha colpito l’Emilia-Romagna.

Il Partizan Belgrado guidato in panchina dal ‘santone’ Zeljiko Obradovic ha iniziato la stagione in Europa con due ko consecutivi, a cui hanno fatto seguito altrettante vittorie contro Bayern Monaco (86-78) e Maccabi Tel Aviv (79-91).

Olimpia Milano-Efes: meneghini leggermente favoriti

L’Olimpia Milano torna in campo per il Round 5 di Eurolega con il peso di due sconfitte consecutive alle spalle. Dopo i ko contro l’Olympiacos e soprattutto contro lo Zalgiris, con quest’ultimo che ha inflitto alla squadra di Messina una delle rimonte più incredibili della storia della competizione, il clima attorno all’EA7 è tutt’altro che sereno. Ora, però, i campioni d’Italia hanno l’occasione di riscattarsi davanti al proprio pubblico al Forum di Assago.

Ad attenderli ci sarà l’Anadolu Efes di Istanbul, una delle formazioni più competitive del torneo, già vittoriosa in Italia quest’anno nel match d’esordio contro la Virtus Bologna. I turchi arrivano a Milano galvanizzati dalla recente vittoria per 91-89 contro l’Olympiacos e vogliono proseguire su questa strada per portare il proprio bilancio a tre vittorie e due sconfitte dopo le prime quattro giornate.

Per Milano sarà cruciale ritrovare solidità e intensità difensiva, cercando di sfruttare il fattore campo per invertire il trend negativo. Coach Ettore Messina dovrà trovare soluzioni tattiche adeguate per contenere le bocche da fuoco dell’Efes e per ridare fiducia alla squadra, che ha bisogno di ritrovare la giusta coesione e aggressività per non perdere ulteriore terreno in Eurolega.

L’Olimpia Milano parte leggermente favorita secondo le quote dei bookmakers con la vittoria dei padroni di casa bancata a 1.77, mentre il successo dell’Anadolu Efes è quotato a 1.98. Si preannuncia quindi un match molto equilibrato, con i turchi che potrebbero dare del filo da torcere a Milano, nonostante il fattore campo. Anche le quote sugli under/over punti riflettono l’incertezza: l’Over 158,5 (somma punti totale) è quotato a 1.84, mentre l’Under a 1.86.

E’ iniziata anche la stagione NBA, seguila con Betting Maniac. Sfrutta la promo VIP

Quest’anno, come sempre, seguiremo giorno per giorno la stagione di Basket NBA con tanti contenuti, news, infortunati, rientri, variazioni di quote, analisi, statistiche e ovviamente i nostri consigli per le scommesse.

Sarà una stagione incredibile che potrete seguire comodamente sul nostro canale TELEGRAM VIP di Betting Maniac(trovate i riferimenti in fondo a questo articolo).

Potete entrare con la speciale promozione PROMO NBA BETTING MANIAC, che con una piccola spesa, o con l’apertura di un conto gioco, vi permette di entrare nel nostro canale VIP per 1 ANNO, e di ricevere anche la Guida Sport USA in regalo.

Un pratico manuale di 87 pagine del valore di €25.90, formato pdf, per imparare le basi ma anche i segreti sugli sport americani, nel quale troverai:

–Strategie e Tecniche su 5 sport americani (Basket NBA, Baseball MLB, Hockey NHL, Football NFL, Calcio MLS).

-Comprensione ed utilizzo del concetto di valore nella scommessa.

–Gestione del bankroll e analisi del ROI negli sport americani.

-Gestione diversificata per adeguare le scommesse al rischio.

Anche sul nostro sito BetItaliaweb comunque usciranno ogni giorno contenuti con analisi, consigli sulle prestazioni giocatori e le migliori scommesse gratuite sulla NBA, ma per non perdervi nulla e per sostenere il nostro progetto, vi invitiamo ad accedere al VIP.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.