Tra martedì 14 e mercoledì 15 ottobre torna l’Euroleague 2025-2026 con la 4° giornata di regular season. L’Olimpia Milano è la prima squadra a scendere in campo in trasferta in Germania contro il Bayern Monaco mentre il giorno dopo toccherà alla Virtus Bologna che in casa ospita il Monaco. Pronostici Eurolega giornata 4.

Pronostici Eurolega giornata 4: programma completo 14-15 ottobre 2025

Vediamo il programma completo della 4° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi, quote e scommesse Bayern Monaco-Olimpia Milano

Una vittoria e due ko per il Bayern Monaco nelle prime tre giornate di Eurolega. La squadra guidata da Gordon Herbert, anche ct della Germania campione del mondo in carica, ha esordito con una sconfitta sul difficile campo del Panathinaikos (87-79), cui è seguita la vittoria casalinga a spese della Stella Rossa (97-88). Nell’ultimo turno per il Bayern è arrivata una sconfitta pesantissima, il 70-98 – sempre in casa – incassato ad opera dello Zalgiris, unica squadra a punteggio pieno del torneo. I punti di forza del quintetto sono il lungo Voigtmann, il cecchino Jovic e i talentuosi Baldwin e Rathan-Mayes.

Anche Milano è a quota due in classifica, col dente avvelenato per aver rimediato le ultime due sconfitte proprio in volata. La squadra dell’inossidabile Ettore Messina aveva esordito con un prezioso colpaccio a Belgrado sulla Stella Rossa (82-92), seguito poi dal ko contro l’altra formazione della capitale serba, il Partizan (80-78). Altro ko nel finale alla prima casalinga contro il Monaco, un 79-82 condito da tantissimi rimpianti per quanto accaduto nei minuti finali del match. I lombardi sono chiamati a vincere per non perdere già troppo terreno, e lo faranno affidandosi a capitan Shields, al talento di Guduric e alla classe dei vari Booker, Nebo e Leday.

Bayern Monaco e Olimpia Milano si affronteranno al SAP Garden. Palla due martedì 14 ottobre alle ore 20:30. La partita sarà trasmessa in diretta su Sky, e in diretta streaming con Sky Go e NOW. Perfetto equilibrio nei dieci confronti più recenti tra le due squadre: cinque vittorie a testa. Nelle quote è il Bayern Monaco a partire con i favori del pronostico: il successo tedesco è quotato 1.62, mentre Milano si gioca a 2.15. Per quanto riguarda i punti totali nel match, l’Over 164,5 è in lavagna a 1.70, mentre l’Under si trova a 2.00. Tra i singoli giocatori attenzione all’Over 10,5 punti di Andreas Obst (guardia del Bayern) si gioca a 1.38, mentre per Lorenzo Brown (Olimpia Milano) l’Over 11,5 punti è offerto a 1.83.

Analisi, quote e scommesse Virtus Bologna-Monaco

Mercoledì tocca alla Virtus Bologna che è reduce da due sconfitte di fila seguite a un esordio brillante, la vittoria sul Real Madrid. Zero punti in due gare giocate in trasferta per il quintetto allenato da Ivanovic, che ha ceduto in Spagna al Valencia (103-94) e in Francia al Paris (90-79). Serve una reazione da parte dei vari Edwards, Niang e Pajola che con un successo interno posso agganciare a quota quattro punti proprio i monegaschi. Le V-Nere arrivano però da 2 ottime vittorie in campionato su Udine e Napoli.

Un Monaco che, dal canto suo, ha avuto un rendimento esattamente contrario rispetto ai virtussini: ha cominciato infatti con una sconfitta (84-89 in casa contro lo Zalgiris) e ha poi ottenuto due successi, il primo sul Dubai (103-81) e il secondo a Milano al termine dell’infuocata partita con l’Olimpia (80-82). Il quintetto allenato dal greco Spanoulis ha in James e Calathes due tiratori di assoluto spessore e in Mirotic, ex Milano, un centro di esperienza e qualità per un roster di grande valore tecnico che punta ad essere protagonista in questa Euroleague 2025-2026.

Il match si gioca mercoledì 15 ottobre alle 20:30, e anche in questo caso la diretta è su Sky e in streaming su NOW. Stando alle quote proposte dai vari bookmaker, la Virtus Bologna parte sfavorita nel testa a testa a 2.38 mentre il Monaco anche se in trasferta parte avanti 1.53. L’Over 164,5 punti totali nel match è proposto a 1.78, Under a 1.93.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sull’Euroleague 2025-2026

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne per le quote antepost stagionali sulla vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026. Il Panathinaikos @3.20 rimane la favorita sull’avversaria greca dell’Olympiakos @5 mentre il Real Madrid @8 rimane il terzo incomodo, poi si sale in doppia cifra con Fenerbache e Monaco @11 entrambe. Sale ulteriormente la già alta quota dell’Olimpia Milano che ora si gioca @29, mentre rimane nei piani bassi la Virtus Bologna @81 volte la posta.

