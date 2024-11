Giovedì 7 e venerdì 8 torna in campo l’Eurolega con l’8° giornata di regular season. Vediamo il programma completo, la guida tv, le migliori quote e i consigli per le scommesse, con un occhio di riguardo su Olimpia Milano-Real Madrid e Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv. Pronostici Eurolega 7-8 novembre 2024.

Pronostici Eurolega 7-8 novembre 2024: 8° giornata, il programma completo

Andiamo a vedere quello che ci aspetta questa settimana, il 7 e 8 novembre, per l’8° giornata della regular season della Turkish Airlines Eurleague 2024-25 che ha in programma diversi match interessanti come Bayern-Zalgiris, con la squadra di Kaunas, al momento in testa alla classifica, è ospite a Monaco di Baviera per lo scontro con la 5° in graduatoria, i tedeschi che sono reduci da 4 vittorie consecutive.

Venerdì c’è il derby greco Panathinaikos-Olympiakos. I padroni di casa, e campioni in carica della competizione di Eurolega, sono al momento al 2° posto con un record di 5-2 dopo le ultime 3 vittorie mentre l’Olympiakos è più indietro, in 6° posizione con un record di 4-3, ma anche lei è in un buon momento dopo le ultime 2 vittorie che l’hanno rilanciata in zona playoffs.

CALENDARIO COMPLETO 8° GIORNATA EUROLEAGUE 24-25

Giovedì 7 novembre

Stella Rossa-Alba Berlin

Olimpia Milano-Real Madrid

Bayern-Zalgaris Kaunas

Paris-Partizan

Venerdì 8 novembre

Anadolu Efes-Monaco

Lyon-Fenerbache

Panathinaikos-Olympiakos

Barcellona-Baskonia

Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv

Olimpia Milano-Real Madrid di Euroleague (7 novembre 2024)

Approfondiamo i match con in campo le italiane e i riflettori sono ovviamente puntati su Olimpia Milano-Real Madrid. I campioni d’Italia in carica nel turno precedente hanno vinto il derby azzurro contro la Virtus Bologna (99-90 il risultato finale).

Al Mediolanum Forum ora arriva il Real Madrid di Chus Mateo, undicesimo in classifica in Eurolega con 3 vittorie e 4 sconfitte. I biancorossi hanno sin qui ottenuto 2 vittorie e 5 sconfitte. Sfida interessante e impegnativa per Milano contro i vice-campioni d’Europa, che sono stati sconfitti negli ultimi due match dall’Olympiacos e dal Maccabi Tel Aviv. Gli ultimi 20 precedenti tra le due squadre dicono 17 vittorie del Real e 3 successi di Milano.

A livello quote l’Olimpia Milano parte sfavorita nel testa a testa contro il Real Madrid a quota 2.50 su Sisal. Il successo dei Blancos si gioca a 1.50 su Snai. I biancorossi riusciranno a realizzare più di 39 punti nel primo tempo? L’opzione vale 1.77, mentre l’Under è dato a 1.87 su NetBet. L’Over 161,5 punti nel match vale 1.73, mentre l’Under si punta a 1.92.

Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv di Euroleague (8 novembre 2024)

Vuole rialzare subito la testa la Virtus Bologna che alla Segafredo Arena ospita il Maccabi Tel Aviv. Belinelli e compagni sono penultimi in classifica con un solo successo ottenuto contro il Partizan Belgrado e 6 sconfitte.

Reduce da due ko di fila contro Bayern Monaco e appunto Milano, la Virtus Bologna va a caccia dunque della seconda vittoria in Eurolega. Di fronte c’è la squadra israeliana (3 vittorie e 4 ko), reduce da 4 successi consecutivi tra campionato ed Eurolega (l’ultimo match vinto di misura 79-78 contro il Real Madrid).

Nelle quote il pronostico è a favore della Virtus Bologna contro il Maccabi Tel Aviv. Il team di Banchi è dato favorito nel testa a testa a 1.73 su Lottomatica, mentre la squadra israeliana vale 2.14. L’Over 163,5 punti complessivi nel match è offerto a 1.90, mentre l’Under è quotato 1.74 su Goldbet.

Pronostici Euroleague 8° giornata: puntiamo sulla Virtus

Finora la Virtus Bologna è riuscita a portare a casa una sola vittoria, tra l’altro molto sofferta a Belgrado contro il Partizan, per un record deludente di 1-6 per gli emiliani che arrivano a questa sfida anche con poco riposo visto il recupero di LBA del mercoledì contro Tortona, sempre alla Segafredo Arena, dove comunque potranno vincere anche in Eurolega contro il Maccabi che ha sorpreso lo scorso turno nel 79-78 su Real, ma prima aveva perso 3 partite di fila. La Virtus ha vinto gli ultimi 2 precedenti in casa contro gli israeliani.

Il nostro pronostico Virtus Bologna-Maccabi: 1 @1.73

