Pronostici Basket Eurolega: 8° giornata con Bayern Monaco-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Paris del 30-31 ottobre 2025

Pronostici Eurolega giornata 8
Pronostici Eurolega
Avatar
di
30 Ottobre 2025

Tra giovedì e venerdì torna in campo l’Euroleague 2025-2026, secondo impegno europeo della settimana, 8° giornata di regular season con in campo le italiane impegnate in: Bayern Monaco-Virtus Bologna e Olimpia Milano-Paris. Pronostici Eurolega giornata 8.

Pronostici Eurolega giornata 8: programma completo

Vediamo il programma completo della 8° giornata di regular season per l’Eurolega 2025-2026, la competizione più importante della pallacanestro europea. Andiamo a vedere tutte le sfide che ci attendono nei prossimi giorni:

Screenshot 2025-10-30 alle 11.55.57.png

Analisi e scommesse Bayern Monaco-Virtus Bologna

La Virtus Bologna cerca la vittoria dopo la sconfitta subita nella competizione contro lo Zalgiris Kaunas: la squadra del montenegrino Dusko Ivanovic parte sfavorita nel pronostico vista la difficile trasferta tedesca, ma la gara potrebbe essere più equilibrata di quello che sembra, con le V-Nere che in Europa stanno ben impressionando e hanno già messo a segno colpi importanti, anche se mancherà il fattore campo molto importante per Bologna. Nelle prime sette partite della competizione europea più importante del basket, la squadra bolognese ha raccolto quattro vittorie e tre sconfitte: in ordine di gioco, le V Nere hanno vinto contro il Real Madrid per 74-68, perso contro il Valencia per 103-94, con il Paris per 90-79, tornata al successo contro Monaco per 77-73, per poi confermarsi in trasferta contro il Lyon-Villeurbanne per 83-90 e in casa contro il Panathinaikos per 92-75. Successivamente, come già detto, è arrivata la sconfitta contro lo Zalgiris per 86-65. Carsen Edwards ritrova il pubblico di casa visto che il fuoriclasse statunitense ha giocato in Baviera fino alla scorsa stagione chiusa col titolo di capocannoniere dell’Eurolega.

Percorso quasi inverso per il Bayern Monaco che nei primi sette match di Eurolega conquista tre vittorie e quattro sconfitte. I successi sono arrivati con lo Stella Rossa per 97-83, con l’Olimpia Milano per 64-53 e con il Real Madrid per 90-84, mentre le disfatte avute sono avvenute contro il Panathinaikos per 87-79, con lo Zalgiris per 70-98, con il Fenerbahce per 88-73 e, infine, con l’Olympiacos per 71-96. Fari puntati sulla coppia canadese composta da Isaiah Mike (29 punti contro i Blancos) e da Xavier Rathan-Mayes, con Oscar da Silva vincitore dell’EuroBasket 2025 a dare man forte insieme all’altro tedesco Andreas Obst.

Palla a due che verrà alzata questa sera al SAP Garden di Monaco di Baviera (Germania) alle ore 20:30. Diretta TV garantita da Sky Sport Basket (canale 205), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. 

Bayern favorito @1.50 per la vittoria sulle V-Nere che salgono fino @2.65 mentre la linea di spread è fissata +/- 4.5 punti, Linea Over-Under invece a 162.5 punti totali.

Pronostici Eurolega giornata 2

Analisi e scommesse Olimpia Milano-Paris

Meno di 48 ore dopo la cocente sconfitta contro il Barcellona per 74-72 l’EA7 Emporio Armani Milano torna in campo a caccia della terza vittoria stagionale in Eurolega. La formazione di coach Messina deve gestire meglio i momenti importanti dei match visto che quattro delle cinque sconfitte europee si sono chiuse con un solo possesso di differenza e anche contro il Barca alcune scelte di Shavon Shields hanno lasciato perplessi.

Anche il Paris Basketball è reduce da una sconfitta: due giorni fa la formazione francese si è arresa contro l’Anadolu Efes per 90-80. Dopo 7 giornate la squadra parigina occupa la sesta posizione con quattro successi e tre sconfitte. Poco meno di un mese fa il Paris Basketball ha battuto 90-79 la Virtus Bologna.

L’incontro tra EA7 Emporio Armani Milano e Paris Basketball è in programma alle 20.30. Palla a due  all’Unipol Forum di Assago. Diretta TV garantita da Sky Sport Uno (canale 201), con la diretta streaming disponibile su SkyGO e Now TV. 

