Torna in campo la Turkish Airlines Eurolega 2024-25 che gioca l’11° giornata di regular season già da mercoledì con in campo Virtus Bologna-Fenerbahce mentre il grosso del turno si gioca giovedì con anche Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv. Venerdì in camp Bayern-Barcellona. Pronostici Eurolega 20-22 novembre 2024.

Pronostici Eurolega 20-22 novembre 2024: il programma completo del 11° giornata

L’11° giornata della regular season di Eurolega 2024-25 di basket inizierà con le V-Nere impegnate nell’anticipo del mercoledì, in casa alla Segafredo Arena dove arrivano i turchi del Fenerbache. Il resto delle partite, compresa l’Olimpia (anche lei in casa contro il Maccabi) si gioca giovedì, ad eccezione dall’unico match in programma venerdì: Bayern Monaco-Barcellona, entrambe in quota playoff con 7 successi a testa: la tradizione recente non dice bene ai tedeschi, che hanno sempre perso nei 5 incroci più recenti di Eurolega contro i catalani.

Tornando alle altre partite del giovedì segnaliamo l’Anadolu Efes, reduce da 2 successi consecutivi nel torneo e attualmente ottavo, che ospita il Paris, che sta sorprendendo tutti con un quarto posto frutto di 7 successi e 3 pareggi. Sarà il primo incrocio tra i due team in Eurolega.

Derby francese con Monaco–ASVEL, che si sono già affrontate in campionato a ottobre con successo casalingo per il Lyon-Villeurbanne. In programma c’è anche il derby serbo tra Stella Rossa-Partizan Belgrado, con i padroni di casa attualmente in corsa per i play-in: considerando tutte le competizioni, 8 successi di fila per la Stella Rossa mentre il Partizan aveva vinto i tre precedenti incroci.

L’Olympiakos difenderà il 4° posto ospitando un Baskonia in profonda crisi e che viene da 4 sconfitte di fila in Eurolega, anche se ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro i greci, che avevano prevalso negli antecedenti 4 incroci. Il Real Madrid, attualmente 11°, proverà a rientrare nelle posizioni nobili della classifica ospitando il fanalino di coda Alba Berlino: sono ben 19 i successi di fila dei Blancos contro i tedeschi, considerando tutte le competizioni.

Lo Zalgiris Kaunas, dopo 3 sconfitte consecutive, ospita il Panathinaikos, attualmente secondo e reduce da 2 successi di fila: i lituani hanno vinto l’ultimo precedente, dopo aver perso tutti e 3 i precedenti match.

CALENDARIO COMPLETO 11° GIORNATA EUROLEAGUE

20.11. 20:30 Virtus Bologna-Fenerbahce

21.11. 18:30 Anadolu Efes-Paris

21.11. 19:00 Monaco-Lyon-Villeurbanne

21.11. 20:00 Stella Rossa-Partizan

21.11. 20:15 Olympiakos-Baskonia

21.11. 20:30 Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv

21.11. 20:45 Real Madrid-Alba Berlino

22.11. 19:00 Zalgiris Kaunas-Panathinaikos

22.11. 20:30 Bayern-Barcellona

Euroleague: la classifica dopo 10 giornate di regular season

Fenerbahce Beko Istanbul 8-2

Panathinaikos AKTOR Atene 7-3

Olympiacos Pireo 7-3

Paris Basketball 7-3

FC Barcelona 7-3

FC Bayern Monaco 7-3

AS Monaco 6-4

Anadolu Efes Istanbul 6-4

Zalgiris Kaunas 6-4

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 5-5

Real Madrid 4-6

Baskonia 4-6

EA7 Emporio Armani Milano 4-6

Maccabi Playtika Tel Aviv 3-7

LDLC ASVEL Villeurbanne 3-7

Partizan Mozzart Bet Belgrade 2-8

Virtus Segafredo Bologna 2-8

ALBA Berlino 2-8

Virtus Bologna-Fenerbahce: V-Nere alla pari con i turchi

La Virtus Bologna di Luca Banchi torna in campo alla Segafredo Arena contro i turchi del Fenerbahce. Le Vu-nere al momento occupano la penultima posizione in classifica con solo 2 successi e ben 8 ko; ormai le speranze di accedere alla post-season sono davvero poche per gli emiliani.

Dall’altra parte del parquet, invece, ci sarà la formazione che al momento occupa la prima posizione in classifica, il Fenerbache che viaggia con uno score opposto a quello dei Bologna con 8 successi e 2 sconfitte.

Sono 4 i precedenti tra le due compagini in Eurolega con il bilancio in perfetta parità: Bologna ha sempre battuto in casa i turchi, che a loro volta si sono sempre imposti nel loro fortino contro la Virtus. Banchi e i suoi sono tornati al successo nel weekend di campionato contro Sassari dopo 3 sconfitte consecutive considerate tutte le competizioni, mentre i turchi non perdono da 5 gare ufficiali di fila, con sole 3 sconfitte nelle 15 partite più recenti.

Le quote danno le due squadre circa alla pari, per esempio su Lottomatica troviamo i padroni di casa leggermente favoriti @1.83 mentre su Snai troviamo le V-Nere @1.85, stessa quota per la vittoria esterna dei turchi. Linea Over-Under fissata a 155.5 punti totali.

L’appuntamento con la palla a due è alle ore 20:30 di mercoledì 20 novembre con diretta TV in esclusiva su Sky Sport, mentre in streaming live la gara si potrà seguire sulle piattaforme di Sky Go, Now e DAZN.

Olimpia Milano-Maccabi Tel Aviv: meneghini favoriti per la vittoria

L’EA7 Armani Jeans Milano sarà di scena al Forum di Assago contro il Maccabi Tel Aviv. Sulla carta sembra una gara alla portata delle Scarpette Rosse, che in Eurolega hanno vinto 4 volte (3 nelle ultime 4 gare) e perso 6.

Sono 3, invece, i successi degli israeliani, che si trovano al 14° posto, esattamente una posizione sotto i meneghini di Ettore Messina. Buon momento di forma per Milano che ha vinto 3 degli ultimi 4 incontri ufficiali perdendo solo contro l’Alba Berlino all’overtime, mentre il Maccabi è tornato a vincere dopo 4 ko di fila.

Nessun successo dell’Olimpia Milano nei 5 scontri più recenti contro questo avversario, dopo che l’Olimpia aveva sempre vinto nei tre incroci precedenti.

Le quote sono favorevoli a Milano che si gioca @1.40 su Goldbet mentre la vittoria ospite si gioca @2.90 di quota massima su Netbet. La linea di handicap si gioca a -5.5 in favore dell’Olimpia mentre la linea Over-Under viaggia sui 167.5 punti totali.

Palla a due in programma alle ore 20:30 di giovedì 21 novembre con diretta TV in esclusiva su Sky Sport, mentre in streaming live la gara si potrà seguire sulle piattaforme di Sky Go, NOW e DAZN.

