Tra giovedì 30 e venerdì 31 gennaio si torna in campo con la regular season dell’Euroleague 2024-2025. Vediamo il programma completo con quote, guida tv e le analisi dettagliate sulle italiane con Olimpia Milano-Panathinaikos e Fenerbahce-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 24.

Pronostici Eurolega giornata 24: il programma del 30-31 gennaio 2025

La 24° giornata della Turkish Airlines Eurolega 2024-2025 inizierà giovedì 30 gennaio e continuerà venerdì 31. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

GIOVEDI 30 GENNAIO

Zalgiris Kaunas-Bayern (19:00)

Maccabi Tel Aviv-Alba Berlin (20:05)

Baskonia-Barcellona (20:30)

Olimpia Milano-Panathinaikos (20:30)

Paris-Lyon Villeurbanne (20:30)

VENERDI 31 GENNAIO

Fenerbahche-Virtus Bologna (18:30)

Monaco-Real Madrid (19:00)

Olympiakos-Anadolu Efes (20:15)

Partizan-Stella Rossa (20:30)

Analisi e quote Olimpia Milano-Panathinaikos

L’Olimpia Milano arriva da 2 sconfitte ad interrompere una striscia di 3 vittorie che aveva riacceso le speranze dei meneghini che invece sono usciti sconfitti dai match contro il Partizan Belgrado (70-90) e l’Anadolu Efes (110-66). I campioni d’Italia in carica di coach Ettore Messina saranno attesi ora dalla super sfida contro gli attuali campioni d’Europa, ovvero il Panathinaikos. La sfida è in programma all’Unipol Forum giovedì 30 gennaio alle 20:30.

Milano è undicesima in classifica, con 12 vittorie e 11 ko, ancora in piena corsa per rientrare nella griglia playoff. Il Panathinaikos di Ergin Ataman staziona al quarto posto con 14 match vinti e 9 sconfitte alla pari del Monaco Basket. Nei 10 precedenti il Panathinaikos è avanti con 6 vittorie, 4 i successi firmati dall’Olimpia Milano.

Nelle quote l’Olimpia Milano è sfavorita nel testa a testa contro il Panathinaikos a 2.32, con il successo della formazione greca che si scommette a 1.55 mentre la linea O/U si gioca a 167.5 punti totali.

Analisi e quote Fenerbahce-Virtus Bologna

La Virtus Bologna di coach Dusko Ivanovic sarà di scena all’Ulker Sports Arena di Istanbul contro il Fenerbahce. Le Vu Nere sono reduci dal ko interno contro il Monaco Basket (80-86) e poi è arrivata anche la sconfitta in campionato contro Sassari per 76-68. Nelle ultime 5 giornate Bologna ha alternato una sconfitta ad una vittoria in Eurolega. Prima dello stop contro il Monaco Belinelli e compagni avevano battuto in trasferta il Bayern Monaco 82-72. In classifica la Virtus staziona al sedicesimo e terzultimo posto con 7 match vinti e 16 sconfitte.

Il Fenerbahce di coach Sarunas Jasikevicius e dell’ala azzurra Nicolo Melli viaggia a gonfie vele con 5 vittorie consecutive in campo europeo. Match epico l’ultimo disputato al Peace and Friendship Stadium del Pireo, con la formazione turca che ha piegato l’Olympiacos 87-77. In classifica il Fener è secondo (15 vittorie e 7 ko), dietro proprio all’Olympiacos. Totale equilibrio nei precedenti tra Fenerbahce e Virtus Bologna, con 3 vittorie a testa.

Nelle quote la Virtus Bologna parte nettamente sfavorita nel testa a testa contro il Fenerbahce a quota 5.00. Crollata la quota relativa alla vittoria della formazione turca a 1.16 che si prende a -10.5 di linea di handicap mentre le scommesse Over-Under punti si giocano sui 162.5 di totali.

Quote Antepost: aggiornamento Euroleague 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2024-2025.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.