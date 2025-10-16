L’Euroleague 2025-2026 va come un treno e tra giovedì 16 e venerdì 17 ottobre siamo già alla 5° giornata di regular season con in campo Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano e Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna. Pronostici Eurolega giornata 5.

Pronostici Eurolega giornata 5: programma completo 16-17 ottobre 2025

Vediamo il programma completo della 5° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi, quote e scommesse Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano

La prima squadra italiana a scendere in campo giovedì sarà l’Olimpia Milano, reduce dalla brutta sconfitta al SAP Garden di Monaco di Baviera e ora c’è un altra trasferta complessa per l’EA7 Emporio Armani. Gli uomini di Ettore Messina vanno alla Zalgirio Arena, casa dello Zalgiris Kaunas e, soprattutto, luogo caldissimo per tifo.

Dopo tre vittorie di fila, del resto, c’è voglia di riscatto per i lituani a seguito della prima sconfitta arrivata sul parquet della Stella Rossa. C’è Maodo Lo da ex della partita; tanti i problemi d’infermeria dell’Olimpia, solo Dovydas Giedraitis sicuro fuori per lo Zalgiris.

Il match tra Zalgiris Kaunas ed Olimpia EA7 Emporio Armani Milano si giocherà giovedì 16 ottobre alle ore 19:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su SkyGo, Now. Le quote sono tutte per i padroni di casa vincenti, che non vanno oltre @1.40 sei Snai mentre il successo di Milano arriva fino @3.10.

Analisi, quote e scommesse Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna

Dopo la brillante vittoria con il Monaco di mercoledì, la Virtus Bologna torna in campo, questa volta in trasferta, la seconda stagionale in terra francese per la squadra di Ivanovic che farà visita all’Asvel Villeurbanne.

Contro il Monaco i protagonisti sono stati Carsen Edwards e Saliou Niang, che hanno guidato le V-Nere alla vittoria in un match che si era complicato nel finale. Due vittorie finora in stagione per Bologna, che invece fuori casa ha perso sia con il Valencia sia con il Paris.

L’Asvel Villeurbanne ha raccolto solo una vittoria finora, quella casalinga contro il Baskonia. La squadra francese ha perso nell’ultimo turno in volata contro il Valencia e ha dato filo da torcere alla prima al Panathinaikos in casa dei greci. Brutto, invece, il ko in terra spagnola contro il Real Madrid.

Il match Asvel Villeurbanne-Virtus Bologna, valevole per la quinta giornata dell’Eurolega 2025-2026, si giocherà venerdì 17 ottobre alle ore 20.00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Uno e Sky Sport Basket e in diretta streaming su SkyGo, NOW TV. In quota i padroni di casa sono di poco favoriti @1.80 su Bet365 rispetto alla Virtus che si gioca fino @2.15 su Admiralbet.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sull’Euroleague 2025-2026

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne per le quote antepost stagionali sulla vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026.

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.