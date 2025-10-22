Pronostici Basket Eurolega: 6° giornata con Olimpia Milano-Valencia e Virtus Bologna-Panathinaikos del 23-24 ottobre 2025

Pronostici Eurolega giornata 6
Pronostici Eurolega
Avatar
di
22 Ottobre 2025

Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre torna in campo l’Eurolega con la 6° giornata di regular season per la stagione 2025-2026 e come sempre analizziamo nel dettaglio le sfide delle italiane impegnate in: Olimpia Milano-Valencia e Virtus Bologna-Panathinaikos. Pronostici Eurolega giornata 6.

Pronostici Eurolega giornata 6: programma completo 23-24 ottobre 2025

Vediamo il programma completo della 6° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2025-10-22 alle 15.27.21.png

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Valencia

L’Olimpia Milano, dopo un avvio balbettante di stagione, ha vinto 3 delle ultime 4 partite, comprese le 2 più recenti di campionato, ma anche il secondo successo stagionale in Eurolega, l’89-78 in casa dello Zalgiris, che ha interrotto una striscia di 3 brutte sconfitte in Europa per la squadra di Ettore Messina.

Il Valencia ha lo stesso record di 2-3 dei milanesi, ma gli spagnoli dopo un inizio da 2 vittorie, sono incappati in 3 sconfitte di fila in Eurolega, compreso l’ultimo 84-90 a Monaco. Gli spagnoli si sono ripresi almeno nel campionato di casa, superando 99-78 il Lleida in trasferta.

Milano aveva vinto 4 sfide consecutive contro gli spagnoli, prima dello stop nell’ultimo confronto proprio a Valencia, quando l’Olimpia si è fermata nel 72-84 finale. Per questa sfida di giovedì alle ore 20:30 dal Forum l’Olimpia è favorita in quota @1.80 contro il Valencia che si gioca @2.05.

Pronostici Eurolega giornata 3

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Panathinaikos

La Segafredo Arena sarà la cornice di un match molto interessante, squadre in campo venerdì alle ore 20:00 con la Virtus Bologna che ospita una delle favorite per la vittoria finale del titolo di Eurolega. Le V-Nere sono reduci dal ko interno in campionato contro Cremona, una sconfitta inattesa che ha messo fine ad una striscia di 3 vittorie,3 delle quali in Europa dove i bolognesi sono partiti bene quest’anno con un record di 3-2 dopo le prime 5 giornate.

Il Panathinaikos apriva la stagione come favorito secondo analisti e anche secondo le quote dei bookmakers, e come vedremo i greci lo sono ancora, avendo rispettato i pronostici con un record di 4-1 in questo avvio, che li vede al comando in classifica assieme all’Hapoel. L’unico ko del Panathinaikos è arrivata in casa per 96-103 contro il Barcellona, ma da allora 3 vittorie in Europa e nel fine settimana è arrivato anche il 90-67 in trasferta a Rodi nel campionato greco.

La Virtus Bologna che ha sempre perso contro il Panathinaikos negli ultimi 4 confronti diretti. L’ultimo successo delle V-Nere contro questo avversario è arrivato nel gennaio 2023, in casa, ed è stato anche l’unico successo della Virtus in 8 sfide contro il Panathinaikos. Ospiti favoriti @1.43 per la vittoria anche questa volta a Bologna, con la Virtus che sale quasi a 3 volte la posta (@2.90) mentre lo spread è fissato a +/- 5.5 punti.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sull’Euroleague 2025-2026

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne per le quote antepost stagionali sulla vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026.

Screenshot 2025-10-22 alle 15.40.49.png

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
30 Settembre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 5° giornata con Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano e Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna del 16-17 ottobre
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 5° giornata con Zalgiris Kaunas-Olimpia Milano e Lyon Villeurbanne-Virtus Bologna del 16-17 ottobre
16 Ottobre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 4° giornata con Bayern-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Monaco del 14-15 ottobre 2025
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 4° giornata con Bayern-Olimpia Milano e Virtus Bologna-Monaco del 14-15 ottobre 2025
14 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.