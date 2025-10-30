Tra giovedì e venerdì torna in campo l’Euroleague 2025-2026, secondo impegno europeo della settimana, 8° giornata di regular season con in campo le italiane impegnate in: Bayern Monaco-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Paris. Pronostici Eurolega giornata 8.

Pronostici Eurolega giornata 8: programma completo

Vediamo il programma completo della 8° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Analisi e scommesse Bayern Monaco-Virtus Bologna

La Virtus Bologna cerca la vittoria dopo la sconfitta subita nella competizione contro lo Zalgiris Kaunas: la squadra del montenegrino Dusko Ivanovic parte sfavorita nel pronostico vista la difficile trasferta tedesca, ma la gara potrebbe essere più equilibrata di quello che sembra, con le V-Nere che in Europa stanno ben impressionando e hanno già messo a segno colpi importanti, anche se mancherà il fattore campo molto importante per Bologna. Nelle prime sette partite della competizione europea più importante del basket, la squadra bolognese ha raccolto quattro vittorie e tre sconfitte: in ordine di gioco, le V Nere hanno vinto contro il Real Madrid per 74-68, perso contro il Valencia per 103-94, con il Paris per 90-79, tornata al successo contro Monaco per 77-73, per poi confermarsi in trasferta contro il Lyon-Villeurbanne per 83-90 e in casa contro il Panathinaikos per 92-75. Successivamente, come già detto, è arrivata la sconfitta contro lo Zalgiris per 86-65. Carsen Edwards ritrova il pubblico di casa visto che il fuoriclasse statunitense ha giocato in Baviera fino alla scorsa stagione chiusa col titolo di capocannoniere dell’Eurolega.

Percorso quasi inverso per il Bayern Monaco che nei primi sette match di Eurolega conquista tre vittorie e quattro sconfitte. I successi sono arrivati con lo Stella Rossa per 97-83, con l’Olimpia Milano per 64-53 e con il Real Madrid per 90-84, mentre le disfatte avute sono avvenute contro il Panathinaikos per 87-79, con lo Zalgiris per 70-98, con il Fenerbahce per 88-73 e, infine, con l’Olympiacos per 71-96. Fari puntati sulla coppia canadese composta da Isaiah Mike (29 punti contro i Blancos) e da Xavier Rathan-Mayes, con Oscar da Silva vincitore dell’EuroBasket 2025 a dare man forte insieme all’altro tedesco Andreas Obst.

Palla a due che verrà alzata questa sera al SAP Garden di Monaco di Baviera (Germania) alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV.

Bayern favorito @1.50 per la vittoria sulle V-Nere che salgono fino @2.65 mentre la linea di spread è fissata +/- 4.5 punti, Linea Over-Under invece a 162.5 punti totali.

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Paris

Meno di 48 ore dopo la cocente sconfitta contro il Barcellona per 74-72 l’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo a caccia della terza vittoria stagionale in Eurolega. La formazione di coach Messina deve gestire meglio i momenti importanti dei match visto che quattro delle cinque sconfitte europee si sono chiuse con un solo possesso di differenza e anche contro il Barca alcune scelte di Shavon Shields hanno lasciato perplessi.

Anche il Paris Basketball è reduce da una sconfitta: due giorni fa la formazione francese si è arresa contro l’Anadolu Efes per 90-80. Dopo 7 giornate la squadra parigina occupa la sesta posizione con quattro successi e tre sconfitte. Poco meno di un mese fa il Paris Basketball ha battuto 90-79 la Virtus Bologna.

L’incontro tra EA7 Emporio Armani Milano e Paris Basketball è in programma alle 20.30. Palla a due all’Unipol Forum di Assago. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV.

Lo scorso anno una vittoria a testa, sempre la la squadra di casa, con l’Olimpia che vinse 79-74 a Milano. Oggi le quote danno i meneghini favoriti @1.59 contro i parigini @2.45 (linea spread +/- 3.5). Linea Over-Under a 173.5 punti totali.

betting online 1 Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€

Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€ 5.0 Visita il Sito Recensione 2 Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus

Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò. 4.5 Visita il Sito Recensione 3 Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive. 4.5 Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

TELEGRAM BETTING MANIAC

INSTAGRAM BETTING MANIAC

TWITTER BETITALIAWEB

YOUTUBE BETITALIAWEB

Sono un grande appassionato di sport, in particolare basket, calcio e tennis. Oltre alle scommesse sportive, adoro il mondo del poker, giochi da casinò e trading sportivo.