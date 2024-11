Da martedì 12 a venerdì 15 novembre si gioca un doppio turno della Turkish Airlines Euroleague 24-25 con i match validi per la 9° e la 10° giornata di regular season. Analizziamo nel dettaglio i match che attendono le italiane: Olimpia Milano (a Berlino e Belgrado) e Virtus Bologna (e Madrid e in casa contro il Panathinaikos). Pronostici Eurolega giornate 9-10.

Pronostici Eurolega giornate 9-10: programma completo del doppio turno

Apriamo subito andando a vedere i match che ci attendono in questo doppio turno settimanale di Turkish Airlines Euroleague 2024-25, validi per 9° e 10° giornata di regular season.

PROGRAMMA 9° GIORNATA EUROLEGA

12.11. 18:45 Fenerbahce-Bayern

12.11. 19:00 Monaco-Stella Rossa

12.11. 20:00 Alba Berlino-Olimpia Milano

12.11. 20:00 Olympiakos-Lyon-Villeurbanne

12.11. 20:15 Panathinaikos-Maccabi Tel Aviv

12.11. 20:30 Baskonia-Anadolu Efes

12.11. 20:45 Real Madrid-Virtus Bologna

13.11. 18:00 Partizan-Barcellona

13.11. 20:30 Paris-Zalgiris Kaunas

PROGRAMMA 10° GIORNATA EUROLEGA

14.11. 19:00 Maccabi Tel Aviv-Olympiakos

14.11. 20:00 Lyon-Villeurbanne-Stella Rossa

14.11. 20:30 Baskonia-Monaco

14.11. 20:30 Bayern-Alba Berlino

14.11. 20:45 Real Madrid-Anadolu Efes

15.11. 19:00 Zalgiris Kaunas-Fenerbahce

15.11. 20:30 Barcellona-Paris

15.11. 20:30 Partizan-Olimpia Milano

15.11. 20:30 Virtus Bologna-Panathinaikos

Classifica Euroleague 2024-2025

FC Barcelona 6-2

Fenerbahce Beko Istanbul 6-2

Zalgiris Kaunas 6-2

FC Bayern Monaco 6-2

Olympiacos Pireo 5-3

Panathinaikos AKTOR Atene 5-3

AS Monaco 5-3

Paris Basketball 5-3

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 4-4

Anadolu Efes Istanbul 4-4

Baskonia 4-4

Real Madrid 3-5

EA7 Emporio Armani Milano 3-5

Maccabi Playtika Tel Aviv 3-5

Partizan Mozzart Bet Belgrade 2-6

Virtus Segafredo Bologna 2-6

LDLC ASVEL Villeurbanne 2-6

ALBA Berlino 1-7

Le partite dell’Olimpia Milano a Berlino e a Belgrado

Dopo i due successi di fila contro Virtus Bologna e Real Madrid, l’Olimpia Milano di Ettore Messina cerca il tris in casa dell’Alba Berlino fanalino di coda. Le Scarpette Rosse sono reduci dal 5° successo in campionato ottenuto nel weekend contro Venezia, mentre i berlinesi hanno ottenuto contro l’Ulm il 2° successo negli ultimi 3 turni di campionato. Le due squadre hanno cominciato ad incrociarsi in Eurolega dalla stagione 2019-2020, dopo un doppio confronto in Eurocup: il bilancio è ad oggi in perfetta parità nel torneo, con 5 successi per parte.

A livello quote su questo match sono già disponibili, e troviamo l’Olimpia favorita, con un successo per Mirotic e compagni che si gioca @1.24 nonostante la trasferta, mentre la vittoria interna dei tedeschi si prende @3.50 volte la posta su Sisal. Si gioca a 162.5 punti totali la linea Over/Under.

Dopo la gara di Berlino, l’EA7 Armani Milano si trasferirà in Serbia per giocare contro il Partizan di Belgrado, che non ha iniziato sicuramente bene questa edizione dell’Eurolega. I meneghini hanno vinto 4 degli ultimi 5 scontri contro il Partizan, con il bilancio complessivo nel torneo che vede i milanesi in vantaggio per 5-3.

Le partite della Virtus Bologna a Madrid e in casa contro il Panathinaikos

La Virtus Bologna di Luca Banchi affronterà in trasferta il Real Madrid, formazione spagnola vincitrice dell’edizione 2022-2023 del torneo che però sta attraversando un momento difficile: sono infatti 3 i ko di fila dei Blancos, che fin qui hanno maturato 5 sconfitte e 3 successi nella regular season di Eurolega. Le Vu Nere, invece, battendo il Maccabi Tel Aviv hanno ottenuto il primo successo casalingo del torneo, il secondo in totale da quando è iniziata la competizione. Gli ultimi 3 precedenti hanno visto sempre vincere gli spagnoli, che però avevano perso tutti i 3 match antecedenti: in generale, in Eurolega il bilancio è di 4 vittorie per parte.

La trasferta di Madrid non sarà per nulla semplice per la Virtus, e lo vediamo dalle quote di Goldbet e Lottomatica che danno il successo in trasferta delle V-Nere @4.85 mentre un successo degli spagnoli è offerto sotto @1.20. La linea O/U è stata piazzata a 164.5 punti totali.

Venerdì le V-Nere tornano alla Virtus Segafredo Arena ed ospitano il Panathinaikos: i greci sono in piena zona playoff e hanno prospettive importanti per questa edizione del torneo. Gli ellenici hanno vinto entrambi gli incroci della passata stagione, portandosi sul 4-1 nel computo totale dei precedenti nella competizione.

Guida TV Euroleague 2024-25: dove vedere i match di pallacanestro europea

I canali di riferimento dell’Eurolega sono Sky e Dazn. A Berlino appuntamento con la palla a due martedì 12 novembre alle ore 20:00, con diretta TV su Sky Sport Arena e streaming live su Sky Go, NOW e DAZN, con Milano che tornerà in campo venerdì, ore 20:30 con diretta TV su Sky Sport e streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Per quanto riguarda la Virtus, i bolognesi sono in campo martedì a Madrid con la palla a due che è in programma martedì alle ore 20:45 presso il WiZink Center di Madrid con diretta TV in esclusiva su Sky Sport Max e streaming live su DAZN, Sky Go e NOW. Venerdì la Virtus rientra in casa ed ospiterà il Panathinaikos, anche in questo caso la palla a due di questa sfida è in programma alle 20:30 di venerdì con diretta TV sulla piattaforma di Sky e streaming live su Sky Go, NOW e DAZN.

Il Format della FIBA Euroleague 2024-2025

Il calendario della stagione 2024-2025 dell’Eurolega inizia tra il 3 e il 4 ottobre 2024 e mantiene lo stesso formato delle stagioni precedenti. La regular season coinvolgerà 18 squadre che si affronteranno in 34 giornate. Al termine della regular season, i team classificati dal settimo al decimo posto disputeranno i play-in per determinare gli ultimi due posti disponibili per i playoff.

I quarti di finale si giocheranno al meglio delle cinque partite. Le squadre vincenti accederanno alle Final Four, che si terranno tra venerdì 23 e domenica 25 maggio 2025. La sede delle Final Four non è ancora stata decisa, con Barcellona, Belgrado, Atene e Dubai come città candidate .

