Dopo le sconfitte di inizio settimana nella 6° giornata di regular-season, è già tempo di pensare alla 7° giornata, in questo doppio turno di Eurolega. Sarà un Halloween pauroso per Olimpia Milano-Virtus Bologna che hanno entrambe un disperato bisogno di punti, e si affrontano giovedì al Forum nel derby azzurro di Turkish Airlines Euroleague 2024-25. Pronostici Olimpia-Virtus 31 ottobre 2024.

Risultati 6° giornata e la guida al 7° turno di Euroleague

Non è un grande momento per le italiane che hanno iniziato male la stagione 2024-25 di Eurolega, la principale competizione di pallacanestro del vecchio continente che tra giovedì e venerdì continua col doppio turno, e la 7° giornata di regular-season, ma prima andiamo a vedere i risultati del 6° turno.

Quinta sconfitta in sei gare (quarto ko consecutivo) per l’Olimpia Milano, che ieri ha ceduto in casa del Baskonia con il punteggio di 88-83. La gara è stata caratterizzata da un testa a testa finale, dopo che i baschi erano arrivati al massimo vantaggio di 32 punti. Pur senza Shields e con coach Ettore Messina rimasto in Italia per un’indisposizione, l’EA7 è rimasta in gara fino alla fine soprattutto grazie ai 21 punti di Mirotic e i 17 di Brooks. Sugli scudi, per gli spagnoli, Forrest (22 punti) e Luwawu (16): con questa vittoria, la quarta in stagione, il Baskonia ha raggiunto momentaneamente la terza posizione in classifica.

Perde per la quinta volta nel torneo anche la Virtus Bologna che, dopo aver vinto sul parquet del Partizan Belgrado lo scorso turno, ha ceduto alla Segafredo Arena al Bayern Monaco con il punteggio di 84-87. Protagonista assoluto della partita l’americano Edwards, che ha messo a segno peri bavaresi ben 26 punti. Alla squadra di coach Luca Banchi, invece, non sono bastati i 21 di Shengelia e i 18 di Cordinier.

Programma completo 7° giornata Euroleague

CALENDARIO 7° GIORNATA EUROLEGA

31.10. 20:00 Alba Berlino-Anadolu Efes

31.10. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Real Madrid

31.10. 20:15 Olympiakos-Barcellona

31.10. 20:30 Olimpia Milano-Virtus Bologna

01.11. 18:45 Fenerbahce-Partizan

01.11. 19:00 Zalgiris Kaunas-Monaco

01.11. 20:00 Lyon Villeurbanne-Bayern

01.11. 20:00 Stella Rossa-Panathinaikos

01.11. 20:45 Paris-Baskonia

Pronostici Olimpia-Virtus 31 ottobre 2024: derby azzurro in Eurolega

Giovedì 31 ottobre alle ore 20:30, per la 7° giornata di Eurolega, si gioca il derby azzurro al Forum di Assago. Sarà il primo derby stagionale tra Olimpia Milano e Virtus Bologna e sarà già un match decisivo per entrambi i coach, visto che né Ettore Messina né Luca Banchi possono sbagliare per non compromettere definitivamente la stagione europea.

Fin qui l’EA7 Milano ha rimediato due pesanti ko al Forum contro lo Zalgiris Kaunas di Trinchieri e il recentissimo 96-84 in favore dell’Efes, anche se l’unica vittoria fin qui maturata (79-74 contro il Paris) è arrivata proprio sul parquet amico.

La Virtus Bologna, dal canto proprio, cercherà di tornare al successo proprio in trasferta, dove ha vinto per la prima e unica volta nel torneo (a Belgrado, in Serbia).

Precedenti. La Virtus ovviamente vuole vendicare il ko maturato all’overtime (98-96) nella finale di Supercoppa, vinta dalle Scarpette Rosse. I meneghini hanno così proseguito sulla falsariga della finale scudetto dello scorso anno, nella quale si sono imposti per 3-1 nella serie. Da parte delle Vu Nere, dunque, ci sarà tanta voglia di riscatto, considerato che hanno vinto solo una delle ultime 6 gare ufficiali considerate tutte le competizioni. Nell’Eurolega dello scorso anno, invece, una vittoria per parte, con Olimpia e Virtus che si sono assicurate le rispettive gare casalinghe.

Guida TV: dove vedere Olimpia Milano-Virtus Bologna di Euroleague

La palla a due di Olimpia Milano-Virtus Bologna è in programma giovedì 31 ottobre alle ore 20:30 presso il Forum di Assago. La partita sarà trasmessa in diretta TV solo per gli abbonati su Sky Sport e in streaming live tramite le piattaforme di Dazn, Sky Go e Now.

Le migliori quote per Olimpia Milano-Virtus Bologna del 31-10-2024

Olimpia Milano favorita in quota @1.68 su Betflag e Sisal, ma non in modo schiacciante visto che il successo della Virtus Bologna non è lontanissima, con una quota di @2.27 su Goldbet e Lottomatica.

Per i punti totali la linea è a 158.5 con le quote rispettivamente a 1.82 e 1.83 per Over e Under. Andando nello specifico delle due squadre, invece, la Virtus ha la tendenza verso l’Under 78,5 con una quota fissata a 1.77, mentre l’Over di squadra è bancato a 1.83.

Per l’Olimpia Milano, le quote mostrano una leggera preferenza verso l’Under per i punti totali (1.78). Il limite fissato a 80.5 punti indica aspettative di un punteggio relativamente bilanciato, anche se la squadra milanese potrebbe superare questa soglia, come mostrato dalla quota di 1.82 per l’Over.