Lo scorso anno una vittoria a testa, sempre la la squadra di casa, con l’Olimpia che vinse 79-74 a Milano. Oggi le quote danno i meneghini favoriti @1.59 contro i parigini @2.45 (linea spread +/- 3.5). Linea Over-Under a 173.5 punti totali.

betting online

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

5.0
Visita il Sito Recensione

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

4.5
Visita il Sito Recensione
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
4.5
Visita il Sito Recensione

Seguici anche su Telegram e sugli altri social

Per essere sempre aggiornato seguici anche sul canale TELEGRAM BETTING MANIAC gratuito. Se vuoi tutto entra nel VIP con una piccola spesa, o anche gratis con le nostre promozioni. Contattaci per tutte le informazioni. Siamo anche su YouTube con i nostri video e su Instagram e Twitter.

Telegram-loghino.pngTELEGRAM BETTING MANIAC
Instagram-loghino.pngINSTAGRAM BETTING MANIAC
Twitter-loghino.pngTWITTER BETITALIAWEB
Youtube-loghino.pngYOUTUBE BETITALIAWEB

Condividi questo articolo
, , ,
Altri articoli
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket: anteprima Eurolega 2025-2026 con quote, favorite, e tutti i match di Olimpia Milano e Virtus Bologna
30 Settembre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 7° giornata con Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna e Barcellona-Olimpia Milano del 28-29 ottobre 2025
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 7° giornata con Zalgiris Kaunas-Virtus Bologna e Barcellona-Olimpia Milano del 28-29 ottobre 2025
28 Ottobre 2025
Pronostici Basket Eurolega: 6° giornata con Olimpia Milano-Valencia e Virtus Bologna-Panathinaikos del 23-24 ottobre 2025
Pronostici Eurolega
Pronostici Basket Eurolega: 6° giornata con Olimpia Milano-Valencia e Virtus Bologna-Panathinaikos del 23-24 ottobre 2025
22 Ottobre 2025
Bet Italia Web è su Google News con le sue notizie e articoli
betitaliaweb google news notizie
pronostici sportivi telegram
Comparatore Scommesse
Sisal Scommesse
Sisal Scommesse

Bonus Benvenuto: 5.000€ Salva il Bottino + fino a 75€


Il bonus benvenuto di Sisal è riservato ai nuovi iscritti. Ricevi 5.000€ Salva il bottino + bonus di benvenuto fino a 75€

Goldbet Scommesse
Goldbet Scommesse

Per i nuovi clienti fino a 5525 € di Bonus


Il bonus benvenuto di Goldbet offre subito 25€ in Bonus Sport più al momento del primo deposito il 100% fino a 500€ di Bonus, più un extra Bonus di 5.000€ in Play Bonus Casinò.

AdmiralBet Scommesse
AdmiralBet Scommesse
Bonus Benvenuto: 500 free spins + Bonus fino a 6000€ Bonus Benvenuto: Registrati tramite SPID e ricevi 500 Free Spin e 1.000€ di Bonus senza deposito alla registrazione su AdmiralBet. In più, con la tua prima ricarica puoi ricevere fino a 5.000€ di Real Bonus utilizzabili per le tue scommesse sportive.
Starvegas Scommesse
Starvegas Scommesse

Bonus Benvenuto: 50% fino a 3000€


Registrati a Starvegas e ottieni al primo deposito un bonus scommesse del 50% fino a 3000 euro.

Domusbet Scommesse
Domusbet Scommesse

Bonus Benvenuto: fino a un massimo di 5800€


Registrati a Domusbet e ottieni 10€ senza deposito + 50% fino a 25€ sul primo deposito + maxi bonus fino a 5.800€ + 20 Freespin.

Classifica Serie A

 

Tutti i Pronostici e le Quote

CalcioBasketTennisPallavoloMotoriFootball AmericanoBaseballGolfHockeyCiclismoSport InvernaliCostume e Società

Offriamo pronostici, suggerimenti e anteprime sulle principali competizioni sportive ed eventi, aiutandoti a scegliere tra le offerte di bookmaker autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in Italia.

Betitaliaweb è un portale informativo, non un operatore di gioco. Tutti i brand presenti hanno licenza AAMS. Il gioco è vietato ai minori di 18 anni e può causare dipendenza. Consulta le probabilità di vincita e i regolamenti su www.aams.gov.it e sui siti dei concessionari.

Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito in Legge n. 189/2012.

 

 

© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.
© 2025 Il presente sito web betitaliaweb.it è di proprietà di «BETANDEAL S.L.», con sede legale in 49028 Zamora (Spagna), Calle Puentico, 9, P. IVA ESB49294242. La gestione e l’operatività del sito sono affidate a «GLOBAL GAMING MARKETING SERVICES S.L.», con sede legale in 51001 Ceuta (Spagna), Calle Camoens 4, ufficio 9, P. IVA ES51040673.