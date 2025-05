Abbiamo i nomi delle quattro finaliste che dal 23 maggio si sfideranno all’Ethiad Arena di Abu Dhabi per le Final Four della Turkish Airlines Euroleague 2024-2025. Saranno Fenerbache-Panathinaikos e Olympiakos-Monaco ad affrontarsi per il titolo più importante della pallacanestro europea. Anteprima Final 4 Eurolega.

Risultati ultimi match, abbiamo le 4 semifinaliste

Completato il quadro delle finaliste che si troveranno per le Final Four di Eurolega 2024-2025 di Basket che si giocheranno dal 23 al 25 maggio ad Abu Dhabi. Sono Monaco e Panathinaikos a vincere le rispettive belle di gara 5 e a raggiungere Olympiacos e Fenerbahce che avevano piegato il Paris (3-0) e l’Olympiakos (3-1 contro il Real Madrid).

Il Monaco a gara 5 in casa ha piegato il Barcellona in un match punto a punto finito 85-84 per i francesi che raggiungono le Final Four dopo averlo fatto anche nella stagione 2022-2023, grazie ai 20 punti di James, top-scorer, supportato dai 17 di Papagiannis.

Più agevole la vittoria del Panathinaikos che ad Atene ha superato l’Efes per 75-67 in gara 5 firmata da un Osman che parte fortissimo trascinando i greci, e che al termine chiuderà con 28 punti a referto nel tabellina, assieme ai 12 di Nunn e agli 11 di Grant.

La stagione 2024/25 dell’Eurolega di basket maschile è trasmessa in diretta tv in Italia via satellite sui canali di Sky Sport, oltre che in streaming sulle Sky Go, sulle piattaforme NOW Tv e DAZN, dove saranno visibili le partite della regular season, del Play-In, dei playoff e delle Final Four.

Anteprima Final 4 Eurolega: le sfide Fenerbache-Panathinaikos e Olympiakos-Monaco

Iniziamo da Fenerbache-Panathinaikos. I turchi hanno chiuso la stagione regolare al 2° posto con un record di 23-11, proprio di poco avanti al Panathinaikos che ha chiuso con un record di 22-12. In questa stagione i greci hanno battuto i turchi sia all’andata in trasferta (81-76) che nel girone di ritorno in casa (91-90), allungando a 4 la striscia di vittorie consecutive del Pana contro il Fenerbache che aveva sempre vinto nei precedenti 4 scontri diretti, quindi regna l’equilibrio. Meno equilibrate le quote testa a testa per la vittoria della sfida di semifinale, con il Panathinaikos che si gioca @1.67 mentre il successo del Fenerbache @2.25. Linea Over-Under fissata a 160.5 punti totali.

Passiamo ad Olympiakos-Monaco. I greci sono stati i migliori della stagione regolare chiusa al primo posto con un record di 24-10 mentre il Monaco ha chiuso al 4° posto con un record di 21-13. Nel doppio confronto stagionale una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa con l’Olympiakos che all’andata è passata 89-80 nel Principato, e il Monaco che si è vendicato nel ritorno in Grecia vinto 80-77. Equilibrio perfetto negli ultimi 14 precedenti con 7 vittorie a testa. Per questo ennesimo scontro però i book sono tutti per l’Olympiakos dato @1.50 per la vittoria contro il @2.50 del Monaco. Linea Over-Under piazzata mediamente a 162.5 punti totali.

Quote Antepost: chi vincerà il titolo?

Vediamo gli ultimi aggiornamenti delle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’Euroleague 2024-2025, con l’Olympiakos di poco avanti sul Panathinaikos, più indietro Fenerbache e Monaco che chiude la lista delle pretendenti al titolo più ambito della pallacanestro europea.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 250€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 250€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 3025 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre fino a 25€ in Bonus Sport al momento del primo deposito e fino a 1.000€ di Bonus Scommesse + se ti registrerai tramite SPID, un Bonus senza deposito di 2.000€ in Play Bonus Slot. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 100% fino a €100 + 5 Free Bet

Apri un conto Betway e al primo deposito riceverai subito Bonus Scommesse del 100% fino ad un massimo di €100 + 5 Free Bet (deposito minimo €10). 4.3 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.