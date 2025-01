Una settimana con doppio impegno per la Turkish Airlines Euroleague 2024-2025 che inizia il 14 gennaio, e continuerà fino a venerdì 17. Le italiane Olimpia Milano e Virtus Bologna sfideranno rispettivamente: Alba Berlin e Partizan; Zalgiris Kaunas e Bayern Monaco. Pronostici Eurolega giornate 21-22.

Pronostici Eurolega giornate 21-22: programma settimanale e guida tv

Vediamo il programma della settimana di Eurolega che gioca un doppio turno da martedì 15 a venerdì 17 gennaio con la 21° e la 22° giornata di Regular Season.

CALENDARIO 21° GIORNATA EUROLEAGUE

14.01. 20:00 Lyon-Villeurbanne-Partizan

14.01. 20:30 Baskonia-Olympiakos

14.01. 20:30 Olimpia Milano-Alba Berlino

14.01. 20:30 Paris-Anadolu Efes

14.01. 20:45 Real Madrid-Maccabi Tel Aviv

15.01. 19:00 Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

15.01. 20:00 Stella Rossa-Fenerbahce

15.01. 20:30 Barcellona-Panathinaikos

15.01. 20:30 Bayern-Monaco

CALENDARIO 22° GIORNATA EUROLEAGUE

16.01. 20:00 Lyon-Villeurbanne-Alba Berlino

16.01. 20:30 Olimpia Milano-Partizan

16.01. 20:30 Paris-Maccabi Tel Aviv

16.01. 20:45 Real Madrid-Olympiakos

17.01. 18:45 Fenerbahce-Zalgiris Kaunas

17.01. 20:00 Stella Rossa-Monaco

17.01. 20:30 Baskonia-Panathinaikos

17.01. 20:30 Bayern-Virtus Bologna

17.01. 20:45 Barcellona-Anadolu Efes

CLASSIFICA REGULAR SEASON EUROLEAGUE 2024-2025

Olympiacos Pireo 14-6

Panathinaikos AKTOR Atene 13-7

AS Monaco 13-7

Fenerbahce Beko Istanbul 12-7*

Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 12-8

Paris Basketball 11-8*

Real Madrid 11-9

FC Barcelona 11-9

EA7 Emporio Armani Milano 11-9

FC Bayern Monaco 11-9

Anadolu Efes Istanbul 10-10

Zalgiris Kaunas 10-10

Partizan Mozzart Bet Belgrade 9-11

LDLC ASVEL Villeurbanne 9-11

Baskonia Vitoria-Gasteiz 8-12

Virtus Segafredo Bologna 6-14

Maccabi Playtika Tel Aviv 5-15

ALBA Berlino 3-17

Gli impegni dell’Olimpia Milano contro Alba e Partizan

L’Olimpia Milano di Ettore Messina ha l’occasione di migliorare ulteriormente la classifica. Dopo i 2 successi consecutivi ottenuti in trasferta con ASVEL e Maccabi Tel Aviv, i meneghini ospitano al Forum di Assago l’Alba Berlino, attuale fanalino di coda. Al momento lo score di Milano è di 11 vittorie e 9 sconfitte, mentre i tedeschi hanno vinto solo 3 volte a fronte di 17 ko. Insomma, la bilancia pende nettamente dalla parte della squadra milanese, che ha però perso 4 dei 5 scontri più recenti contro questo avversario, compreso il match di andata. Per questo match l’Olimpia non potrà contare su Josh Nebo e Ousmane Diop, entrambi infortunati. Appuntamento con la palla a due domani, martedì 14 gennaio alle ore 20:30 con diretta TV in esclusiva su Sky Sport, mentre in streaming la gara del Forum si potrà seguire su Sky GO, Now e Dazn.

Per il 22° turno, l’Olimpia Milano affronta invece il Partizanz Belgrado, compagine serba che ha perso gli ultimi 2 incroci con le Scarpette Rosse, compreso il match dell’andata. Su 9 sfide nel torneo, il bilancio pende dalla parte dei meneghini, che hanno vinto in 6 occasioni. Palla a due giovedì 16 gennaio alle ore 20:30 presso il Forum di Assago con diretta TV su Sky Sport e streaming live sulle piattaforme di Sky Go, NOW e DAZN.

Le sfide della Virtus Bologna contro Zalgiri e Bayern

Dopo aver ottenuto il 3° successo negli ultimi 4 incontri del torneo battendo in casa il Baskonia, la Virtus Segafredo Bologna sarà di scena in Lituania contro lo Zalgiris Kaunas, che ha sempre perso nelle ultime 4. Le Vu Nere si trovano al momento al 16° posto (record di 6-14), mentre lo Zalgiris è al 12° posto (10-10). I lituani hanno però sempre vinto negli ultimi 6 incroci di Eurolega con la Virtus (compreso quello giocato in Emilia all’andata) e ottenendo in totale 8 affermazioni su 10 precedenti totali. Per l’occasione coach Dusko Ivanovic dovrebbe ritrovare Ante Zizic. Palla a due in programma presso la Zalgirio Arena di Kaunas mercoledì 15 gennaio alle ore 19:00. La gara sarà trasmessa in diretta TV sulla piattaforma di Sky Sport, mentre in streaming live l’appuntamento è su Sky Go, Now e Dazn.

Il secondo impegno settimanale vede la Virtus Segafredo Bologna impegnata in Baviera contro il Bayern Monaco, che ha vinto il match di andata in Emilia con il punteggio di 84-87. Questo successo ha consentito ai teutonici di portarsi sul 3-2 nei precedenti contro le Vu-nere in questo torneo. Palla a due venerdì 17 gennaio alle 20:30 con diretta TV solo per gli abbonati a Sky Sport e in streaming su Sky Go, NOW e DAZN.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Turkish Airlines Eurleague 2024-25

Non sta cambiando molto nelle quote antepost per la vittoria finale dell’euroleague 24-25, col duo greco sempre davanti rispetto a Monaco. Scende leggermente la quota dell’Olimpia Milano che passa dalla quota @21 della scorsa settimana all’attuale quota @19 volte la posta, in terza fascia dietro a Real Madrid, Fenerbache e Barcellona. Sempre lontana la Virtus Bologna che ora si gioca @201, tra le ultime in lavagna.

