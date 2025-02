Torna la Turkish Euroleague 2024-2025 di basket dopo un paio i settimane di pausa tra coppe nazionali ed Eurobasket. Vediamo il turno che ci attende tra giovedì e venerdì, in particolare gli impegni delle italiane: l’Olimpia ospita il Monaco, e anche la Virtus gioca in casa, contro l’Olympiakos, due match proibitivi per le squadre del bel paese. Pronostici Eurolega giornata 27.

Pronostici Eurolega giornata 27: il programma del 27-28 febbraio 2025

La 27° giornata della Turkish Airlines Eurolega 2024-2025 inizierà giovedì 27 febbraio e continuerà venerdì 28. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

Ecco il calendario di tutte le sfide e anche le quote Unibet su testa a testa e handicap per la 27° giornata della regular season di Eurolega.

Olimpia Milano-Monaco: analisi e quote

Giovedì 27 febbraio, dal Forum, si gioca Olimpia Milano-Monaco. I milanesi cercano di mantenere vive le speranze di post-season e di top-10, dopo aver vinto 2 delle ultime 3 partite di Eurolega: l’87-75 interno contro il Panathinaikhos e l’89-87 sul campo dello Zalgiris nell’ultimo turno (in mezzo la sconfitta a Monaco di Baviera). L’Olimpia però ha masticato amaro di recente, perdendo la finale di Coppa Italia contro Trento (63-79).

Il Monaco è al 4° posto con un record di 16 vinte e 10 perse, e dopo un avvio eccezionale è un pò calato, come dimostrato nell’ultimo 69-86 in casa contro il Partizan, ma prima erano arrivate solo vittorie in 3 partite per la squadra del Principato che all’andata ha vinto 93-80 in casa contro Milano. Il computo dei precedenti vede ora avanti 4-3 i francesi.

Le quote favoriscono Milano @1.87 su Bet365 e @1.85 su Sisal mentre il successo degli ospiti si gioca @1.95 sui principali bookmakers, come Planetwin365 e le stesse Sisal e Bet365. La linea Over-Under è fissata sui 169.5 punti totali (in salita, segno che il mercato crede in una partita da alto punteggio, almeno rispetto a quanto indicato dai bookmakers).

Virtus Bologna-Olympiakos: analisi e quote

Venerdì 28 febbraio, alle ore 20:00 dalla Segafredo Arena toccherà a Virtus Bologna-Olympiakos. E’ stata una stagione pessima in Eurolega per la Virtus che è attualmente al 16° posto con un record di 7 vinte r 19 perse, dopo 4 ko consecutivi, compreso il più recente, il 77-83 sempre in casa contro il Paris. Testa al campionato dove le V-Nere hanno vinto 98-66 l’ultima trasferta a Tortona, peccato che subito dopo in Coppa Italia siano uscite subito al primo turno, per mano degli eterni rivali di Milano.

L’Olympiakos naviga in ben altre zone, visto che è prima con un record di 19 vittorie e 7 pareggi, l’esatto contrario della Virtus. I greci arrivano da 3 vittorie di fila, e semplicemente sono i favoriti principali per la vittoria finale del titolo come vedremo dopo nelle quote antepost. L’Olympiakos ha vinto 87-77 l’andata in casa contro la Virtus. I greci hanno sempre vinto negli ultimi 3 scontri con i bolognesi, e in generale l’Olympiakos domina 11-1 in 12 precedenti contro la Virtus.

Le quote riflettono tutto quanto detto nei favori per gli ospiti offerti @1.35 di quota massima su William Hill, nonostante la trasferta, mentre un successo della Virtus Bologna contro la capolista si gioca @3.40 su Bet365 e @3.10 su Snai che è un pò più clemente con i felsinei. Linea Over-Under fissata a 163.5 punti totali.

Quote Antepost: aggiornamento Euroleague 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2024-2025.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 2550 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre il 100% fino a 500€ + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: deposita 100€ e gioca con 150€

NetBet ti dà il benvenuto con un bonus speciale, deposita 100€ e gioca con 150€. 4.8 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.