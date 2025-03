In arrivo una doppia giornata determinante per la regular season di Euroleague 2024-2025 in campo da martedì 25 marzo e fino a venerdì 28. L’Olimpia Milano cerca di rilanciarsi in chiave playoffs con un doppio scontro con le spagnole Real e Barca, mentre la Virtus gioca in trasferta a Belgrado e Berlino, ma non ha nulla per cui giocare, se non salvare la faccia dall’ultimo posto occupato proprio dall’Alba che le V-Nere sfideranno venerdì. Pronostici Eurolega giornate 31-32.

Pronostici Eurolega giornate 31-32: programma settimanale e guida tv

Vediamo il programma della settimana di Eurolega che gioca un doppio turno da martedì 25 a venerdì 28 marzo con la 31° e la 32° giornata di Regular Season.

Gli impegni dell’Olimpia Milano contro le spagnole Real Madrid e Barcellona

Doppio impegno importante e da non fallire per l’Olimpia Milano in Eurolega. I meneghini inizieranno martedì alle ore 20:45 con la difficilissima trasferta sul campo del Real Madrid, prima di ritornare al Forum giovedм contro il Barcellona (palla a due alle ore 20:30), e devono riscattare il passo falso dello scorso turno a Parigi, un ko pesante in chiave playoffs in quello che era un vero e proprio scontro diretto contro il Paris.

Al momento i campioni d’Italia sono all’undicesimo posto quindi attualmente fuori anche dal play-in con un record di 16-14 dopo trenta giornate fin qui disputate (stesso bilancio per Anadolu Efes Istanbul e Real Madrid). Ettore Messina si affiderа ancora ai rientranti Nikola Mirotic (match-winner ieri sera in Campionato contro Trento) e Fabien Causeur ultimo ad arrendersi nella trasferta amara di Parigi, con un Nico Mannion ispirato ed il duo Shields-LeDay.

Il Real Madrid arriva al match odierno dopo due successi di fila contro Virtus Bologna (67-80) ed ASVEL Villeurbanne (81-70) dopo aver perso contro il Panathinaikos Atene (85-70) nel remake della finale dello scorso anno, con i Blancos che si sono rilanciati dopo un avvio di stagione non positivo e che attualmente si trovano in lotta per la post-season con 16-14 di score al pari di Efes Istanbul ed Olimpia Milano. I giocatori principali sono il centro Walter Tavares, la coppia Musa e Hezonja e le chiavi del gioco al playmaker argentino Facundo Campazzo, con il veterano Sergio Llull, l’ex NBA Serge Ibaka e l’ala dell’Angola Bruno Fernando a completare un roster di lusso.

Inizio del match previsto alle ore 20:45 al Wizink Center di Madrid (Spagna). Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport, con la diretta streaming disponibile su SkyGO, Now TV e DAZN.

Giovedì al Forum arriva il Barcellona per un altra partita da non perdere, sia per gli appassionati, sia in campo per l’Olimpia chiamata a vincere contro gli spagnoli che sono saliti al 5° posto dopo le ultime 3 vittorie consecutive ma che hanno perso 7 degli ultimi 8 precedenti contro i meneghini, compresi i 4 match più recenti e l’81-94 dell’andata in casa, quindi l’Olimpia si giocherà le sue chance di vittoria anche questa volta in casa.

Gli impegni della Virtus Bologna a Belgrado e a Berlino

Virtus Bologna in campo mercoledì per la 31° giornata di Euroleague a Belgrado, contro la Stella Rossa. E’ stata una stagione pessima per le V-Nere in Europa, visto che sono penultimi con un record di 7-23 dopo l’ennesima sconfitta anche contro il Maccabi. La Stella Rossa ha l’obiettivo di mantenere, o migliorare, il 6° posto e gli slavi, dopo 3 preoccupanti sconfitte, si sono rimessi in corsa con l’importante successo sul campo della capolista Olympiakos. La Stella Rossa ha vinto gli ultimi 2 precedenti contro le V-Nere, compreso il 94-87 in trasferta a Bologna all’andata.

Venerdì la Virtus è ancora in campo e ancora in trasferta, questa volta a Berlino contro l’Alba per un match depressivo tra le due ultime in classifica. I tedeschi hanno un record di 5-25 e dopo la rara vittoria interna per 97-90 sul Baskonia, sono tornati a crollare nella trasferta greca contro il Panathinaikos. La Virtus aveva vinto 5 sfide di fila contro l’Alba, prima del ko interno (88-90) dell’andata a Bologna.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Turkish Airlines Eurleague 2024-25

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Eurolega 2024-2025.

