Doppio turno della regular season di Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 con gli impegni di Virtus Bologna ed Olimpia Milano, tra martedì 3 e venerdì 6 dicembre. Vediamo velocemente anche le altre squadre italiane impegnate nelle manifestazioni minori di pallacanestro europea come EuroCup, Basketball Champions League e FIBA Europe Cup. Pronostici Eurolega giornate 13-14.

Pronostici Eurolega giornate 13-14: il programma settimanale

Settimana piena di impegni per la pallacanestro europea, visto che da martedì 3 a venerdì 6 dicembre si gioca un doppio turno della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 con la 13° e la 14° giornata di regular season.

Nella 13° giornata di Eurolega l’Olimpia Milano non ha alcuna intenzione di fermarsi dopo lo strepitoso successo di di Istanbul contro il Fenerbahce, Al Forum, mercoledì sera, arriva la Stella Rossa ricca di vecchie conoscenze del campionato italiano, tra cui Milos Teodosic, Mike Daum e Ognjen Dobric. Entrambe le squadre sono a 6 vittorie e 6 sconfitte, situazione che rende la gara ancora più importante.

La Virtus Bologna, invece, torna alla Segafredo Arena per affrontare l’ALBA Berlino dei due talenti italiani, Gabriele Procida e Matteo Spagnolo. Per le V Nere una gara da non sbagliare: ultimi in classifica proprio in compagnia dei tedeschi (2 vittorie, 10 sconfitte), è necessario un successo per risalire la china.

Venerdì si chiude il doppio turno di Eurolega: la Virtus accoglie la Stella Rossa (reduce appunto dalla sfida di Milano), l’Olimpia affronta l’ASVEL in casa.

CALENDARIO ITALIANE EUROLEGA

EA7 Emporio Armani Milano-Stella Rossa Meridianbet Belgrado (mercoledì 4 dicembre, 20:30)

Virtus Segafredo Bologna-ALBA Berlino (mercoledì 4 dicembre, 20:45)

Virtus Segafredo Bologna-Stella Rossa Meridianbet Belgrado (venerdì 6 dicembre, 20:30)

EA7 Emporio Armani Milano-ASVEL Villeurbanne (venerdì 6 dicembre, 20:45)

Le quote di Virtus Bologna ed Olimpia Milano in Eurolega

In campionato è arrivata la battuta d’arresto in casa contro Tortona (94-98), ma l’Olimpia Milano nell’ultimo periodo in Eurolega ha saputo rialzare la testa e ad offrire prestazioni importanti. I campioni d’Italia in carica di coach Ettore Messina hanno vinto gli ultimi tre match contro Partizan Belgrado, Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce e hanno rinnovato la propria candidatura per a griglia play-in. Con sei vittorie e sei ko l’Olimpia Milano, dopo 12 giornate disputate, è attualmente al dodicesimo posto.

Il prossimo impegno casalingo contro la Stella Rossa di Belgrado, in programma mercoledì 4 dicembre alle 20:30 al Mediolanum Forum, potrebbe regalare la quarta vittoria di fila a Brooks e compagni. Olimpia favorita nel testa a testa contro la Stella Rossa a quota 1.55 su Sisal. L’eventuale successo della formazione serba si punta a 2.38. L’Over 163,5 punti complessivi realizzati nel match è offerto a 1.65, mentre l’Under è proposto a 2.08.

Ancora più favorita la Virtus Bologna che tra le mura amiche si gioca @1.20 su Bet365 mentre troviamo il successo esterno dell’Alba Berlino fino @4.40 volte la posta su Goldbet. I book come Snai prevedono una vittoria in doppia cifra della Virtus, visto che la linea di handicap delle V-nere è -9.5. Per quanto riguarda i punti totali, la linea O/U è offerta a 167.5 su Lottomatica.

Programma completo Basket: le altre italiane in Europa

Non solo Euroleague, le squadre italiane questa settimana sono impegnate anche nelle altre competizioni minori della pallacanestro nel vecchio continente con EuroCup, il ritorno della Basketball Champions League e della FIBA Europe Cup.

EUROCUP

Dolomiti Energia Trentino-Dreamland Gran Canaria (martedì 3 dicembre, 20:00)

Aris Midea Salonicco-Umana Reyer Venezia (mercoledì 4 dicembre, 19:00)

BASKETBALL CHAMPIONS LEAGUE

Rytas Vilnius-Pallacanestro Reggiana (mercoledì 4 dicembre, 18:30)

EUROPE CUP

Banco di Sardegna Sassari-Bilbao Basket (mercoledì 4 dicembre, 20:30)

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sull’Euroleague 2024-2025

Andiamo a vedere anche gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne antepost per la vittoria finale della Turkish Airlines Euroleague 2024-25.

