Doppio turno settimanale di Euroleague, la principale competizione della pallacanestro europea. Martedì, per la 6° giornata, l’Olimpia è ospite del Baskonia mentre la Virtus sfiderà il Bayern. Le due formazioni italiane si scontreranno poi ad Halloween, nel derby azzurro valido per la 7° giornata di regular season. Pronostici Eurolega giornate 6-7.

Pronostici Eurolega giornate 6-7: programma completo del doppio turno

Questa settimana torna il doppio turno di Eurolega che inizierà con la 6° giornata di regular season da martedì 29 ottobre, e che continuerà mercoledì. Giovedì si torna subito in campo con la massima competizione FIBA di pallacanestro Europa, con la 7° giornata di Euroleague, che si concluderà come sempre al venerdì.

PROGRAMMA 6° GIORNATA EUROLEGA

Martedì 29 ottobre

Efes-Barcellona

Alba Berlino-Paris

Fenerbache-Maccabi

Olympiakos-Real Madrid

Baskonia-Olimpia Milano

Virtus Bologna-Bayern

Mercoledì 30 ottobre

Zalgiris-Stella Rossa

Panathinaikos-Lyon

Partizan-Monaco

PROGRAMMA 7° GIORNATA EUROLEGA

Giovedì 31 ottobre

Alba Berlino-Efes

Maccabi-Real Madrid

Olympiakos-Barcellona

Olimpia Milano-Virtus Bologna

Venerdì 1 novembre

Fenerbache-Partizan

Zalgiris-Monaco

Lyon-Bayern

Stella Rossa-Panathinaikos

Paris-Baskonia

Guida TV Euroleague 2024-25, dove vedere le partite di pallacanestro?

I canali di riferimento dell’Eurolega sono Sky e Dazn. Per Milano Palla a due che verrа alzata alla Buesa Arena di Vitoria-Gasteiz (Spagna) alle ore 20:30. La diretta TV sarа disponibile su Sky Sport Max (canale 205), con la diretta streaming affidata a SkyGO, Now TV e DAZN.

La palla a due del match tra Virtus Segafredo Bologna e Bayern Monaco verrа alzata alle ore 21 di questa sera. Il match verrа trasmesso in diretta televisiva su Sky Sport Uno (201), in streaming su SkyGo, NOW e SkyGo.

Il Format della FIBA Euroleague 2024-25

Il calendario della stagione 2024-2025 dell’Eurolega inizia tra il 3 e il 4 ottobre 2024 e mantiene lo stesso formato delle stagioni precedenti. La regular season coinvolgerà 18 squadre che si affronteranno in 34 giornate. Al termine della regular season, i team classificati dal settimo al decimo posto disputeranno i play-in per determinare gli ultimi due posti disponibili per i playoff.

I quarti di finale si giocheranno al meglio delle cinque partite. Le squadre vincenti accederanno alle Final Four, che si terranno tra venerdì 23 e domenica 25 maggio 2025. La sede delle Final Four non è ancora stata decisa, con Barcellona, Belgrado, Atene e Dubai come città candidate .

La Virtus Bologna apre la settimana contro il Bayern

Alla Segafredo Arena sarа ospite il Bayern Monaco, con la squadra di Banchi che non vorrа fare sconti e ottenere la seconda vittoria in fila. Attenzione però ai tedeschi che hanno già battuto due big come Real Madrid e Olympiakos in questa competizione, grazie ad un un attacco da quasi 90 punti di media, il migliore di tutta l’Eurolega, guidato da Carsen Edwards, che ne mette oltre venti a sera.

Banchi che arriva con un dubbio per la partita di quest’oggi. Ancora non è chiaro se Alessandro Pajola sarа della sfida. Si attende qualcosa di più da Will Clyburn e Tornike Shengelia per ottenere la seconda vittoria consecutiva in Europa.

Olimpia Milano attesa alla trasferta col Baskonia

I meneghini fanno visita agli spagnoli del Baskonia Vitoria-Gasteiz, e devono riscattare il pesante ko interno rimediato pochi giorni fa contro l’Efes Istanbul (84-96), nonostante un Nikola Mirotic da 29 punti.

Il Baskonia Vitoria-Gasteiz è reduce dal successo interno contro l’Alba Berlino (80-57), con la squadra di coach Pablo Laso che ha ora un record di 3-2 grazie al cecchino Markus Howard, ma anche a Luwawu-Cabarrot che sfida il suo recente passato.

Tante assenze per la EA7 Emporio Armani Milano per questo match. Fra le scarpette rosse bisogna giа fare a meno di Ousmane Diop e David McCormack, ma c’è anche da registrare la definitiva assenza di Shavon Shields a causa di un problema inguinale. Si chiederа dunque qualcosa di piщ alla batteria di esterni biancorossi, soprattutto da Armoni Brooks: l’esterno americano sta dimostrando tutto il suo valore dal punto di vista offensivo, registrando una media di 17,3 punti nelle ultime tre partite giocate. A lui il compito di non far rimpiangere Shields.

Un ulteriore problema per Milano arriva da un’altra assenza, quella di Ettore Messina. Una indisposizione, precisamente un’otite, non permetterа al coach di essere in panchina: al suo posto domani ci sarа l’assistente allenatore Mario Fioretti.

Derby azzurro tra Olimpia e Virtus ad Halloween

L’attesa è per venerdì 31 ottobre quando al Forum andrà di scena il derby azzurro tra Olimpia Milano-Virtus Bologna, il grande classico della pallacanestro italiana. Ci sarà da capire come arriveranno a questo appuntamento le due formazioni, e al momento non sono disponibili nemmeno le quote.

Vi possiamo dire che in campionato l’Olimpia arriva dalla vittoria con Napoli, ma anche la Virtus ha vinto a Cremona. Tantissimi i precedenti tra queste due big del basket italiano. Se andiamo a vedere gli ultimi 4 testa a testa, ha sempre vinto Milano, compreso il successo più recente, il 98-96 OT di fine settembre, e anche il 73-62 della squadra di Ettore Messina, un paio di settimane prima per la finale di Supercoppa italiana.

Noi vi diamo appuntamento sui nostri canali Telegram dove sicuramente aggiorneremo la situazione di Olimpia e Virtus in vista di questo scontro diretto che analizzeremo poi nel dettaglio, con anche eventuali consigli per le scommesse se troveremo quote di valore. Vi invitiamo nel canale Betting Maniac, sfruttando anche la promo VIP-NBA per festeggiare l’inizio della nuova stagione di pallacanestro americana, iniziata benissimo con le nostre pick.

