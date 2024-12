Da martedì 17 a venerdì 20 dicembre si gioca un doppio turno della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 con la 16° e la 17° giornata di regular season. Vediamo in particolare i proibitivi impegni delle italiane, Olimpia Milano (contro Panathinaikos e Bayern) e la Virtus Bologna (Olympiakos e Barcellona). Pronostici Eurolega giornate 16-17.

Pronostici Eurolega giornate 16-17: il programma settimanale

Vediamo il programma della settimana di Eurolega che gioca un doppio turno da martedì 17 a venerdì 20 dicembre con rispettivamente la 16° e la 17° giornata di Regular Season.

CALENDARIO 16° GIORNATA EUROLEAGUE

17.12. 19:00 Monaco-Bayern

17.12. 20:05 Maccabi Tel Aviv-Baskonia

17.12. 20:15 Panathinaikos-Olimpia Milano

17.12. 20:30 Barcellona-Fenerbahce

17.12. 20:30 Paris-Real Madrid

17.12. 20:45 Alba Berlino-Zalgiris Kaunas

17.12. 20:45 Partizan-Lyon-Villeurbanne

18.12. 18:30 Anadolu Efes-Stella Rossa

18.12. 20:15 Olympiakos-Virtus Bologna

CALENDARIO 17° GIORNATA EUROLEAGUE

19.12. 18:45 Panathinaikos-Baskonia

19.12. 20:30 Paris-Fenerbahce

19.12. 20:45 Real Madrid-Monaco

20.12. 18:30 Anadolu Efes-Partizan

20.12. 19:00 Zalgiris Kaunas-Lyon-Villeurbanne

20.12. 20:00 Virtus Bologna-Barcellona

20.12. 20:15 Olympiakos-Alba Berlino

20.12. 20:30 Stella Rossa-Maccabi Tel Aviv

20.12. 21:00 Olimpia Milano-Bayern

CLASSIFICA AGGIORNATA EUROLEAGUE 2024-2025

Paris Basketball 11-4

AS Monaco 10-5

FC Bayern Monaco 10-5

Fenerbahce Beko Istanbul 10-5

Olympiacos Pireo 9-6

EA7 Emporio Armani Milano 9-6

Zalgiris Kaunas 9-6

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 8-7

Anadolu Efes Istanbul 8-7

Panathinaikos AKTOR Atene 8-7

FC Barcelona 8-7

Partizan Mozzart Bet Belgrade 7-8

Real Madrid 6-9

Baskonia 6-9

LDLC ASVEL Villeurbanne 6-9

Maccabi Playtika Tel Aviv 4-11

Virtus Segafredo Bologna 3-12

ALBA Berlino 3-12

Gli impegni dell’Olimpia Milano contro Panathinaikos e Bayern

Dopo aver ottenuto la sesta vittoria consecutiva in casa del Barcellona per 81-94, l’Olimpia Milano si appresta a partire per un’altra trasferta complicata di Eurolega in casa dei greci del Panathinaikos. I milanesi occupano attualmente la sesta posizione in graduatoria dopo una grande rimonta seguita ad un avvio di torneo complicato, mentre gli ellenici sono decimi e vengono da 2 ko consecutivi. I greci hanno vinto entrambi gli incroci di Eurolega dell’anno scorso contro Milano portando in pari il bilancio dei 12 precedenti più recenti (6-6). L’appuntamento con la palla a due presso l’O.A.C.A. Olympic Indoor Hall è per martedì 17 dicembre alle ore 20:15 con diretta TV su Sky Sport e streaming su DAZN, NOW e Sky Go.

Nelle quote l’Olimpia Milano parte sfavorita nel testa a testa contro il Panathinaikos a 2.97, mentre il successo dei padroni di casa vale 1.35. L’Over 170,5 punti realizzato nel match si punta a 1.65, mentre l’Under si gioca a 2.07.

L’Olimpia Milano nel secondo match settimanale se la vedrà con il Bayern Monaco al Forum di Assago. I tedeschi hanno battuto una sola volta le Scarpette Rosse nei 5 precedenti più recenti, 3 volte in 14 incontri. Insomma, lo storico è dalla parte dei meneghini, ma i tedeschi sono pur sempre una squadra temibile e ci sarà da lottare su ogni palla per portare a casa il bottino pieno. Palla a due venerdì 20 dicembre alle ore 21:00 con diretta TV su Sky Sport e live streaming su Sky Go, DAZN e NOW.

Gli impegni della Virtus Bologna contro Olympiakos e Barcellona

Mercoledì torna in campo anche la Virtus Bologna, tornata al successo (il 3° stagionale del torneo) proprio nell’ultimo turno in casa del Baskonia (81-82). Gli uomini di Dusko Ivanovic (che ha preso il posto di Luca Banchi) dovranno vedersela in trasferta contro l’Olympiakos Pireo, compagine ateniese che ha perso sempre negli ultimi 2 turni, incappando in 3 ko nelle ultime 4 gare del torneo. LOlympiakos ha vinto 10 delle 11 gare disputate contro la Virtus Bologna, che dunque ha nei greci una vera e propria bestia nera. L’appuntamento con la palla a due è per mercoledì alle 20:15 presso il Peace and Friendship Stadium con diretta TV su Sky Sport e streaming live su Sky Go, DAZN e NOW.

Il match in Grecia contro l’Olympiacos appare proibitivo per la Virtus Bologna di Ivanovic. L’eventuale blitz della formazione virtussina vale infatti quota 5.00, mentre l’affermazione dei padroni di casa si punta a quota bassa a 1.14. L’Over 163,5 punti realizzati nel match è proposto a 1.65, con l’Under a 2.06. L’Over 87,5 punti messi a segno dall’Olympiacos è offerto a 1.68, Under a 1.98. L’Over 76,5 punti realizzati da Bologna è in lavagna a 1.77, Under a 1.90.

Il secondo impegno della Virtus Bologna sarà alla Virtus Segafredo Arena venerdì contro il Barcellona, battuto pochi giorni fa dall’Olimpia Milano. I catalani hanno vinto 2 dei 3 precedenti più recenti contro le Vu Nere, ma hanno perso in totale 4 volte su 6. L’appuntamento con la palla a due è per venerdì 20 dicembre alle ore 20:00 con diretta TV su Sky Sport, mentre in streaming la gara si potrà seguire live su Sky Go, NOW e DAZN.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti Eurolega 2024-2025

Nelle quote antepost per la vittoria finale della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 è sempre in testa il duo greco Panathinaikos-Olympiakos davanti a tutti a 4.50. Grande equilibrio tra le squadre e Monaco che si piazza dietro le due protagoniste delle Final Four in Germannia a 7.50, Fenerbahce invece a 8.50.

Tutto il resto oltre quota 10, con il trio Paris-Barcellona-Bayern Monaco sullo stesso piano. Olimpia Milano la prima italiana quotata a 15.00 insieme al Real Madrid, Virtus Bologna decisamente fuori dai giochi e bancata addirittura a 200.00

