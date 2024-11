Dopo il weekend di pausa per il campionato di pallacanestro italiana, che ha fatto spazio alla nazionale italiana che ha perso (ma si è qualificata) contro l’Islanda alle qualificazioni per EuroBasket 2025, torna l’Eurolega con la 12° giornata di regular season. Italiane in campo con Paris-Virtus Bologna e Fenerbache-Olimpia Milano. Pronostici Eurolega 28-29 novembre 2024.

Pronostici Eurolega 28-29 novembre 2024: il programma della 12° giornata di regular season

Torna il grande basket europeo con la 12° giornata di Eurolega 2024-2025 che si gioca tra giovedì 28 e venerdì 29 novembre. Tornano in campo le italiane, Virtus Bologna ed Olimpia Milano, entrambe in trasferta, ed entrambe nettamente sfavorite. Vediamo il programma completo che ci attende in questa due giorni di Turkish Airlines Euroleague.

Giovedì’ alle ore 20.45 da segnalare il Clasico spagnolo tra Barcellona-Real Madrid, sempre un big match spettacolare da non perdere per chi ama la grande pallacanestro, con i blaugrana favoriti sotto @1.70 di quota rispetto @2.10 del Real. I catalani cercheranno di interrompere una striscia di 4 sconfitte contro la squadra di Madrid, compreso l’83-89 di un paio di mesi fa nella Supercoppa spagnola. Solitamente nel Clasico lo spettacolo non manca e vediamo tanti punti, anche questa volta potremmo vedere una partita da Over su una linea a 164.5 punti totali.

CALENDARIO 12° GIORNATA REGULAR SEASON EUROLEGA

GIOVEDì 29 NOVEMBRE

Zalgiris-Baskonia

Alba Berlin-Maccabi

Paris-Virtus Bologna

Partizan-Olympiakos

Barcellona-Real Madrid

VENERDì 30 NOVEMBRE

Fenerbache-Olimpia Milano

Stella Rossa-Bayern

Panathinaikos-Monaco

Lyon-Efes

Paris-Virtus Bologna: le analisi sulla partita delle V-Nere

La squadra di coach Luca Banchi, reduce da 3 sconfitte di fila contro Real Madrid, Panathinaikos e Fenerbahce e penultima in classifica, sfiderà una formazione in gran salute, il Paris Basketball che è quarto in classifica e ha messo assieme una serie di ben 7 vittorie consecutive.

Nelle quote la Virtus Bologna parte nettamente sfavorita nel testa a testa contro il Paris Basketball @3.15 contro la quota molto bassa @1.33 su Sisal dei padroni di casa. L’Over 169,5 punti totali nel match vale 1.95, mentre l’Under è in lavagna a 1.79.

Fenerbache-Olimpia Milano: difficile trasferta turca per i meneghini

L’Olimpia Milano, al dodicesimo posto, è in netta ripresa dopo le recenti due vittorie consecutive contro Partizan Belgrado e Maccabi Tel Aviv (sono 4 i successi ottenuti nelle ultime 5 gare disputate dai campioni d’Italia in carica). L’impegno a Istanbul contro la capolista Fenerbahce, reduce da 6 vittorie di fila, non è certo semplice.

Anche l’Olimpia Milano è sfavorita in questa trasferta contro il Fenerbahce. La vittoria dei ragazzi di Ettore Messina si gioca @2.95 contro @1.37 della formazione turca. L’Over 159,5 punti realizzati nel match è offerto @1.85, l’Under è proposto @1.89 su Snai.

Quote antepost: dominio greco, italiane molto indietro

Andiamo a vedere un aggiornamento anche sulle lavagne delle quote antepost Bet365 per la vittoria finale della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 dove dominano due formazioni greche, l’Olympiakos @4 che stacca di poco i campioni in carica del Panathinaikos @4.25, poi arriva l’attuale capolista, il Fenerbache @8.50 che si tiene alle spalle il Barcellona @9, poi arrivano le prime squadre in doppia cifra: Monaco e Real Madrid entrambe @10. Molto indietro le italiane con l’Olimpia Milano @34 e la Virtus Bologna @151 volte la posta.

