Tra giovedì 23 e venerdì 24 ottobre torna in campo l’Eurolega con la 6° giornata di regular season per la stagione 2025-2026 e come sempre analizziamo nel dettaglio le sfide delle italiane impegnate in: Olimpia Milano-Valencia e Virtus Bologna-Panathinaikos. Pronostici Eurolega giornata 6.

Pronostici Eurolega giornata 6: programma completo 23-24 ottobre 2025

Vediamo il programma completo della 6° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Valencia

L’Olimpia Milano, dopo un avvio balbettante di stagione, ha vinto 3 delle ultime 4 partite, comprese le 2 più recenti di campionato, ma anche il secondo successo stagionale in Eurolega, l’89-78 in casa dello Zalgiris, che ha interrotto una striscia di 3 brutte sconfitte in Europa per la squadra di Ettore Messina.

Il Valencia ha lo stesso record di 2-3 dei milanesi, ma gli spagnoli dopo un inizio da 2 vittorie, sono incappati in 3 sconfitte di fila in Eurolega, compreso l’ultimo 84-90 a Monaco. Gli spagnoli si sono ripresi almeno nel campionato di casa, superando 99-78 il Lleida in trasferta.

Milano aveva vinto 4 sfide consecutive contro gli spagnoli, prima dello stop nell’ultimo confronto proprio a Valencia, quando l’Olimpia si è fermata nel 72-84 finale. Per questa sfida di giovedì alle ore 20:30 dal Forum l’Olimpia è favorita in quota @1.80 contro il Valencia che si gioca @2.05.

Analisi e scommesse Virtus Bologna-Panathinaikos

La Segafredo Arena sarà la cornice di un match molto interessante, squadre in campo venerdì alle ore 20:00 con la Virtus Bologna che ospita una delle favorite per la vittoria finale del titolo di Eurolega. Le V-Nere sono reduci dal ko interno in campionato contro Cremona, una sconfitta inattesa che ha messo fine ad una striscia di 3 vittorie,3 delle quali in Europa dove i bolognesi sono partiti bene quest’anno con un record di 3-2 dopo le prime 5 giornate.

Il Panathinaikos apriva la stagione come favorito secondo analisti e anche secondo le quote dei bookmakers, e come vedremo i greci lo sono ancora, avendo rispettato i pronostici con un record di 4-1 in questo avvio, che li vede al comando in classifica assieme all’Hapoel. L’unico ko del Panathinaikos è arrivata in casa per 96-103 contro il Barcellona, ma da allora 3 vittorie in Europa e nel fine settimana è arrivato anche il 90-67 in trasferta a Rodi nel campionato greco.

La Virtus Bologna che ha sempre perso contro il Panathinaikos negli ultimi 4 confronti diretti. L’ultimo successo delle V-Nere contro questo avversario è arrivato nel gennaio 2023, in casa, ed è stato anche l’unico successo della Virtus in 8 sfide contro il Panathinaikos. Ospiti favoriti @1.43 per la vittoria anche questa volta a Bologna, con la Virtus che sale quasi a 3 volte la posta (@2.90) mentre lo spread è fissato a +/- 5.5 punti.

Quote Antepost: gli aggiornamenti sull’Euroleague 2025-2026

Vediamo l’aggiornamento delle lavagne per le quote antepost stagionali sulla vittoria finale dell’Eurolega 2025-2026.

