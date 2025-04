La 33° giornata della regular season di Euroleague 2024-2025 inizia già mercoledì col big match Fenerbache-Barcellona anche se il grosso delle partite si giocano tra giovedì 3 e venerdì 4 aprile, con in campo anche il derby italiano tra Virtus Bologna-Olimpia Milano che chiude il turno alle ore 20:30 dalla Segafredo Arena. Pronostici Eurolega giornata 33.

Pronostici Eurolega giornata 33: il programma dal 2 al 4 2025

La 33° giornata della Turkish Airlines Eurolega 2024-2025 si gioca tra mercoledì 2 a venerdì 4 aprile. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN. Di seguito il calendario completo con le principali quote testa a testa e handicap su Unibet.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Olimpia Milano

Derby d’Italia venerdì sera, alle ore 20:30 dalla Segafredo Arena, per la 33° giornata di Eurolega, un turno che si chiuderà proprio con questa sfida tra Virtus Bologna-Olimpia Milano che si sfidano per la 6° volta in stagione, con i ragazzi di Ettore Messina al momento avanti 3-2 sulle V-Nere.

L’EA7 Emporio Armani Milano deve vincere per forza anche questa volta, dopo aver fallito i due fondamentali test spagnoli della settimana scorsa contro Real Madrid e Barcellona, un brutto doppio passo falso per continuare il percorso in Eurolega, con le speranze ormai ridotte al lumicino dato che anche due successi negli ultimi turni ancora da giocare in questa regular season potrebbero non bastare senza una frenata delle squadre davanti (Paris, Stella Rossa, Barcellona, Real Madrid).

Per la Virtus Bologna, che è tornata alla vittoria contro l’ALBA Berlino dopo un lungo filotto di sconfitte, c’è la voglia di giocare senza pensieri e provare a fare un dispetto a un’eterna rivale, certificando l’addio dell’Olimpia alla post-season europea, e siamo certi che i ragazzi di Dusko Ivanovic ci proveranno al 100%.

Migliori quote Virtus-Olimpia di Eurolega del 4 aprile 2025

Vediamo la comparazione delle migliori quote sul mercato italiano nel testa a testa di questo scontro di basket in Europa, con in campo le migliori squadre d’Italia. Questa è sempre una sfida speciale, e le quote sono equilibrate. La Virtus è già spacciata in Europa, ma gioca in casa ed è favorita @1.87 su NetBet e @1.85 su Sisal mentre la vittoria dell’Olimpia, che nelle ultime sconfitte ha messo in pericolo l’avanzamento alla seconda fase, si gioca @1.95 su Betway e @1.90 su Snai.

Quote Antepost: aggiornamento Euroleague 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2024-2025 secondo Bet365.

