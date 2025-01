Da mercoledì 22 a venerdì 24 gennaio si gioca la 23° giornata della regular season di Euroleague 2024-2025. In campo giovedì le due italiane impegnate in Anadolu Efes-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Monaco. Pronostici Eurolega giornata 23.

Pronostici Eurolega giornata 23: il programma del 22-24 gennaio 2025

La 23° giornata della Turkish Airlines Eurolega 2024-2025 inizierà mercoledì 22 con l’anticipo di Belgrado, e continuerà nelle canoniche giornate di giovedì e venerdì. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

Mercoledì 22 gennaio 2025

Partizan-Paris

Giovedì 23 gennaio 2025

Anadolu Efes-Olimpia Milano

Maccabi Tel Aviv-Stella Rossa

Panathinaikos-Zalgiris Kaunas

Virtus Bologna-Monaco

Real Madrid-Baskonia

Venerdì 24 gennaio 2025

Alba Berlin-Bayern

Lyon-Barcellona

Olympiakos-Fenerbache

Analisi e quote Anadolu Efes-Olimpia Milano

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina affronterà l’Anadolu Efes di Luca Banchi, due allenatori che si conoscono bene e si sono affrontati spesso di recente visto che Banchi è stato l’ex guida della Virtus Bologna. Il match si giocherà giovedì 23 gennaio alle 18:30 al Basketball Development Centre di Istanbul in occasione del 23esimo turno di Eurolega.

Dopo tre vittorie consecutive in campo europeo (Lyon-Villeurbanne, Maccabi Tel Aviv e Alba Berlino), i campioni d’Italia in carica hanno rallentato la loro corsa ai playoff con lo stop subito in casa contro il Partizan Belgrado (70-90). In classifica Milano è 9° con 12 vittorie e 10 sconfitte. Quattordicesimi i prossimi avversari di Mirotic e compagni, con un bottino di 10 successi e 12 ko. L’Anadolu Efes è reduce da ben 5 sconfitte consecutive in Eurolega. Nell’ultimo match Bryant e compagni hanno ceduto per 90-80 al Barcellona. Nei 20 confronti diretti l’Anadolu ha vinto 12 gare, mentre Milano si è imposta in 8 occasioni.

A livello quote l’Olimpia Milano parte sfavorita nel match contro l’Anadolu Efes a 3.10, con l’eventuale successo interno della formazione turca in lavagna a 1.34. La linea Over-Under è piazzata sui 167.5 punti totali.

Analisi e quote Virtus Bologna-Monaco

In campo giovedì sera (alle ore 20.30 dalla Segafredo Arena) anche la Virtus Bologna che ospita il Monaco. I felsinei hanno vinto lo scorso turno a Monaco, ma un altra Monaco, quella di Baviera. Le V-Nere rimangono comunque al terzultimo posto in Eurolega e nelle ultime 5 partite in campo europeo hanno sempre alternato una vittoria ad una sconfitta, in una stagione tutto sommato negativa. In campionato però Bologna ha vinto 81-63 il posticipo di LBA contro Cremona, giocato sempre in casa, lunedì sera, quindi avrà un giorno in meno per riposare e preparare questo match contro il Monaco che è in crisi dopo 3 sconfitte di fila, ma la buona prima parte di stagione lascia la squadra del Principato ai piani alti in 4° posizione.

Nonostante il momento negativo i francesi sono favoriti per la vittoria a Bologna sotto @1.60 di quota mentre il successo della Virtus viaggia @2.45. La linea Over-Under sui punti totali è piazzata a 165.5.

Quote antepost: aggiornamenti Euroleague 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2024-2025. Ci sono poche variazioni, con la coppia di testa greca che vede il Panathinaikos allontanarsi dall’Olympiakos sempre più favorita, e come terzo incomodo resiste il Monaco sul Fenerbache in ascesa che aggancia il Real Madrid e si tiene alle spalle il Barcellona.

