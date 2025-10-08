Siamo già alla terza giornata della regular season di Euroleague 2025-2026 e le due squadre italiane, Olimpia Milano e Virtus Bologna, sono entrambe in campo giovedì 9 ottobre, entrambe contro squadre francesi (rispettivamente contro il Monaco e a Parigi) ed entrambe reduci da una vittoria e una sconfitta del doppio turno inaugurale della scorsa settimana. Pronostici Eurolega giornata 3.

Pronostici Eurolega giornata 3: programma completo

Continua spedita l’Eurolega 2025-2026, che tra giovedì e venerdì ha in progrmma la 3° giornata di regular season, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi, quote e scommesse Olimpia Milano-Monaco

Si parte con l’Olimpia Milano che torna in campo domani giovedì 9 ottobre alle ore 20:30 all’Unipol Forum di Assago, primo impegno casalingo europeo di quest’anno, contro l’AS Monaco.

I milanesi hanno un bilancio di un successo ed una sconfitta nella prima settimana con già il doppio turno, con le due partite disputate a Belgrado (Serbia) sponda Stella Rossa (82-92) seguita da quella Partizan (80-78) dove si sono messi in mostra Shavon Shields e Marko Guduric oltre a Nico Mannion e il solito Zach LeDay. Ancora out Lorenzo Brown e Josh Nebo, con Milano sconfitta anche al debutto in campionato dalla Betram Derthona Tortona (71-74).

Stesso record in Eurolega finora anche per l’AS Monaco guidato da Vassilis Spanoulis (anche CT della Grecia e reduce dal bronzo ad EuroBasket 2025) che dopo un ko all’esordio contro lo Zalgiris Kaunas (84-89) ha poi battuto nettamente Dubai per 103-91 nella seconda giornata. Sfida particolare per Nikola Mirotic che ritrova subito il suo recente passato.

Palla a due dall’Unipol Forum di Assago alle ore 20:30. Diretta TV affidata alle telecamere di Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV.

I ragazzi di Ettore Messina inseguono in quota contro il Monaco, una delle big di questa stagione; proposto @2,14 il successo dell’Olimpia contro @1,69 dei monegaschi.

Analisi, quote e scommesse Paris-Virtus Bologna

Giovedì 9 ottobre è in campo anche la Virtus Bologna, ospite nella capitale francese, a Parigi, dove le V-Nere cercheranno di replicare alla vittoria di lunedì in campionato, un ottimo esordio da 105-88 su Napoli, ma in casa, dove gli emiliani avevano vinto anche al debutto contro il Real Madrid superato a sorpresa, ma subito dopo hanno perso nella prima trasferta, quella di Valencia.

Anche il Paris Basketball ha un record di una vittoria ed una sconfitta. I francesi hanno suberato 94-101 il Maccabi Tel Aviv e sembrano voler puntare anche quest’anno ad un posto nelle prime 10. Da tenere d’occhio, su tutti, la guardia Nadir Hifi e l’ex Trapani Justin Robinson.

La palla a due tra Paris e Virtus Bologna è fissata per le ore 20.45 di giovedì 9 ottobre presso la Porte de La Chapelle Arena (Parigi). Il match sarà visibile per gli abbonati su Sky Sport Basket (205). Lo streaming sarà garantito da SkyGo, NOW Tv e DAZN.

Per le V Nere di coach Ivanovic arriva un’altra trasferta ostica secondo i bookmaker. Si gioca infatti @2,50 la vittoria esterna dei bolognesi, contro il colpo dei parigini che oscilla @1.52. Noi diamo comunque fiducia agli ospiti che potranno almeno giocarsela e consigliamo VIRTUS BOLOGNA +5.5 @1.80.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sull’Euroleague 2025-2026

L’Olimpia è tra gli outsider per il titolo @15 nelle lavagne delle quote antepost per la vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026, lontano dalla coppia greca di favorite, Panathinaikos-Olympiacos, offerte rispettivamente @3,50 e @4, con Real Madrid primo avversario @7,50 e Fenerbahce @8,50. Ancora più staccata la Virtus Bologna, che si gioca campione in Europa addirittura @61 volte la posta.

