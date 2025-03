Da mercoledì 5 a venerdì 7 marzo si gioca la 28° giornata di regular season per l’Euroleague 2024-2025, con in campo le italiane impegnate in Olimpia Milano-Fenerbache ed Efes-Virtus Bologna ma c’è anche il big match Panathinaikos-Real Madrid, remake della finale del scorso anno. Pronostici Eurolega giornata 28.

Pronostici Eurolega giornata 28: il programma del 5-7 marzo 2025

La 28° giornata della Turkish Airlines Eurolega 2024-2025 inizierà già mercoledì 5 marzo e continuerà come al solito nelle giornate di giovedì e venerdì. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

Il big match di giornata si giocherà giovedì 6 marzo all’O.A.K.A. Olympic Indoor Hall di Atene dove andrà in scena il remake della finale di Eurolega della scorsa stagione, Panathinaikos-Real Madrid. La formazione greca di Ergin Ataman, campione d’Europa in carica, attualmente terza con 17 vittorie e 10 sconfitte, ospiterà dunque i Blancos di Chus Mateo, undicesimi con 14 successi e 13 ko. Ecco il calendario completo dei match che ci attendono nei prossimi giorni.

CALENDARIO COMPLETO 28° GIORNATA EUROLEAGUE

05/03/2025

– Paris vs Monaco – 20:30

06/03/2025

– Bayern Monaco vs Crvena Zvezda – 20:30

– Club Deportivo Baskonia vs Žalgiris Kaunas – 20:30

– Olimpia Milano vs Fenerbahçe Beko – 20:30

– Panathinaikos Aktor vs Real Madrid – 20:45

07/03/2025

– Anadolu Efes Spor Kulubu vs Virtus Bologna – 18:30

– Lyon-Villeurbanne vs Maccabi Playtika Tel Aviv – 20:00

– Olympiacos vs KK Partizan – 20:15

– Alba Berlino vs Barcelona – 20:30

Analisi, quote e scommesse Olimpia Milano-Fenerbahce del 06.03.2025

L’Olimpia Milano di coach Ettore Messina, dopo aver piegato 86-80 il Monaco Basket nell’ultimo turno (sono 2 le vittorie consecutive dei campioni d’Italia in carica), si appresta ad ospitare all’Unipol Forum di Assago il Fenerbahce di Sarunas Jasikevicius, anche se Milano deve riscattare il ko del fine settimana nel big match di LBA contro i rivali di sempre, la Virtus.

La formazione turca, seconda in classifica con 18 match vinti e 9 ko, ha battuto in trasferta 83-87 il Paris Basketball dopo il tonfo esterno per 94-76 contro il Maccabi Tel Aviv di quattro giorni prima. Mirotic e compagni occupano attualmente il nono posto in graduatoria dentro la zona playoff con 15 successi e 12 sconfitte (stesso bottino del Partizan Belgrado). Perfetta parità nei 10 precedenti con 5 vittorie a testa.

Secondo le quote l’Olimpia Milano parte leggermente favorita nel testa a testa contro il Fenerbahce a 1.78, mentre la vittoria della formazione turca si scommette a 1.97 su Sisal.

Anadolu Efes-Virtus Bologna: le analisi sul match del 7 marzo

Squadre in campo al Sinan Erdem Dome alle ore 18:30 di venerdì con Anadolu Efes-Virtus Bologna. La Virtus è galvanizzata dalla vittoria in campionato sull’Olimpia, ma in Eurolega le cose vanno decisamente peggio per le V-Nere al 16° posto dopo 5 sconfitte consecutive che porta i felsinei ad un record di 7-20.

Sono più avanti al 12° posto i turchi, con un record di 13-14 e ancora qualche mira di recuperare il treno della post-season dopo l’ultima vittoria sull’Alba Berlin. In casa l’Efes ha vinto le ultime 3 e le quote vedono i padroni di casa favoriti @1.27 su Snai rispetto @3.40 a cui sono proposte le V-Nere.

Quote Antepost: aggiornamento Euroleague 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2024-2025 secondo Bet365.

