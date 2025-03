Giovedì 13 e venerdì 14 marzo torna in campo l’Euroleague 2024-2025 con la 29° giornata di Regular Season, con tanti big match interessanti come il derby greco Olympiacos-Panathinaikos e ovviamente le italiane su cui ci concentriamo le nostre analisi: Stella Rossa-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Real Madrid. Pronostici Eurolega giornata 29.

Pronostici Eurolega giornata 29: il programma del 13-14 marzo 2025

La 29° giornata della Turkish Airlines Eurolega 2024-2025 si gioca tra giovedì 13 e venerdì 14 marzo. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN.

Si inizia giovedì alle ore 18.45 con Fenerbache-Lyon, e i turchi al 2° posto cercano la 5° vittoria consecutiva tra campionato e coppa. L’ultima in Europa ha visto il Fenerbache vincere 100-76 al Forum di Milano, tirando col 63,9% per una squadra che in casa è imbattuta da 13 partite casalinghe in tutte le competizioni. Il Lyon-Villeurbanne, quindicesimo con un record di 11-17, ha perso 3 delle ultime 4 partite e conta 1 solo successo nelle ultime 8 trasferte. Il Fenerbahce ha vinto quattro degli ultimi cinque scontri diretti e i tre più recenti contro i francesi.

Passiamo al big match del venerdì, il derby greco al vertice con Olympiacos-Panathinaikos. Padroni di casa attualmente al primo posto con record di 21-7, ospiti terzi con 18-10. L’Olympiacos ha registrato la sua quinta vittoria consecutiva in Eurolega battendo il Partizan 82-70 in casa, tirando con un impressionante 73,1% dal campo. Il Panathinaikos è in ottima forma, avendo vinto le ultime dieci partite in tutte le competizioni, inclusa una vittoria per 79-75 proprio contro l’Olympiacos nella finale di Coppa di Grecia. In Eurolega, la squadra greca ha prevalso nelle ultime quattro partite, compresa l’ultima per 85-70 contro il Real Madrid. Il Panathinaikos ha vinto tre degli ultimi quattro derby con l’Olympiakos e e quattro delle ultime cinque partite tra queste squadre hanno prodotto meno di 172 punti. Per questa sfida la linea O/U punti totali è piazzata bassa a 164.5.

Analisi e scommesse Stella Rossa-Olimpia Milano

Veniamo alle squadre italiane, iniziando da Stella Rossa-Olimpia Milano, in campo giovedì alle ore 18:00, con i padroni di casa, sesti in classifica con un record di 16-12, che ospiteranno la squadra di coach Ettore Messina, attualmente con un record di 15-13, anche se arriva da un pesante ko in casa contro il Fenerbache come dicevamo anche prima, 3° ko di Milano nelle ultime 4 partite tra tutte le competizioni.

La Crvena Zvezda arriva da 2 sconfitte dopo l’82-100 in trasferta contro il Bayern nel 28º turno, anche se a Belgrado la Stella Rossa ha un ottimo rendimento e ha vinto quattro delle ultime cinque partite qui in tutte le competizioni.

All’andata però 101-86 dell’Olimpia in casa contro la Stella Rossa. Milano ha vinto 7 degli ultimi 8 precedenti contro la Stella Rossa, ma le quote questa volta favoriscono i padroni di casa @1.50 su Betway e @1.45 su Goldbet.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Real Madrid

Sempre giovedì, ma in serata alle ore 20.45, tocca a Virtus Bologna-Real Madrid. Le V-Nere hanno ormai abdicato da tempo in Eurolega dove hanno perso le ultime 6 partite e ora sono penultime con un record di 10-17. La settimana scorsa i bolognesi si sono arresi 68-89 sul campo dell’Efes, ma almeno in campionato è arrivata una vittoria importante su Trento, al vertice della LBA dove invece la Virtus continua a puntare allo scudetto.

Il Real Madrid sta attraversando una stagione non semplice in Eurolega visto che attualmente ha un record di 14-14 e non sarebbe ai playoffs! Complici anche 4 ko nelle ultime 5 giornate di Euroleague, i Blancos arrivano da una vittoria interna in campionato, dove però hanno faticato nel 80-75 finale contro Murcia, confermando un momento poco brillante per il Real.

Sono 9 i precedenti tra queste due formazioni, e gli spagnoli sono di poco avanti 5-4 grazie a 4 successi consecutivi, compreso il 98-86 dell’andata a Madrid. Le quote per il ritorno a Bologna favoriscono lo stesso il Real @1.33 su Sisal e Planetwin365 mentre il successo delle V-Nere si gioca fino @3.40 volte la posta.

Quote Antepost: aggiornamento Euroleague 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2024-2025 secondo Bet365.

