Da martedì 4 a venerdì 7 febbraio 2025 si gioca un doppio turno della Turkish Airlines Euroleague 24-25. Vediamo il programma completo con guida tv, quote e analisi, in particolare delle italiane Olimpia Milano (contro Bayern e Zalgiris Kaunas) e Virtus Bologna (contro Partizan e Paris). Pronostici Eurolega giornate 25-26.

Pronostici Eurolega giornate 25-26: programma settimanale e guida tv

Vediamo il programma della settimana di Eurolega che gioca un doppio turno da martedì 4 a venerdì 7 febbraio con la 25° e la 26° giornata di Regular Season.

CALENDARIO 25° GIORNATA EUROLEAGUE

04.02. 18:30 Anadolu Efes-Real Madrid

04.02. 19:00 Zalgiris Kaunas-Alba Berlin

04.02. 20:00 Stella Rossa-Lyon-Villeurbanne

04.02. 20:15 Panathinaikos-Fenerbahce

04.02. 20:45 Bayern-Olimpia Milano

05.02. 19:00 Monaco-Baskonia

05.02. 20:30 Barcellona-Maccabi Tel Aviv

05.02. 20:30 Paris-Olympiakos

05.02. 20:30 Virtus Bologna-Partizan

CALENDARIO 26° GIORNATA EUROLEAGUE

06.02. 18:30 Fenerbahce-Real Madrid

06.02. 19:00 Alba Berlin-Stella Rossa

06.02. 19:00 Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

06.02. 20:15 Panathinaikos-Anadolu Efes

06.02. 20:30 Bayern-Lyon-Villeurbanne

07.02. 19:00 Monaco-Partizan

07.02. 20:30 Barcellona-Olympiakos

07.02. 20:30 Baskonia-Maccabi Tel Aviv

07.02. 20:30 Virtus Bologna-Paris

CLASSIFICA REGULAR SEASON EUROLEAGUE 2024-2025

Olympiacos Pireo 17-7 Fenerbahce Beko Istanbul 16-7 AS Monaco 15-9 Paris Basketball 14-9 Panathinaikos AKTOR Atene 14-10 Crvena Zvezda Meridianbet Belgrade 14-10 FC Bayern Monaco 14-10 FC Barcelona 13-11 Real Madrid 13-11 EA7 Emporio Armani Milano 13-11 Partizan Mozzart Bet Belgrade 12-12 Anadolu Efes Istanbul 11-13 Zalgiris Kaunas 11-13 LDLC ASVEL Villeurbanne 11-13 Baskonia Vitoria-Gasteiz 10-14 Virtus Segafredo Bologna 7-17 Maccabi Playtika Tel Aviv 6-18 ALBA Berlino 4-20

Gli impegni dell’Olimpia Milano contro Bayern e Zalgiris Kaunas

Bayern-Olimpia Milano, palla a due martedì 4 febbraio alle 20:45 presso il SAP Garden di Monaco di Baviera con diretta TV in esclusiva su Sky Sport Arena, mentre in streaming l’appuntamento è su Sky Go, NOW e DAZN. Dopo il grande successo interno contro il Panathinaikos, che ha riacceso gli animi dei meneghini, attualmente al 10° posto in classifica (13-11), l’EA7 Armani Milano sarà di scena in casa del Bayern Monaco al 7° posto con 14 vittorie e 10 sconfitte. Il Bayern è reduce da 2 vittorie di fila in Eurolega, 3 nelle ultime 4 giornate. All’andata, vittoria esterna di misura per i teutonici al Forum di Assago (78-79): negli ultimi 10 incroci tra queste due formazioni il bilancio è in perfetto equilibrio. Ettore Messina recupererà Diego Flaccadori, Pippo Ricci e Ousmane Diop.

Nel 26° turno, invece, l’EA7 Armani Milano sarà di scena in casa dello Zalgiris Kaunas presso la Zalgirio Arena. All’andata, i lituani si sono imposti al Forum di Assago conquistando il 5° successo consecutivo contro i meneghini, dopo che avevano sempre perso nei 4 incroci precedenti, anche se lo Zalgiris non sta per nulla attraversando un momento positivo, quindi Milano ha l’inerzia dalla sua e la possibilità tangibile di potersi giocare questa trasferta in programma giovedì 6 febbraio alle ore 19:00 con diretta TV su Sky Sport, streaming live su Sky Go, Now e Dazn.

Gli impegni della Virtus Bologna contro Partizan e Paris

La Virtus Bologna torna in campo invece mercoledì alla Virtus Segafredo Arena contro il Partizan di Belgrado. Le Vu Nere sono reduci da 2 sconfitte con cui si sono sprofondate al 16° posto in graduatoria con uno score totale di 7 vittorie e 17 sconfitte, mentre i serbi sono undicesimi con 12 vittorie e altrettante sconfitte e sono reduci da una sconfitta dopo 3 successi di seguito. All’andata, vittoria esterna per la Virtus, che ha così collezionato 3 vittorie di fila contro questo avversario, dopo che aveva sempre perso negli antecedenti 4 incroci. Diretta TV il 5 febbraio alle ore 20:30 su Sky Sport, mentre in streaming il match si potrà seguire live su Sky Go, NOW e DAZN.

Venerdì secondo impegno casalingo consecutivo per la Virtus di Duško Ivanović, che ospita il Paris, una delle sorprese del torneo. All’andata il primo e unico confronto tra questi due team che si è concluso con la vittoria dei transalpini per 81-78 in un match combattuto nella capitale francese. Venerdì 7 febbraio alle 20:30 palla a due ancora una volta presso la Virtus Segafredo Arena con diretta TV sul satellite di Sky Sport, streaming su Sky Go, Now e Dazn.

Quote Antepost: gli ultimi aggiornamenti sulla Turkish Airlines Eurleague 2024-25

Andiamo a vedere gli ultimi aggiornamenti sulle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale di Eurolega 2024-2025. Anche questa settimana cambia poco al vertice, con le due greche al comando, mentre cala dal 3° al 5° posto il Monaco, superato a Fenerbache e Real Madrid.

