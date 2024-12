Il 2025 della pallacanestro nel vecchio continente si apre con la 19° giornata della regular season di Eurolega, in campo giovedì 2 e venerdì 3 gennaio. Vediamo il programma completo, con quote, guida tv e consigli per le scommesse, approfondendo gli impegni delle italiane che giocheranno: Lyon-Olimpia Milano e Panathinaikos-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 19.

Pronostici Eurolega giornata 19: il programma del 2-3 gennaio 2025

Vediamo cosa ci attende per la 19° giornata della regular season della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 in campo il 2 e 3 gennaio 2025. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

PROGRAMMA COMPLETO 19° GIORNATA EUROLEAGUE

02.01. 19:00 Zalgiris Kaunas-Olympiakos

02.01. 20:00 Alba Berlino-Monaco

02.01. 20:00 Lyon-Villeurbanne-Olimpia Milano

02.01. 20:30 Baskonia-Stella Rossa

03.01. 18:45 Fenerbahce-Anadolu Efes

03.01. 20:15 Panathinaikos-Virtus Bologna

03.01. 20:15 Paris-Barcellona

03.01. 20:30 Partizan-Maccabi Tel Aviv

03.01. 21:00 Real Madrid-Bayern

CLASSIFICA EUROLEAGUE 2024-2025

AS Monaco 12-6

Olympiacos Pireo 12-6

Paris Basketball 11-6

FC Bayern Monaco 11-7

Panathinaikos AKTOR Atene 11-7

Fenerbahce Beko Istanbul 10-6

Anadolu Efes Istanbul 10-8

Zalgiris Kaunas 10-8

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 10-8

FC Barcelona 9-9

Real Madrid 9-9

EA7 Emporio Armani Milano 9-9

LDLC ASVEL Villeurbanne 8-10

Partizan Mozzart Bet Belgrade 8-10

Baskonia 8-10

Maccabi Playtika Tel Aviv 5-13

Virtus Segafredo Bologna 5-13

ALBA Berlino 3-15

Analisi, quote e scommesse Lyon-Olimpia Milano

L’Olimpia Milano proverà ad iniziare il 2025 con una vittoria nella sfida contro il Lyon-Villeurbanne dopo essere incappata in Eurolega in 3 sconfitte consecutive, tra cui le sconfitte punto a punto (79-78 e 84-83) contro Bayern e Olympiacos. Dopo un inizio molto negativo, la squadra di coach Ettore Messina era riuscita a risollevarsi, ma ora le posizioni che contano in classifica si sono nuovamente allontanate.

L’ASVEL, dal canto suo, è un’altra formazione che cerca di risalire a sua volta dopo l’ultimo ko (a Bologna) che ha interrotto una striscia positiva di 3 vittorie. All’andata, nel match disputato al Forum di Assago, vittoria dei milanesi per 92-84, portandosi avanti 6-4 nel computo totale dei precedenti contro i francesi.

Milano arriva all’appuntamento dopo la vittoria in campionato contro Treviso in cui ha brillato Shavon Shields, autore di 26 punti segnati in 25 minuti di gioco (4/5 da due e 6/7 da tre punti) per quella che è la sua migliore prestazione in stagione. Palla a due in programma giovedì alle ore 20:00 presso la LDLC Arena di Lione con diretta TV in esclusiva su Sky Sport e streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Analisi, quote e scommesse Panathinaikos-Virtus Bologna

La Virtus Bologna di Ivanovic rimena penultima e dovrà vedersela con la terza della classe, il Panathinaikos, che ha sempre vinto negli ultimi 3 turni di Eurolega portandosi ad un record di 11-7. Le Vu-nere stanno attraversando comunque un buon momento di forma, avendo vinto entrambi gli ultimi 2 match (3 vittorie nei più recenti 4 turni di Eurolega) battendo sempre alla Virtus Segafredo Arena prima il Barcellona e poi l’ASVEL.

All’andata, gli ellenici si sono imposti in Emilia per 82-77 ottenendo così il 3° successo consecutivo contro la compagine bolognese. Per trovare l’ultima affermazione della Virtus contro il Panathinaikos bisogna tornare al gennaio del 2023 (75-64 in quell’occasione).

Venerdì, il coach delle Vu-nere avrà un’arma in più per provare a fare risultato, Rayjon Tucker che dopo una prima parte di stagione deludente ha ritrovato fiducia nelle ultime settimane anche grazie alla nuova guida tecnica. Appuntamento con la palla a due venerdì alle ore 20:15 ad Atene con diretta TV in esclusiva per gli abbonati a Sky Sport e streaming live tramite le piattaforme di Sky Go, NOW e DAZN.

Quote antepost: gli ultimi aggiornamenti delle lavagne Euroleague 2024-2025

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Eurolega 2024-2025. Al comando regge il duo greco formato da Olympiakos e Panathinaikos, che si sono invertite le posizioni rispetto alle lavagne del pre-season.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.