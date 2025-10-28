In arrivo un altra settimana con doppio turno per l’Euroleague 2025-2026 di pallacanestro, ma iniziamo dalla 7° giornata che tra martedì e mercoledì vedrà in scena Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna e Barcellona-Olimpia Milano. Pronostici Eurolega giornata 7.

Pronostici Eurolega giornata 7: programma completo 28-29 ottobre

Vediamo il programma completo della 7° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna

Dopo la grande vittoria contro la corazzata Panathinaikos (22 punti di Carsen Edwards e un Alessandro Pajola con 7 punti e 10 assist), la Virtus Bologna si rituffa in Eurolega nella trasferta baltica di martedì (Virtus che rimarrà fuori casa anche giovedì sera per far visita al Bayern Monaco). Le V-nere arrivano in Lituania sulle ali dell’entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive ottenute nelle ultime uscite in Europa, oltre alla vittoria anche in campionato nel fine settimana.

Lo Zalgiris Kaunas si presenta al match odierno dopo il colpo esterno della settimana scorsa a Barcellona contro i blaugrana (73-88) con 20 punti dell’ex Olimpia Milano e campione ad EuroBasket con la Germania Maodo Lo e 14 equamente divisi tra Sylvain Francisco e Deividas Sirvydis. I lituani hanno lo stesso score della Virtus con quattro vittorie a fronte di due soli ko, uno dei quali contro l’Olimpia Milano.

Palla a due che verrà alzata questa sera alla Zalgirio Arena di Kaunas (Lituania) alle 19:00 ora italiana – le 20:00 ora locale – con la diretta TV affidata a Sky Sport Basket (canale 205), mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO e Now TV. Le quote spingono però per il fattore campo con lo Zalgiris @1.45 rispetto alla Virtus @2.80 per la vittoria, ma attenzione allo spread con BOLOGNA +5.5 @1.87 che potrebbe essere la scelta vincente.

Analisi e scommesse Barcellona-Olimpia Milano

Partenza altalenante del Barcellona: 3-3 in Eurolega, dove sono arrivate due sconfitte consecutive contro Dubai e Zalgiris Kaunas. E anche in Liga ACB le cose vanno in maniera perlomeno particolare: 2-2, ma con 0-2 nelle prime due giornata prima di vincere contro Unicaja Malaga e Rio Breogan. Attenzione a Kevin Hunter.

L’Olimpia Milano arriva dalla vittoria del fine settimana in LBA, il 101-88 nel big match di campionato con Venezia, ma prima era arrivata la sconfitta interna contro Valencia in Europa. La squadra di Ettore Messina (che dovrebbe recuperare Zach LeDay) in Eurolega è ferma ad un record di 2-4, con 1 solo successo nelle ultime 5 qui.

Il match tra Barcellona e Olimpia Milano vedrà la palla a due alzarsi alle ore 20:30. Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Basket e (dalle 21:00) su Sky Sport Uno, oltre che in diretta streaming su SkyGo e Now. Barcellona ha vinto l’ultimo precedente a Milano, ma attenzione perchè l’Olimpia aveva sempre battuto i catalani nei 4 scontri diretti precedenti. Questa volta le quote sono tutte per il Barca favorito @1.40 mentre l’Olimpia sale fino @3.05 volte la posta (spread +/- 5.5 punti, linea Over-Under a 168.5 punti totali.

