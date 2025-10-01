Siamo nuovamente in campo con l’Eurolega 2025-2026 che tra giovedì e venerdì gioca subito la 2° giornata di regular season con l’Olimpia Milano ospite del Partizan a Belgrado mentre la Virtus Bologna si sposta in Spagna, a Valencia, dopo la vittoria a sorpresa al debutto contro il Real Madrid. Pronostici Eurolega giornata 2.

Pronostici Eurolega giornata 2: programma completo

Nemmeno il tempo di fiatare dopo l’esordio dell’Eurolega 2025-2026, che tra giovedì e venerdì siamo di nuovo in campo con la 2° giornata di regular season, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi, quote e scommesse Partizan Belgrado-Olimpia Milano

Giovedì si inizia a Belgrado con ospite l’Olimpia Milano che sfida il Partizan. I meneghini rimangono per una seconda dura sfida in Serbia dopo dopo la vittoria di Supercoppa e quella all’esordio con la Stella Rossa, un ottimo inizio stagionale per i ragazzi di Ettore Messina. Il Partizan arriva, invece, dal ko all’esordio in casa di Dubai e vorrà subito sfruttare il fattore campo per rialzare la testa.

Palla a due che verrà alzata alla Belgrade Arena di Belgrado (Serbia) domani sera, giovedì 2 ottobre, alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV.

Le quote danno avanti il Partizan @1.62 contro l’Olimpia @2.20 per la vittoria. Linea spread a +/- 3.5 punti e linea Over-Under a 166.5 punti totali. Milano ha vinto 8 dei 12 precedenti contro il Partizan, ma ha perso la sfida più recente dello scorso anno, 70-90 in casa, anche se aveva vinto 88-81 l’andata a Belgrado.

Analisi, quote e scommesse Valencia-Virtus Bologna

La Virtus Bologna sembrava spacciata all’esordio di Eurolega contro il Real Madrid, anche se in casa, e invece le V-Nere hanno sorpreso tutti andando a battere la corazzata spagnola e ora si spostano in terra iberica contro un altra formazione spagnola, il Valencia, questa volta in trasferta. Nel momento in cui scriviamo il Valencia non ha ancora affrontato il Lione nella prima partita di regular season degli spagnoli. I nuovi acquisti come Saliou Niang e Carsen Edwards dovranno trascinare la squadra bolognese alla vittoria in una trasferta non semplice, con un giorno in più di riposo, e con la spinta che la vittoria col Real potrà dare anche a livello mentale alla squadra emiliana.

La palla a due tra Valencia e Virtus Bologna è fissata venerdì 3 ottobre alle ore 20.30 al Pavelló Municipal Font de San Lluís. La sfida verrà trasmessa su Sky Sport Basket (205) e sarà visibile solo agli abbonati. Lo streaming sarà quindi visibile su DAZN, SkyGo e Now Tv.

Per la trasferta le quote dei bookmakers danno le V-Nere sfavorite @2.35 contro il Valencia @1.55. Linea spread a +/- 3.5 punti (non è ancora disponibile la linea Over-Under sui punti totali). 7 i precedenti tra queste due formazioni, con Valencia di poco avanti 4-3. Lo scorso anno le squadre si sono divise la posta in palio con una vittoria a testa, sempre per la squadra di casa.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.