Pronostici Basket Eurolega: 1° giornata con Virtus Bologna-Real Madrid e Stella Rossa-Olimpia Milano

Dopo la Supercoppa italiana vinta dall’Olimpia Milano, il grande basket europeo entra nel vivo con la prima giornata di Eurolega 2025-2026, e dopo l’anteprima stagionale, andiamo ora a vedere nel dettaglio le sfide delle squadre italiane impegnate contro Real Madrid e Stella Rossa. Pronostici Eurolega giornata 1.

Pronostici Eurolega giornata 1: il programma dell’esordio stagionale

Andiamo a vedere il programma completo della 1° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026 in campo il 30 settembre e il primo ottobre, e martedì tocca subito ad entrambe le italiane, con la Virtus Bologna che ospita il Real Madrid (tra le grandi favorite come abbiamo visto nell’anteprima) mentre l’Olimpia Milano esordirà a Belgrado contro la Stella Rossa. Vediamo anche le quote principali per le scommesse sull’Euroleague di pallacanestro secondo Sisal:

Analisi e scommesse Stella Rossa-Olimpia Milano

Dopo il trionfo in Supercoppa, l’Olimpia Milano inizia la sua avventura in Euroleague a Belgrado e si partirà con un doppio turno visto che giovedì i meneghini saranno nuovamente in campo per il 2° turno contro il Partizan, un avvio dunque subito molto intenso per la formazione milanese che ha grandi ambizioni anche in Europa quest’anno dopo 3 stagioni deludenti di Eurolega.

In estate Milano ha vissuto l’ennesima importante rivoluzione, culminata con partenze eccelenti come quella di Nikola Mirotic, ma con un mercato importante anche se uno dei nuovi acquisti, Lorenzo Brown, salterà tutta questa prima settimana per un problema muscolare. Ci sarà però Marko Guduric, uno dei colpi più importanti del mercato milanese, fresco di vittoria dell’Eurolega con il Fenerbahce e Messina può contare già su un Quinn Ellis in grande spolvero, come dimostra il titolo di MVP della Supercoppa.

La Stella Rossa non arriva nelle migliori condizioni a questa prima giornata. La squadra serba, infatti, dovrà fare a meno di diversi uomini chiave. Su tutti Devonte Graham, colpo di mercato estivo arrivato dalla NBA, ma non saranno della partita anche Ognjen Dobrić, Isaiah Canaan e Uros Plavšić. Attenzione ai precedenti, nelle ultime cinque trasferte giocate sul parquet della Stella Rossa, Milano ha sempre vinto!

Questa volta un successo dell’Olimpia è l’opzione sfavorita @2.20 contro @1.65 della Stella Rossa, mentre la linea handicap è fissata a +/- 2.5 punti, con Over-Under a 164.5 punti totali. Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) questa sera alle ore 20:00. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Real Madrid

Debutto stagionale davvero tosto in Europa per la Virtus Bologna, che affronta il Real Madrid nella cornice del PalaDozza. Per le V nere arriva un esordio ostico visto che sarà sicuramente indisponibile Nicola Akele, ed è in dubbio Brandon Taylor per i padroni di casa, mentre per gli ospiti sicuramente out Theo Maledon, che si è fatto male nella finale di Supercoppa spagnola. La Virtus vuole cancellare la brutta stagione di Eurolega della passata stagione dove ha chiuso al penultimo posto, il mercato estivo è stato decisamente importante, visto che è arrivato un giocatore del calibro di Carsen Edwards, e ci sono molti giovani di talento per coach Ivanovic.

Per il Real Madrid è la prima in panchina di Sergio Scariolo (che ha deciso poi di chiudere la sua esperienza da CT della Spagna nell’ultimo Europeo e di dedicarsi così solo al progetto Real), che alle V nere ha regalato gioie di grande livello come quelle legate allo scudetto dell’annata 2020-2021 (e che ha portato in Emilia anche un EuroCup), e in campo ci sarà un altro italiano, Gabriele Procida, quasi un derby per lui che è stato alla Fortitudo nella fase iniziale della sua carriera.

Il match Virtus Bologna-Real Madrid, valevole per la prima giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà alle ore 20.45. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Arena e in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. Le quote sono tutte per gli spagnoli @1.48 per la vittoria, nonostante la trasferta, mentre il successo della Virtus sale a @2.60, con linea di spread a +/- 4.5 punti e linea Over-Under fissata anche in questo caso a 164.5 punti totali.

Quote Antepost: aggiornamento Euroleague 2025-2026

Vediamo gli aggiornamenti delle lavagne per le quote antepost sulla vittoria finale di Euroleague 2025-2026 secondo Bet365.

