Giovedì 9 e venerdì 10 gennaio 2025 continua la regular season di Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 e abbiamo analizzato il programma con big match, quote e guida tv, con un occhio di riguardo sulle italiane impegnate in: Maccabi-Olimpia Milano (su cui consigliamo una scommessa Over-Under) e Virtus Bologna-Baskonia. Pronostici Eurolega giornata 20.

Pronostici Eurolega giornata 20: il programma del 9-10 gennaio 2025

Vediamo cosa ci attende per la 20° giornata della regular season della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 in campo il 9 e 10 gennaio 2025. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

Giovedì 9 gennaio 2025

Fenerbache-Alba Berlin (18:45)

Monaco-Barcellona (19:00)

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano (20:05)

Panathinaikos-Partizan (20:15)

Venerdì 10 gennaio 2025

Efes-Lyon Villeurbanne (18:30)

Zalgiris-Real Madrid (19:00)

Stella Rossa-Paris (20:00)

Olympiakos-Bayern (20:15)

Virtus Bologna-Baskonia (20:45)

Analisi, quote e scommesse Maccabi-Olimpia Milano

La prima squadra italiana a scendere in campo in questo turno di Eurolega è l’Olimpia Milano che giovedì 9 gennaio, alle ore 20:05 è di scena sul neutro di Belgrado contro il Maccabi Tel Aviv. I milanesi sono tornati alla vittoria a Lyon, interrompendo una striscia di 3 sconfitte, e riprendendo la corsa verso la top-10 che rimane alla portata della squadra di Ettore Messina nel gruppone delle squadre con record di 10-9 che va dall’8° posto del Real Madrid, fino al 12° posto dell’Olimpia appunto.

Il Maccabi è penultimo con un record di 5-14, e ha vinto solo 1 delle ultime 5 partite, il 95-78 sullo Zalgiris a cui ha però fatto seguito il 75-98 contro il Partizan della scorsa settimana. La squadra di Milano e quella di Tel Aviv si sono affrontate numerose volte nella loro storia, la più recente lo scorso novembre a Milano, con successo 98-86 dell’Olimpia che aveva sempre perso i precedenti 4 scontri diretti col Maccabi. Le prime quote danno l’Olimpia favorita @1.80 su Bet365 contro il Maccabi @2.05 e occhio ai punti totali, Over 171.5, visto che negli ultimi scontri diretti queste due formazioni hanno sempre dato vita a match ad alto punteggio, come abbiamo visto anche con i 184 punti dell’andata.

Analisi, quote e scommesse Virtus Bologna-Baskonia

Venerdì 10 gennaio, alle ore 20:45, sarà la Virtus Bologna a chiudere il turno, ospitando il Baskonia alla Segafredo Arena. Stagione negativa per le V-Nere che col cambio in panchina avevano ripreso un pò di fiducia anche in Europa con 3 vittorie in 4 partite, ma lo scorso turno un nuovo ko per gli emiliani superati 90-111 in un match spettacolare e in una difficile trasferta sul campo del Panathinaikos che lascia Bologna al terzultimo posto in Eurolega. La Virtus nel weekend ha però vinto il derby a Reggio Emilia in campionato.

Il Baskonia arriva invece da una sconfitta interna nel campionato di pallacanestro spagnola, 82-89 contro il Real Madrid, e precedentemente aveva perso anche in Europa, sempre in casa, 73-75 contro la Stella Rossa. Gli spagnoli sono attualmente al 14° posto in Euroleage, con un record di 8-11, ma all’andata del 12 dicembre scorso hanno perso (ancora una volta in casa), 81-82, un match punto a punto con le V-Nere. La Virtus è comunque dietro 3-7 negli ultimi 10 precedenti contro il Baskonia. Le quote Planetwin365 danno comunque Bologna favorita @1.55 rispetto agli ospiti offerti @2.40, secondo noi una quota comunque di poco valore. Difficile anche una previsione O/U sui punti totali, con una linea media fissata a 164.5, e anche qui evitiamo di esporci con un pronostico.

Quote Antepost: ultimi aggiornamenti Euroleague 2024-2025

Vediamo gli ultimi aggiornamenti dalle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Eurolega 2024-2025. Sempre Olympiakos e Panathinaikos favoriti sul Monaco mentre scende leggermente la quota del Real Madrid che però rimane in doppia cifra @10 volte la posta.

