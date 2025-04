Ultima giornata della regular season Euroleague 2024-2025 tra giovedì 10 e venerdì 11 aprile con le italiane impegnate in Olimpia Milano-Baskonia e Barcellona-Virtus Bologna, ma ormai fuori dai giochi per la post-season. Pronostici Eurolega giornata 34.

Pronostici Eurolega giornata 34: il programma del 10-11 aprile 2025

La 34° giornata della Turkish Airlines Eurolega 2024-2025 chiude la regular season e si gioca giovedì 10 e venerdì 11 aprile. Le partite sono visibili in diretta su Sky, Eurosport e anche DAZN. Di seguito il calendario completo con le principali quote testa a testa e handicap su Unibet.

Analisi e Scommesse Olimpia Milano-Baskonia

La sconfitta della settimana scorsa a Bologna, nell’euro derby azzurro, è stato il 4° ko consecutivo dell’Olimpia Milano in Eurolega, un rendimento che non ha permesso ai meneghini di centrare la post-season. E’ un periodo nero a 360° gradi per la squadra di coach Ettore Messina che nel fine settimana ha perso 78-87 anche a Reggio Emilia in campionato, 2° ko consecutivo anche in campionato.

Niente da fare anche per il Baskonia un paio di posizioni (e di vittorie) dietro all’Olimpia anche se gli spagnoli lo scorso turno hanno vinto 111-75 in casa contro il Lyon. Il problema del Baskonia quest’anno è stato in trasferta con un record di 2-14 fuori casa in Europa. Baskonia vincente anche in campionato la scorsa settimana, sempre in casa.

Il fattore campo fece la differenza anche all’andata col 88-83 del Baskonia sull’Olimpia. La squadra di Milano ha perso gli ultimi 2 precedenti con il Baskonia, ma se allunghiamo lo sguardo troviamo un perfetto equilibrio negli ultimi 10 scontri diretti, con 5 vittorie a testa. Per quest’ultimo turno al Forum le quote di Goldbet favoriscono Milano @1.50 per la vittoria sul Baskonia @2.40 mentre la linea handicap dell’Olimpia è fissata a -3.5 di spread con linea Over-Under a 167.5 punti totali.

Analisi e scommesse Barcellona-Virtus Bologna

E’ stata una stagione di Euroleague negativa anche per la Virtus Bologna, che ha salvato la faccia solo nelle ultime 2 vittorie, ma le V-Nere rimangono al penultimo posto con un deludente record di 9-24, anche se gli emiliani hanno vinto un match importante in campionato dove sono tra le principali candidate per lo scudetto di LBA.

Proprio la Virtus chiuderà la regular season di Eurolega a Barcellona, venerdì sera alle ore 20:30 dal Palau Blaugrana dove i padroni di casa erano la vittoria per migliorare l’attuale 8° posto. Il Barca ha vinto 4 delle ultime 5 giornate di Eurolega ma nel fine settimana ha perso il grande classico della pallacanestro iberica, perdendo il big match a Madrid contro il Real.

Quote praticamente simboliche per la vittoria del Barcellona offerta @1.10 da Planetwin365 mentre il successo della Virtus arriva fino @8.50 volte la posta. Linea handicap di -13.5 punti per il Barca e linea Over-Under a 170.5 punti totali. All’andata la Virtus sorprese il Barcellona vincendo 86-81 alla Segafredo Arena. Le V-Nere sono avanti 5-2 in 7 precedenti contro il Barcellona.

Quote Antepost: aggiornamento Euroleague 2024-2025

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2024-2025 secondo Bet365.

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.